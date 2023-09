Čo sme sa dozvedeli o vysokých školách zo včerajšej debaty lídrov strán

Včera, 21.9., som sledoval prvú predvolebnú debatu televízie JOJ. Ako nedávneho štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) zodpovedného za vysoké školy, vedu a výskum ma, samozrejme, najviac zaujímala oblasť školstva. Potešilo ma, že v tejto debate boli témou najmä vysoké školy, o ktorých sa často hovorí menej ako o základnom školstve.

K tejto téme Peter Pellegrini z konkrétnych návrhov spomínal najmä navýšenie počtu medikov (hoci to bolo ešte pri téme zdravotníctvo). Pravda je, že spôsob, akým navýšenie urobila jeho vláda bol nesystémový a pre lekárske fakulty nakoniec znamenal výpadok rozpočtu. Napr. podľa detailnej analýzy[1] počty absolventov medicíny nie je potrebné výrazne navyšovať. To aj správne Michal Šimečka poznamenal, že väčší problém je rozmiestnenie lekárov ako ich celkový počet. Dostatočný počet absolventov medicíny znamená prijať o nejakých 5% viac študentov do ročníka. Nie sú potrebné atómovky, je to možné dosiahnuť systémovo, kombináciou úpravy platby za jedného študenta medicíny (tzv. koeficient náročnosti odboru) a využitím výkonnostných zmlúv. V debate sa ďalej Peter Pellegrini zastal slovenských vysokých škôl a ich učiteľov. Bola to síce priehľadná hra na city, ale pravdu má v tom, že na slovenských vysokých školách pôsobí množstvo kvalitných učiteľov aj vedcov. Pred čím ale nie je možné zatvárať oči, že zlyháva manažment jednotlivých vysokých škôl ako samosprávnych celkov. Potom trpia práve tí ťahúni, kvalitní učitelia a vedci. Preto sme práve tejto časti venovali pozornosť pri poslednej úprave vysokoškolského zákona, kde sa podarilo upraviť zloženie a nezávislosť správnej rady, vstup správnej rady do výberu rektora, vstup rektora do výberu dekana a otvorenie funkčných miest.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Druhý v poradí, Michal Šimečka k téme školstva veľa konkrétnych vecí neuviedol. Keď chcel byť konkrétny, tak trochu poplietol to postavenie slovenských vysokých škôl v rebríčkoch (napr. v QS WUR je UK v prvej tisícke), ale to mu odpustime, lebo to postavenie je naozaj neveselé. Detailom je, že internalizáciu poplietol s internacionalizáciou ale čo popliesť nemusel je zamieňať si akreditačný zákon (oficiálne zákon o zabezpečení kvality VŠ vzdelávania) s vysokoškolským zákonom (oficiálne zákon o vysokých školách). Akreditačný zákon bol prijatý v roku 2018, prebieha podľa neho súčasná akreditácia (oficiálne hodnotenie kvality vnútorného systému) a čoskoro uvidíme výsledky. Určite sa bude treba pozrieť na to, či akreditačná agentúra (SAAVŠ) použila spravodlivú a prísnu britvu. Palec hore pre PS, že tento bod si po vzore SaS doplnila aj do ich poslednej verzie programu. Naproti tomu vysokoškolský zákon upravuje vnútorné fungovanie vysokých škôl, ich financovanie, postavenie ich zamestnancov a postavenie a sociálne zabezpečenie študentov. Práve tento zákon sme výrazne reformovali v roku 2022. Podľa Michala Šimečku bola táto verzia „vykuchaná“, ale nenavrhol, čo by do nej doplnil, naopak navrhuje len dotiahnuť veci, ktoré sme už nastavili (spomenul internacionalizáciu alebo výkonnostné zmluvy). Aj keď to tak nemohol pred voľbami pomenovať, som rád, že nás takto v debate (a v podstate aj PS v svojom programe) pochválil, že sme zmeny vo vysokom školstve správne nastavili a je v nich potrebné pokračovať, ďakujem :)

Nasledoval Robert Fico. Ten to zahral na emóciu závisti a vyhranenia: voči zbytočným politológom a sociálnym pracovníkom alebo medikom odchádzajúcim do zahraničia z krajiny, ktorú 10 rokov devastoval. Ako riešenia navrhoval limitovanie počtov študentov v jednotlivých odboroch a zníženie kvantity na úkor kvality a oprášil aj starý návrh, aby odchádzajúcich absolventov medicíny štát skásol (len preto, lebo im slovenské zdravotníctvo nedokáže ponúknuť atraktívne uplatnenie). Áno, štruktúra absolventov VŠ nie je ideálna ani čo sa týka stupňa vzdelania (vysoký pomer Mgr. k Bc.) ani z hľadiska odborov. Riešením ale nie je, že si vedenia VŠ budú lobovať počty študentov na ministerstve, ktoré si tak formálne nezávislé vysoké školy bude držať na vodítku.

Posledný v téme išiel Richard Sulík. Priznám sa, že som trochu tŕpol. Mal som s nim viac náročných debát o tom, že v oblasti vysokých škôl nepomôže žiadna atómovka, ale poctivé nastavenie systému. A odľahlo mi, Richard naozaj počúval a vnímal argumenty a diskusie pri príprave programu. Dvoma bodmi, ktoré povedal, trafil klinec po hlavičke. Po 1.: Ak sa nám niektoré študijné programy nepáčia, treba ísť k jadru toho prečo. Ak je to uplatniteľnosť, tak sledujme uplatniteľnosť a priamo na ňu naviažme financovanie (nie na nejaké lobistické vyjednávania ako navrhuje RF). Potom, ak sú politológovia, ktorých spomínal Robert Fico, naozaj neuplatniteľní, tak sa to prejaví vo financovaní a vysokej škole sa neoplatí takýto program ponúkať. Po 2.: Ak chceme zvýšiť akceptáciu Bc. vzdelania, tak štát musí začať od seba a upraviť vlastné požiadavky na dosiahnuté vzdelanie pre obsadenie štátnozamestnaneckých miest, alebo platové zaradenie. K bodu 1. ja ešte doplním, že podobne treba riešiť aj problematiky výberu študentov a do vzorca financovania zavzať pomer prihlásených a nastupujúcich študentov, potom budú vysoké školy motivované robiť výber a nebrať každého (ako právnická fakulta, ktorú spomínal Fico). Tiež ešte dodám, že opatrení pre vysoké školy máme v programe viac: okrem úpravy financovania je to aj zverejňovanie rankingu, prehodnotenie akreditačného procesu, alebo úpravu záverečných prác tak, aby mali zmysel.

Dojmy z ostatných časti debaty nechám na ľudí, ktorí sa týmto oblastiam venujú. Ale neodpustím si predsa jeden všeobecný jeden komentár: po prečítaní niektorých komentárov a titulkov v denníkoch som mal pocit, že som asi sledoval inú debatu. Komentár má právo byť subjektívny, ale ak je niekto v pozícii mienkotvorného a vplyvného média myslím, že by nemal byť úplne odtrhnutý od reality, nech už jeho sympatie pre jedného kandidáta sú akokoľvek silné. Takže take home message: lepšie ako prebrať cudzí názor z komentára alebo titulkov, je pozrieť si debatu a spraviť si vlastný názor...





[1] https://www.rrz.sk/aky-velky-bude-problem-s-lekarmi-a-sestrami-v-starnucej-krajine/?fbclid=IwAR16o4T1vLXVZzJW2InKgCI7pxxy3YHdsNxSLr0b9xIzePrS0FUBoGqa2dc