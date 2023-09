Čo nájde študent na vysokej škole, ak SaS vráti na ministerstvo školstva?

Programy strán sú obvykle nudné čítanie. Je to škoda, lebo v SaS sme príprave programu venovali veľa starostlivosti. Ale nepísali sme program pre program. Program je len cestou, ako sa dopracovať k predstave, vízii krajiny. A táto vízia môže byť pre voliča zaujímavejšia ako cesta, ktorá k nej vedie. Rád by som sa preto podelil o moju víziu toho, čo študenti na vysokých školách nájdu, ak sa náš program podarí naplniť.

S témou vysokoškolského štúdia sa bezprostredne prvýkrát stretne študent, stredoškolák, pri výbere vysokej školy. V našej vízii môže ako prvé zamieriť na upravený portál VŠ (www.portalvs.sk). Tam nájde celú ponuku vysokoškolských programov a aj ich ranking a hodnotenia. Uvidí, kam sa koľko študentov hlási, ako vnímajú štúdium na tej ktorej vysokej škole, alebo akú uplatniteľnosť majú absolventi. Na tomto jednom mieste tiež uvidí, ako sú školy hodnotené v zahraničných rankingoch. Uľahčíme mu tak informované rozhodnutie o jeho budúcnosti. A uľahčíme mu aj samotné prihlasovanie. Cez portál si priamo a jednoducho podá prihlášku na ním vybrané vysoké školy. K prihláškam sa neskôr automaticky pripojí aj potvrdenie o maturite a poplatok za prihlášku zaplatí priamo na portáli online kartou alebo neskôr prevodom na účet. V prípade, ak na danú vysokú školu aj nastúpi, poplatok za prihlášku mu vysoká škola vráti naspäť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Uchádzačovi sa ale častejšie stane, že ho budú čakať prijímacie skúšky. Vo vzorci pre financovanie vysokých škôl sa objaví aj pomer medzi prihlásenými a prijatými študentami. A hoci prijímacie skúšky sú pre uchádzača nepríjemnosť, na druhej strane bude vedieť, že sa ocitne v spoločnosti kvalitných spolužiakov. Tí budú mať aj na učiteľov a školu vyššie nároky.

Vysoké školy sa ich aj budú snažiť naplniť a získať najkvalitnejších študentov. Ich financovanie bude závisieť nielen od pomeru prihlásených k ponúkaným miestam, ale aj maturitných výsledkov prihlásených študentov. Školy preto budú skvalitňovať svoju ponuku, zaujímať sa o potreby študentov a investovať do nich, nielen financie ale aj úsilie a pozornosť. Náš uchádzač, teraz už vlastne vysokoškolák, sa vďaka tomu stretne s korektným prístupom pedagógov a tvorivou atmosférou. Nastavením štúdia a prístupom učiteľov bude cítiť, že jeho štúdium má zmysel a ani ho nenapadne si kupovať záverečnú prácu, veď by sa pripravil o dôležitú súčasť štúdia.

Mimochodom, záverečné práce majú mať formát 21. storočia. Plagiátori alebo umelá inteligencia budú vždy o krok vpredu pred najlepším antiplagiátorským systémom. Nemá preto zmysel chytať mačku za chvost, ale je potrebné dať záverečným prácam zmysel. Dôležité je, aby sa študent v procese písania práce niečo naučil. Napr. pracovať so zdrojmi a vyabstrahovať z nich spoločnú myšlienku (toto nateraz voľne prístupná umelá inteligencia nedokáže). Nemá zmysel požadovať 30 alebo 60 strán textu, najmä teoretického úvodu. Dôležitejšie je kratšie ale výstižné zhrnutie problematiky a závery, ktoré na jeho základe študent urobí. Potrebné je overiť, či ich v diskusii dokáže obhájiť. Dôležitý je vlastný prínos študenta, napr. formou vlastnej analýzy literárnych dát alebo výskumu. Nie je potrebné zakazovať použitie umelej inteligencie. Naopak, musíme vytvoriť priestor pre jej využitie. To znamená, že študent môže odcitovať výstup použitia umelej inteligencie. Musí ho ale vedieť kriticky zhodnotiť, či naozaj zodpovedá dostupným zdrojom (umelá inteligencia si často „vymýšľa“). Študent si tak vyskúša kritické myslenie v praxi.

