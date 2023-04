Maličkosti z Malých Karpát: Veľký a Malý autobus

Veľký autobus, Malý autobus, Hodinová veža, Skaly nad Vyvieračkou, Milkine veže, Malý Kjeragbolten, to všetko sú miestne názvy z Malých Karpát. Spoločným znakom pre všetky je, že sú z okolí obce Dobrá Voda. Z Dobrovodského krasu. Správny názov pre tieto Maličkosti by mal znieť Dobrovodský kras. Ibaže, pri Veľkom a Malom autobuse mi to nedalo. Tie názvy sú kúzelné. Niečo tak neuveriteľné ako ušiak na piesočnej pláži. V Dobrovodskom krase som nikdy nebol. Ani som o ňom nepočul. Náhodou som narazil na názov Hodinová veža. Tým sa to rozbehlo. Lustroval som mapy a názvy sa vynárali ako bublinky v šampanskom. Geniálne názvy. Určite nie sú staré. Je super, že sa dostali do nových máp. Je perfektné, že sú. Do Dobrej Vody sa chodí kvôli hradu. Do Dobrej Vody sa oplatí zájsť aj pre jej krasové javy.

Dobrovodský kras (zdroj: Ľ. Vodička)

Skaly pri Dobrej Vode

Dobrá Voda je koncová dedinka. Cesty pre autá v nej končia a ďalej sú to len poľné, lesné, stredoveké, aj novovzniknuté cesty v poliach a v lesoch. Najfrekventovanejšia cesta vedie k hradu. Krásnej, rozložitej, dobre zachovanej zrúcanine impozantnej stredovekej pevnosti. Stará mapa VKÚ Harmanec[1] ukazuje, ale, že cieľ, Dobrovodský kras, sa nachádza naľavo od zeleno značeného chodníka vedúceho do Pustej Vsi. Žiaden z názvov z tých, ktoré som v úvode spomenul v nej nenájdete. Len veľmi nenápadne značený hrebeň (tá kresbička ako hrebeň skutočne aj vyzerá) s označením Pod Hrubými skalami a chránený prírodný útvar Vyvieračka pod Bachárkou. Názvy, ktoré platili pred dvadsiatimi rokmi. Dnešné navigačné aplikácie (používam najčastejšie mapy.cz) už označujú jednotlivé skaly. Články a tipy na lezenie dostupné na I-nete, hovoria rovnako o samostatných skalných stenách.

Dobrovodský kras (zdroj: Ľ. Vodička)

Brezovské Karpaty

„Brezovské Karpaty patria k severnej časti pohoria (Malých Karpát pozn. aut.) v úseku medzi Trstínom a Vrbovým. Majú zarovnaný povrch s plošinami vo výškach 350 – 450 m. Časť pohoria budujú karbonátové horniny so skrasovatenými plošinami. Sú súčasťou Dobrovodského krasu. Z povrchových krasových foriem sa sporadicky vyskytujú krasové jamy na Uhliskách, v Hlbokom dole a inde. Z jaskýň sú známe jaskyňa Klenová a jaskyňa Slopy.

Súčasťou Brezovských Karpát je Dobrovodská kotlina budovaná zlepencami a pieskovcami. Nižšiu časť kotliny tvoria priečne nivy potokov. Vyšší stupeň tvoria široké, ploché rozvodné chrbty s hladko modelovaným reliéfom horizontálne slabo rozčleneným, ktorý veľmi nápadne prechádza do strmých strání Dobrovodského krasu[2].“

Nedalo mi to. Citoval som zo staručkého turistického sprievodcu. Kedysi dávno som ho vyhral za druhé miesto v plutvovom plávaní na 400 m. Poslúžil aj dnes. Po viac ako štyridsiatich rokoch od svojho vydania. Trochu mi chýbajú títo odborne ladenejší sprievodcovia. Škoda. Ale zasa fajn, že na internete sa nájdu aj odborné články, ktoré to suplujú.

Dobrovodský kras (zdroj: Ľ. Vodička)

Aká si Hodinová veža, Veľký autobus, Malý Kjeragbolten?

Pekné skaly sú to. Chcelo by sa mi skončiť týmto lakonickým vyhlásením. Nebudem leninsky skromný. Nesluší sa to. Mnohé sa mení pri pohľade na skaly zospodu a zvrchu. Hádam som sa nikde v Malých Karpatoch nestretol s výstižnejším pohľadom na vec. Obyčajne sa totiž na skaly môžete pozerať zospodu, lebo hrebeň je dostupný pre horolezcov, alebo zvrchu smerom dolu, pretože hrebeňom vedie chodník a zostup patrí výhradne do vecnej príslušnosti samovrahov. Hrebeň Hrubých skál (sem patria oba „autobusy“, Hodinová veža...) je rovnako dobre dostupný ako ich päta. Stačí sa rozhodnúť či chcete vidieť odspodu, či zvrchu. Prípadne sa rozhodnúť, v ktorom ročnom období sa sem vyberiete. Ak prídete v zelenom období lístím obsypaných stromov, voľte radšej prechádzku hrebeňom. Otvoria sa vám výhľady na Trnavskú nížinu, veže elektrárne Jaslovské Bohunice, zvlnené úpätie tejto časti Malých Karpát. Ak prídete v zime, pokojne pokračujte popod hrebeň. Pomedzi stromy uvidíte skaly ako mohutné hradby morského pobrežia. Svetlo šedé, kompaktné, pevné, modelované ako zo sadry. Práve spodná cesta končí na Veľkom Autobuse. Skalnatom ostrohu s pekným výhľadom.

Ešte Malý Kjeragbolten. Bezpečne ho spoznáte. Do trhliny spadnutý balvan. Falošné skalné okno. Nájdete ho na hlavnom hrebeni.

Dobrovodský kras (zdroj: Ľ. Vodička)

Pred výletom

Opäť toho nie je veľa na rozprávanie. Výlet tam a späť je nenáročný. Vhodný pred deti aj dospelých. Nie je to výlet po turisticky značených chodníkoch. Je to výlet po dobre vychodených (vyjazdených) lesných cestách. Výlet na miesto, kde s veľkou istotou nikoho nestretnete. Hoci je to miesto pravidelne navštevované. Je to maškrtka na krátku chvíľu.

Dobrovodský kras - hrad Dobrá Voda (zdroj: Ľ. Vodička)

