Chce Slovensko spáchať vo voľbách samovraždu?

Áno. Tie veci čo kapitán táral boli zábavné a smiešne. Dobre som sa bavil na tom čo hovoril. Ale potom ma smiech prešiel a zhrozil som sa. Uvedomil som si, že on to myslí vážne a že má dosť veľa poslucháčov, čo mu veria. Že sa reálne môže dostať do parlamentu alebo aj do vlády. To čo kapitán predvádza je ukážková kombinácia predposratosti, servilnosti a vlastizrady. Z jeho rečí je jasné, že chce oslabiť obrany schopnosť Slovenska a zhoršiť jeho renomé vo svete. Chce aby nás prestali brať vážne v EU. A chce aby sme boli predposratými poskokmi Putinovho režimu. Kde vládnu banditi podľa zákonov banditizmu. Danko nie je jediný v tomto úsilí. Rovnaké ciele majú aj politici, ako Bláha, Uhrík, Mazurek, Fico.... Pravda, niektorí majú iný dôvod, ako predposratosť pred Putinom. Politici, ktorí by mali v demokratickom právnom štáte skončiť za mrežami. V banditokracii ruského typu si môžu zabezpečiť beztrestnosť a ešte môžu ďalej pokračovať v drancovaní Slovenska.

Cez víkend sa predseda KDH Majerský v televíznej debate vyjadril, že korupcia aj LGBTI sú na jednej úrovni. Že oboje je pliaga, ktorá ničí krajinu a že LGBTI môže zlikvidovať národ, ako taký. Nuž fašisti ako Kotleba, Uhrík alebo Mazurek tieto slová počúvali určite s potešením. Cítia sa s KDH aj s komunistami dobre v jednej spoločnej konzervatívnej rodine. Áno s komunistami. Však Čarnogurský s nimi už chodil na spoločné demonštrácie. To, že sa konzervatívny ochranca detských práv radí o ochrane detí s Uhríkom je už len takou čerešničkou na torte.

Pán Majerský hovoril o salámovej metóde, ktorou vraj nás chce LGBTI niekam priviezť. Na nejakú inú cestu. Asi do pekla??? Ja sa skôr obávam inej salámovej metódy. Metódy, ktorú používajú konzervatívci. Najprv zakážu nedeľný predaj, potom pornografiu na úradné povolenie, zákaz potratov. Návrhy na toto sme už v parlamente mali. Ďalej sa bude pokračovať s povinným náboženstvom. Samozrejme s katolíckym. Možno v rámci tolerancie povolia dočasne aj luteránov. Kádrovanie ľudí, podľa toho či chodia do kostola no a nakoniec tých buzerantov pošleme do plynu. To by sa páčilo fašistom a KDH by to evidentne neprekážalo.