Ale aj obsah študijných programov bude zameraný nielen na vedomosti ale aj na praktické zručnosti pretože školy sa budú usilovať o čo najlepšiu uplatniteľnosť svojich absolventov. Tá bude tiež vo vzorci pre ich financovanie.

Nie každý je ale študijný typ. Veľa uchádzačov má na to, sa zapojiť do podnikania alebo práce skôr. Mnohí študenti si zvolia profesijné bakalárske štúdium, ktoré ich rýchlejšie pripraví na to, aby mohli nastúpiť do zamestnania a viesť samostatný život. Vďaka finančnej podpore a úprave legislatívy bude profesný bakalár dostupnou a akceptovanou formou vzdelania. Aj štát pôjde príkladom a nebude vyžadovať druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania tam, kde to nie je potrebné. Namiesto toho bude umožňovať kariérny postup aj akceptáciou kratších kurzov a mikroosvedčení. Vedomosti a zručnosti absolventov tak budú odrážať aktuálne najnovšie trendy.

Pokračovanie v magisterskom štúdiu na inej škole, ako študent skončil bakalára bude jednoduché a bežné. Študenti sa naučia flexibilite a získajú oveľa širšiu skúsenosť, kontakty a rozhľad. Tú si rozšíria aj absolvovaním časti štúdia v zahraničí, na čo im domáca slovenská škola vytvorí podmienky. A školy sa budú snažiť udržať si študentov ponukou kvalitných magisterských programov.

A na svoje si prídu aj vysokoškoláci túžiaci po akademickej kariére. Vysoké školy, ktoré si zvolia výskumnú profiláciu budú financované podľa kvalitných vedeckých výstupov nielen v základnej ale aj aplikovanej oblasti. V postgraduálnom štúdiu bude doktorand pôsobiť na kvalitnom pracovisku, ktoré je v zahraničí uznávané a doma je pre podniky partnerom pre rozvoj inovácií a stimulantom ekonomického rastu. Ale o tom niečo viac v ďalšom blogu venovanom vede...

Ak Vás táto vízia zaujala, tak treba priznať, že to nie je len snoch a vízii. Je to aj o znalosti prostredia, legislatívy, schopnosti hľadať a nájsť cesty ako sa k tejto vízii dopracovať. A tu príde na rad ten program a ľudia. V programe[1] (časť vysoké školy od strany 177) všetky tie zdanlivo nudné technokratické opatrenia riešia ako sa k tejto vízii aj reálne dopracovať. A naše kroky na ministerstve školstva ukazujú, že len nesnívame ale aj vieme aj zamakať. Počas môjho pôsobenia ako štátneho tajomníka zodpovedného za vysoké školstvo sa nám na ministerstve za dva roky podarilo:

- Zrušiť dve vysoké školy[2]

- Upraviť financovanie vysokých škôl aby nezáviselo od počtu a štruktúry ich zamestnancov

- Zaviesť špeciálne financovanie excelentných pracovísk na vysokých školách (len pre 25% najlepších pracovísk v odbore)

- Podporiť doteraz najväčší prieskum vnímania vysokých škôl študentami[3]

- Zaviesť do legislatívy financovanie vysokých škôl výkonnostnými zmluvami

- Zaviesť do legislatívy mobilitné okno pre študentov aj učiteľov vysokých škôl

- Skrátiť dobu externého štúdia na úroveň okolitých krajín

- Otvoriť funkčné miesta docentov a profesorov

- Podriadiť firmy predávajúce diplomovky správnemu konaniu zo strany ministerstva

- Jednotné hodnotenie umeleckej a vedeckej činnosti zahraničnými panelmi spoločné pre vysoké školy a SAV

...

V SaS máme nielen víziu, kvalitný program[4] skúsenosti a track-record, že Slovensko dokážeme k tejto vízii aj reálne priblížiť.





[1] https://drive.google.com/file/d/1LtK9nyf9Rl1KKWEbGn3ro3I0zAqbavwk/view

[2] Akadémia médií v Bratislave a Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

[3] https://prieskum.saavs.sk/

[4] Najvyšší bodový zisk z hodnotených programov v oblasti školstva od INESS (spolu s KDH) aj od vedátor.sk