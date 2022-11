S deťmi po Balkáne. Časť piata-Tirana

8.8

Myslela som s, že boľavé hrdlo vyležím, ale moje prechladnutie muselo ísť bokom hneď po rannom nákupe, ktorý som spomínala v minule časti príbehu. Kým som bola v obchode, Filip si v tej malej kutičke trafil koleno o roh postele tak nešťastne, že ho to knokautovalo priamo na lôžko, z ktorého za dva dni vstal len na najnutnejšie úkony v okruhu tri metre od postele. Podľa môjho názoru to nebolo až tak vážne, ale, povedzme to takto, každý, kto svojho partnera už lepšie pozná, vie, kedy je mlčať zlato. Každý, kto má malé deti, tiež vie, aké úmorné je sa o ne starať, keď je človek chorý- toto práve čakalo mňa. Lenže my sme tu mali žolíka, ako aj eso v rukáve. Starých rodičov.

Tirana (zdroj: Jana Magdolenová)

Nadišiel čas predstaviť si celú našu albánsku výpravu. V apartmáne na albánskom pobreží sme sa včera slávnostne zišli tri sestry, z toho dve s rodinami a rodičia. Je nás veľa a sme hluční, takže dobre splývame s okolím. Ešte nikde som necítila takú slobodu, keď naše deti odbiehajú od stola, kričia alebo sa inak antisociálne prejavujú. Všade je taký hluk a zmätok, že sme skutočne málo nápadní. Ak niekto púta pozornosť, je to jedine moja mladšia sestra (tá bez rodiny), od ktorej si pouličný predavač kukurice vypýtal Instagram a kosovské dievča na pláži jej povedalo, že je veľmi pekná.

Kým teda manžel leží a deti si úspešne stavajú so starými rodičmi hrady z piesku, poďme sa pozrieť do hlavného mesta Albánska, Tirany. Zvyšok rodiny sem totiž dorazil priamo z hlavného mesta, kde strávili tri dni, zatiaľ čo sme sa my presúvali po jadranskom pobreží.

Tirana, hlavné mesto Albánska (zdroj: Jana Magdolenová)

Ani ich výlet neprebiehal úplne hladko. Čakali práve na letisku vo Viedni, keď tatkovi zavolala majiteľka bytu, ktorý mal v Tirane objednaný. Že či mu môže dať iné ubytovanie, pretože v tom prvom byte netečie voda. Aké iné, kde, čo ako? Daj mi WhatsApp, pošlem ti, zavolám ti. Lenže tu už bol čas odletu a ďalšie informácie si našiel až po prílete do Tirany. Zopár fotiek- je to toto, ak nechceš, neber, hľadaj si niečo iné. Šesť ľudí na neho pozerá, čaká, čo sa bude diať. Čaká aj objednaný šofér, kam ideme? Byt z WhatsAppu nie je zverejnený na internete, zrejme je to nejaká majiteľkina bokovka, aby nemusela Bookingu platiť za jeho prenájom. Ale ako to teda nájdu? Zavolajú majiteľke na WhatsApp, tá taxikára naviguje. Ulicu v starom meste spoločnými silami nájdu. Byt je pekný, trojizbový z dvoma kúpeľňami. Aspoňže tak. Ale v tom bam- správa od Orangeu, prekročili ste všetky dátové limity- tatko pozerá účet- dostať sa na toto miesto ho práve stálo 130 eur. Asi sa mu nikto nebudete čudovať, že tatko na Tiranu nebude rád spomínať.

I love Tirana (zdroj: Jana Magdolenová)

No a teraz k samotnému mestu. Medzi hlavné pamätihodnosti, ktoré sa tú dajú vidieť, patria:

Skanderbeg Square- hlavné námestie Tirany

National History Museum (prezentované ako jedna z hlavných atrakcii Tirany, na hl. námestí, denne 9-19h)

Bunk’art 1,2 (múzeum albánskej histórie nachádzajúce sa v komunistickom nukleárnom bunkri, denne 9-17h- pri hl. námestí)

Pazari i Ri (farmársky trh 12-12h)

Dajti Ekspres (lanovka s výhľadom na mesto, hore reštaurácia a adventure park, denne 9-19h)

Grand Park (veľký mestský park)

Promenáda Murata Toptaniho

Reja “the Cloud” (exteriérová inštalácia od japonského architekta Sou Fujimoto)

Reja- the Cloud (zdroj: Jana Magdolenová)

O tom, kto bol národný hrdina Skanderberg, po ktorom je pomenované hlavné námestie a o histórii krajiny sa viac rozpíšem v neskoršej časti, keď navštívime jeho hrad v Krujë.

