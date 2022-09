Veterné mlyny v Čechách a na Morave: Klobouky u Brna

V mojej osobnej encyklopédii veterných mlynov sú dva typy. Holandský, biely, mohutný, kuželovitý, s obrovskými lopatkami, ako vystrihnutý z reklamy na kakao. V krajine tvorí zásadne húfy podobné bielym husiam nastúpeným na kŕmenie. Druhý typ je drevený. Chudobný príbuzný holandského, vŕzgajúci trením dreva, taký ako sa objavil v Jakubiskovej Perinbabe. Pri pohľade naň mi v ušiach začína znieť Hapkova nekompromisne krásna hudba, v blízkosti sa má objaviť lietajúci Bandaliro, aby dokázal, že nevážne je všetko vážne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo ja viem, na Slovensku máme dva veterné mlyny. Ani jeden moc nezapadá do mojej encyklopédie. Kamenný v Holíči, ani drevený v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. To je dôvod, pre ktorý s obľubou vyhľadávam tie moravské. Skôr české. Nie som si úplne istý, ktorým krajom končí Morava a začínajú historické Země koruny České. Rád sa na ne chodím pozerať. Ako zájsť do cukrárne pokochať sa pohľadom a nadýchať sa hriešne lákavých vôní. Také sú pre mňa veterné mlyny u susedov.

Na začiatok, drevená klasika neďaleko slovenských hraníc.

Klobouky u Brna (zdroj: Ľuboš Vodička)

O pôvodnom nepôvodnom mlyne

Na celej južnej Morave bývalo „větráků“ (tak sa familiárne hovorí veterným mlynom v Čechách) najviac v Kloboukách u Brna. Bolo ich šesť. Neostal ani jeden. O tom, trochu neskôr. Na prelome 70.-tych a 80.-tych rokov 20. storočia kloboucký rodák František Peřina dosiahol čosi takmer neuveriteľné. Prehovoril členov tamojšieho Českého svazu záhradkářů, aby na mieste posledného veterného mlynu v ich obci, postavili nový. Pôvodný, autentický. Vytipoval si rozpadajúci sa, nefunkčný mlyn v Pacetlukách na Kroměřížsku a po roku vyjednávania a dohadovanie sa s jeho majiteľom Vladiírom Janalíkom a českými pamiatkármi, mlyn kúpil, s kolegami rozobral a previezol do Klobouk. Od roku 1982 do roku 1985 mlyn obnovili. Dnes je jeden z najkrajších v celých Čechách.

Klobouky u Brna (zdroj: Ľuboš Vodička)

Príbeh mlynov z Klobouků

Ťažko povedať ako dlho sa tu mlelo obilie silou vetra. Určite však ku koncu 18. storočia už šestica mlynov na návrší U Větráků, stála. Do roku 1936 sa ich počet začal znižovať a znižovať, až ostal jeden jediný, fuknkčný ešte dva roky. Vtedy sa jeho vlastník, František Bitomský, rozhodol, že ho rozoberie a predá ako palivové drevo. Zasiahla však vyššia moc v podobe Muzejného spolku v Kloboukách, ktorá hroziacu stratu mlyna označila za „nežádoucí změnu charakteru krajiny a ochuzení klobouckých občanů o část rodného kraje“[1]a začala sa akcia na jeho záchranu. Mlyn kúpila Občanská záložna v Kloboukách, mlyn obnovila a v roku 1940 slávnostne sprístupnila verejnosti. Prešlo päť rokov, prišla Červená armáda, koniec 2. svetovej vojny a s ním aj koniec mlyna. Sovietsky stratégovia vyhodnotili objekt mlynu vhodný ako úkryt pre ustupujúcu nemeckú armádu a dvoma delostrelecký ranami zmenili mlyn na palivové drevo. Tak Klobouky nemali žiaden mlyn až do roku 1985.

Klobouky u Brna (zdroj: Ľuboš Vodička)

Niečo málo ešte z histórie mlynu

Dnešný kloboucký mlyn, pôvodne z Pacetluk, v skutočnosti pochádza z obce Roštění. Vraj ho v roku 1850 vyhral v kartách akýsi mlynár, ktorý si ho nechal previezť na nové miesto. Funkčný ostal do konca 40.-tych rokov 20. storočia. Prevádzkoval ho posledný majster svojho remesla, Ján Janalík. Potom už len chátral a chátral, až kým sa neodsťahoval. Teda bol presťahovaný.

Klobouky u Brna (zdroj: Ľuboš Vodička)

Dnes

Dnes je mlyn prezentovaný ako mimoriadne príťažlivá muzeálna expozícia. Upravený areál, okolie plné ovocných stromov, sprievodca v náznaku dobového oblečenia, ponuka moravských vín, príjemná atmosféra. Geniálne miesto na výlet, nielen s deťmi a so psom 😊.

[1] Martin Janoška, Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri Praha 2003, str. 97