Športové ryžovanie zlata.

Každopádne ryžovanie zlata je skutočným športom, pretože pre úspech potrebujete splniť tri podmienky úplne rovnaké, ako v každom inom športe. Závodník to musí ovládať, musí mať dobré náradie a ešte musí mať trochu šťastia.

Sú dva druhy športových zlatokopov. Jedni chodia s výbavou ryžovať do prírody. Budujú si zbierku vyryžovaného zlata z rôznych lokalít. V Česku aj na Slovensku sa dá skutočne vyryžovať vzorka zlata na mnohých miestach. Je to veľmi príjemný relax spojený s pobytom v prírode. Takýmto zlatokopom je aj jeden veľmi známy český komik.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ja patrím do druhej sorty. Chodím na súťaže v ryžovaní zlata. Koná sa množstvo pretekov regionálnych, národných aj majstrovstvá Európy alebo sveta. Na súťaži každý pretekár dostane kýbel plný piesku a v ňom presný počet zlatiniek. Všetci pretekári v jednom štarte majú rovnaký počet, ale nevedia koľko. Po štartovnom výstrele piesok preryžujú vo svojej panvici. Nájdené zlato vyberú do skúmavky. Po uzavretí skúmavky zastavia svoj čas. Následne porota spočíta nájdené zlatinky. Za každú stratenú sa pridelia tri trestné minúty. Podľa výsledného času sa potom určí poradie. Skúste si tipnúť, ako dlho trvá preryžovanie jedného kýbla piesku. Súťaží sa v rôznych kategóriách. Úplní začiatočníci to môžu skúsiť medzi amatérmi. Skúsenejší medzi profíkmi mužmi alebo ženami. Súťažia aj juniori, deti, družstvá dvoj, troj a päťčlenné či rodinné. Tiež kategórie podľa druhu použitej panvice. Často krát sa nájde mesto aj pre rôzne ešte netradičnejšie súťaže. Naprýklad ryžovanie jednou rukou. Alebo so zaviazanými očami a s kybicovaním druhého člena dvojice. Neviem čím to je, ale kybicujúcim členom dvojice často býva manželka. Často býva súťaž, kde po štarte, pred samotným ryžovaním pretekár musí vypiť celé pivo. Hlboký predklon so žalúdkom plným piva vyvoláva zaujímavé pocity v útrobách. Na súťažiach nechýba samozrejme zábava. Pre nás je napríklad zaujímavé, keď Poliaci svoje dámy pri pretekoch povzbudzujú hlasným volaním: „Šukaj, šukaj!“ V preklade hľadaj. Keď som im vysvetlil, čo to slovo znamená u nás, začali ich povzbudzovať ešte výdatnejšie.

Ja sám ryžujem od detstva. Ako študent geológie som ryžovanie musel ovládať na praxi. Patrí to medzi metódy geologického prieskumu dodnes. Na súťaže chodím od roku 1985 a v minulosti som súťaže aj organizoval. Vo westernovom mestečku a na rôznych firemných podujatiach som učil ryžovať zlato. Každý absolvent mojej školy ryžovania dostal certifikát s nalepenými vlastnoručne vyryžovanými zlatinkami. Samozrejme som brával aj svojich dvoch synov. Ten mladší síce už presedlal na historický šerm, ale starší prebral moju štafetu. Dokonca je majstrom Európy za rok 2021.

So zlatom je spojená romantika a dobrodružstvo. Vznikalo množstvo povestí o zlatých pokladoch aj o zlatých horúčkach v Amerike ale aj po celom svete. Založených na realite aj na vymyslených príbehoch od praveku až po dnešok. Baví ma aj história. Preto občas píšem články na internet. Snažím sa vykresliť ako to naozaj bolo a odlišovať povesti od reality. Pritom tá skutočná realita je častokrát fantastickejšia, ako nápady spisovateľov.

Najväčšiu radosť budem mať, ak niektorého z čitateľov postihne ozajstná zlatá horúčka a stretneme sa na nejakej súťaži v ryžovaní zlata. Majstrovstvá republiky sa v tomto roku konajú 15.-17.7. na Zlatých Horách v Jeseníkoch. Stále má spoločné republikové majstrovstvá Slovensko aj Česko. Majstrovstvá sveta v Poľskej Zlotoryji 14.-31.8. Určite by to bol pekný výlet za zlatom a za dobrodružstvom. Čo myslíte? Budúci rok sú majstrovstvá sveta až v Južnej Afrike. Tak treba využiť to Poľsko.

Tu si môžete pozrieť termíny ďalších súťaží v ryžovaní: https://ryzovaniezlata.sk/index.php/kalendar-sutazi