Podľa čoho by sme si mali vybrať stranu ?

1.) Nevoľte Komunistov, Fašistov a Mafiánov (Smer, Hlas, SNS, Lsns, Republika, Sme rodina, KSS). Dúfam že je jasné prečo nie je dobré voliť Mafiu alebo Komunistov či Fašistov.

2.)Nemali by veriť predvolebným sľubom a už vôbec by sa nemali riadiť podľa prieskumov verejnej mienky. Výsledky predvolebných prieskumov mesiac pred voľbami v roku 2020 boli diametrálne iné ako reálne volebné výsledky. "Nepoznám nikoho, kto by si dva mesiace pred voľbami v roku 2020 trúfal povedať, že OĽANO bude mať 25 percent a ani nikoho, kto by vtedy s vážnou tvárou tvrdil, že PS/Spolu sa do parlamentu nedostane,"

3.)Vykašlite sa na emócie čo o stranách viete. V skutočnosti neviete nič, len to čo ich oponenti a média chcú aby ste k danej strane cítili. Pocitová voľba je to najhoršie to sa hrdo môžete hlásiť k tým zmanipulovaným.

4.) Voliči by sa mali rozhodovať na základe skúseností s tým, čo strany reálne v minulosti dokázali. Nie kto čo povedal alebo nepovedal, len a len tvrdé fakty kto čo presadil a kto ako hlasoval. Reči sa hovoria chlieb sa je.

5.) Vyberajte stranu blízku podľa vášho ekonomického a kultúrno etického presvedčenia. Nie je nič horšie ako voliť proti niekomu lebo ju volia všetci a potom bude strana presadzovať presný opak vášho svetonázoru či ekonomických postojov. Pravica vs Ľavica a Progresivizmus vs Konzervativizmus.

· Ľavica: V dnešnom význame slova sa za ľavicové pokladajú najmä sociálnodemokratické, socialistické, komunistické, niekedy aj strany zelených. Ľavica dnes zvyčajne presadzuje väčšiu mieru štátnych zásahov do života ľudí , vyššia regulácia, zdanenie často zakrývane za pojmom zmena daňového mixu. Silný štát. Na Slovensku: Hlas a PS

· Pravica: V dnešnom význame slova sa za pravicové pokladajú konzervatívne, kresťanskodemokratické a niektoré liberálne (klasický a neoklasický liberalizmus) politické strany. Pre pravicu je dnes charakteristický individualizmus a odmietanie kolektivizmu. Pravica zastáva názor, že nie je primárnou úlohou štátu zaisťovať materiálny blahobyt občanov, že štát nemá zasahovať do ekonomiky. Pretože snaha o naplnenie týchto úloh nutne vyžaduje obmedzenie slobody. Dôsledkom obmedzenia slobody je v konečnom dôsledku podľa pravicových názorov nižší materiálny blahobyt všetkých občanov. Na Slovensku: Olano, KDH, SaSka, Demokrati , Modrí, ODS....

· Konzervativizmus: (z lat. conservare = zachovať) je politická ideológia vyznávajúca tradičné kultúrne, ekonomické (súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov) a politické hodnoty, odmietajúca radikálny spôsob zmeny aktuálnych spoločenských pomerov. Opatrné alebo umiernené správanie a/alebo konvenčný životný štýl. Konzervatívci potrebujú na podporu zmeny vedecké dáta, štúdie a pozitívnu prax zo zahraničia. Na Slovensku napr.: KDH, Olano

· Progresivizmus: V 21. storočí progresivisti naďalej podporujú verejnú politiku , ktorá znižuje alebo zmierňuje škodlivé dopady ekonomickej nerovnosti a systémovej diskriminácie, presadzujú politiku ohľaduplnú k životnému prostrediu , sociálne zabezpečenie a práva zamestnancov a vystupujú proti negatívnym externalitám , ktoré na životné prostredie a spoločnosť pôsobí monopoly alebo vplyv korporácií na demokratický proces. Jednotnou témou je upozorňovanie na negatívne dopady súčasných inštitúcií alebo spôsobov rokovania a zasadzovať sa o sociálny pokrok, tj o pozitívnu zmenu definovanú niekoľkými kritériami, ako je zvýšenie rovnostárstva (v podobe ekonomickej a sociálnej rovnosti. Za zástancov progresívneho prístupu v tomto poňatí sa dnes bežne označujú aj sociálni demokrati. Na Slovensku napr.: PS, Hlas

Moje obľúbené citáty na záver:

1.) V podstatných veciach nemožno robiť kompromisy. Margaret Thatcherová

2.) Ak by som chodila po vode moji nepriatelia budú tvrdiť že neviem plávať . Margaret Thatcherová

3.) V politike ide väčšinou o voľbu medzi dvoma omylmi. V tých ostatných prípadoch je na výber ešte aj tretí omyl.

Murphyho zákon

4.) Politika je umenie vyvolávať problémy, vidieť ich všade, chybne ich hodnotiť a na ich odstránenie použiť najhoršie riešenia.

Murphyho zákon