Skanderbergovo námestie- hlavné námestie v Tirane (zdroj: Jana Magdolenová)

Teraz odovzdávam slovo svojej sestre- opíše vám svoje dojmy z Tirany:

„Tirana celkom rýchlo podľa mňa v súčasnosti napreduje, úplné centrum je pekné a čisté a cítila som sa v ňom, na rozdiel od bočných uličiek, bezpečne. Napríklad promenáda Murata Toptaniho, ktorá sa nachádza pri hradbách Tirana Castle vyzerala ako novo zrekonštruované mestečko v mestečku, bola plná barov, reštaurácii a handmade obchodov. Paradoxne širšie centrum je chudobnejšie a potom práve okrajové časti patrili zase bohatým. V meste však prebieha výstavba nových obrovských luxusných hotelov- developeri v meste asi vidia potenciál a ja tiež.

Smile, you are in Tirana! (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

Developerské projekty rastú ako huby po daždi, Tirana (zdroj: Ľudmila Magdolenová)

Dajti Ekspres

Samozrejme- veľa veci je pre nás čudných a ošumelých. Na vrchole lanovky bol pekný výhľad a reštaurácia, ale zozadu lanovky boli také čudné pohádzané matrace; spali tam nejakí ľudia a dalo sa tam ako na jarmoku zastrieľať, ale tá zbraň vyzerala ako kalašnikov, bolo to dosť creepy. Proste je to tak že niečo je pekné a upravené a reálne 5 metrov ďalej sa cítiš ako v ghette.

Výhľad z hory Dajti (zdroj: Ivan Magdolen)

Grand Park

V parku sme si chceli spraviť piknik (aj spravili) ale jedlo, ktoré sme si kúpili na trhu bolo nechutné, v parku sme si nemali kde sadnúť, lebo všade boli špaky a sucha tráva alebo prach a chodili tam na to jedlo sršne a túlavé psy- čiže asi taká idyla. (Tatko bol v parku večer a pochvaľoval si ho- chodníky a osvetlenie boli pekne porobené, chodníky boli vydláždené, takže na prechádzku to bolo asi pekné, ale chýbalo mi tam asi všetko, čo má park mať.)

Piknik v parku Grand Park v Tirane (zdroj: Jana Magdolenová)

Bunk’art 2

Keď sme absolvovali prehliadku bunk’art 2 tak som mnohému porozumela. Na to, aký tu bol strašný režim, sú podľa mňa ešte dosť vyspelá krajina.

Múzeum v bunkri, Tirana (zdroj: Ivan Magdolen)

Dlhodobo boli odrezaní od sveta. Zaujímavosť, ktorú som sa tam dočítala a zapamätala si- v 50. rokoch bolo na cestách veľmi veľa nehôd lebo iba 1% ľudí, ktorí šoférovali na cestách, malo vodičský preukaz. Žili si proste v takej svojej divnej bubline a čo si nespravili sami, to nemali. Potom jasné, že mafia- taktiež zaujímavosť- v 90. rokoch po páde režimu väčšina národa naletela na pyramídové hry- niektoré domácnosti do nich vložili aj 70% svojho majetku- potom prišli o peniaze a boli veľké vzbury a rabovanie aj obchodov so zbraňami- hovorí sa že dodnes má takmer každá albánska domácnosť z tohto obdobia doma pištoľ alebo inú zbraň- tiež celkom creepy. Čiže v podstate sa tak rozkukávajú v civilizovanom živote podľa mňa. Inak bunk’art 2 veľmi odporúčam- je to prehliadka režimu v originál bunkroch (v Albánsku je asi 700 000 bunkrov).

Bunk'art, Tirana (zdroj: Ivan Magdolen)

Veľmi zaujímavým bolo pre nás vidieť v centre mesta kúsok od seba obrovský katolícky kostol, ortodoxný kostol a mešitu- mešita je vo výstavbe a okrem chrámu stavajú aj veľké centrum náboženskej tolerancie, ktorou sa pýšia.“

Nová mešita v centre Tirany (zdroj: Ivan Magdolen)

Najslávnejšia Albánka, Nënë Tereza (zdroj: Ivan Magdolen)

Rodinu zaujal ešte jeden, asi deväťročný chlapec, ktorý pracoval v kaviarni. Pekne príde ku stolu zo zápisníčkom a čaká na objednávku.

„Two espressos.“

„Coffee?“

„Coffee.“

Malý čašník, Tirana (zdroj: Ivan Magdolen)

O chvíľku donesie miniatúrnu kávičku, také ristretko, ktoré sa tu pije. Je tu detská práca povolená? Meggie, s ktorou sme sa skamarátili, hovorí, že legálne môžu deti pracovať od štrnástich rokov na skrátený úväzok šesť hodín, od pätnástich môžu robiť osemhodinové smeny. Avšak v mnohých, hlavne rodinných podnikoch, sa nad mladšími deťmi prižmurujú oči.

Trh Pazari i Ri, Tirana (zdroj: Jana Magdolenová)

Toľko dojmy z Tirany. Hrady sú postavené, mušličky pozbierané, deti vykúpané aj osušené, je čas na poobedný oddych. Večer pôjdeme do centra Drača a v ďalšej časti nášho príbehu si o tomto druhom najväčšom meste Albánska, povieme viac.