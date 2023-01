Analýza vymenovania Gerasimova

Valerij Gerasimov je skúsený vojak, ktorého vplyv v Kremli vzrástol v roku 2012, keď ho Vladimír Putin vymenoval za náčelníka generálneho štábu ruskej armády. Gerasimov odišiel vo vojenskej čistke, keď boli odvolaní generál Nikolaj Makarov a vedenie ministerstva obrany, ktorí boli v rozpore s ruským zbrojným priemyslom.

V roku 2013 Gerasimov publikoval článok v týždenníku „Vojensko-priemyselný kuriér“, kde spísal svoje tézy o vedení nového druhu vojny. Článok, ako aj Gerasimovove heslá sa nazývali „Gerasimovova doktrína“ a bol na základe toho vykonaná akcie proti Ukrajine v roku 2014. Gerasimov dokázal, že moderná vojna je založená na mnohých politických a sociálnych prvkoch (politická destabilizácia, dezinformácie, revolúcie) a nielen na vojenskej sile.

Rýchle zabratie Krymu a kríza ukrajinských ozbrojených síl v roku 2014 vraj potvrdili, že Gerasimov mal pravdu. Slogan „hybridnej vojny“ bol v tom čase mnohokrát zmenený, vo svete sa vytvorili teórie, že konvenčný stret známy z prvej polovice 20. storočia je preč. Ruská vojenská doktrína korelovala s ideologickými predpokladmi Alexandra Dugina, teda ideologicko-vojenská fúzia kremeľského geopolitika.

Oba koncepty kruto zlyhali v roku 2022, kde sa ukázalo, že Dugin sa mýlil v „praktickej neexistencii ukrajinského národa“ a Gerasimov o povahe vojny v 21. storočí. Počas týchto brífingov vyzeral ruský vojenský muž, ako keby mal predinfarkt. Jeho nie príliš dobrý stav potvrdil posledný brífing vysokého ruského veliteľského štábu s Vladimirom Putinom. Gerasimov počas týchto stretnutí vyzerá ako Putinov tieň, pasívna bábka v jeho rukách. S mierne sklonenou hlavou nasleduje Putina ako sluhovia na ázijskom dvore.

Gerasimov ako náčelník generálneho štábu bol zodpovedný za plánovaciu stránku ruskej invázie. Po takmer roku vojny vidno, že Moskva hurra-optimisticky predpokladala, že operácia bude "Krym x2", teda implementácia Gerasimovovej doktríny vo väčšom meradle. Hybridné operácie zlyhali, pretože sabotérov a sabotérov chytili SBU alebo Národná garda.

Gerasimov sa zúčastnil na pacifikácii Čečenska, takže bol presvedčený, že vojna je o krvavej okupácii. Závery z východnej Ukrajiny od roku 2014 medzitým ukázali, že ozbrojené strety sú často prevzaté z období prvej alebo druhej svetovej vojny. Ruské porážky v prvej fáze vojny spôsobili, že Gerasimov stratil vpliv.

Čo znamená nominácia Gerasimova? Podľa mňa, podobne ako v prípade sovietologických štúdií, sa na vec treba pozerať v mnohých rovinách. Moskva už stovky rokov udržiava politiku mnohých výhod, ktorá má priniesť jeden ťah.

V skutočnosti totálna vojna, ktorá potrebuje vysokého vrchného veliteľa „Generál Armagedon“, špecialista pri bombardovaní civilistov, najmä preto, že Surovikin spojil velenie invázie s riadením ruského letectva. Podľa mňa však na nominácie majú väčší vplyv politické faktory. Vladimír Putin strieda vrchných veliteľov, pretože ako typický diktátor chce celú operáciu riadiť absolútnym spôsobom. Gerasimov je teda „podporou" Vladimíra Putina, ktorý na seba berie porážky. Rotácie sú črtou ruskej politiky, teda status „dobrého cára" a „zlých bojarov".

V tomto prípade je tu ďalší politický faktor, ktorý Putin využíva na vyváženie rôznych frakcií v Kremli. Tandem Prigožin a Kadyrov naberá na sile. Nominácia Surovikina, Gerasimovovho predchodcu, mala byť kývnutím na túto „stranu“ v Kremli. Čo určite nie je po chuti ruskej armáde. Prigožin a Kadyrov nenesú vo vojne politickú zodpovednosť a pokračujú v kritike , a porážky na fronte nie sú náhodou stotožnené s ministerstvom obrany. Takže opäť Putin hrá hru a vydáva sa za cára-batjušku, zmieruje stret rôznych frakcií.

V prvom rade si musíme uvedomiť, že zmena na veliteľských postoch, najmä na tých najvyšších, v prípade Ruska nikdy nie je len rozhodnutím motivovaným výlučne vojenskými otázkami. Samozrejme, vystúpenie generála Gerasimova v novej pozícii by sa malo analyzovať v armáde, a to nielen v politickej sfére. Je to zrejmé, najmä počas vojny a zjavnej vôle v nej pokračovať akýmikoľvek prostriedkami na strane Kremľa. Vidieť zároveň ochotu skonsolidovať zbrojné úsilie, zvýšiť efektivitu a pravdepodobne aj rozsah síl určených na vedenie agresie proti Ukrajine. Rovnaký systém velenia je však klasicky zakotvený v ruských politických vzťahoch a často je na nich dokonca vzájomne závislý. Pretože politika ovplyvňuje vojenské rozhodnutia, a armáda ovplyvňuje politikov na rôznych úrovniach vlády.

