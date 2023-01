Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo

Dôvody, prečo dôstojníci odchádzajú zo služby ako aj okolnosti, ktoré s tým súvisia, môžu byť veľmi odlišné. Vždy však existuje obava, že môžu predstavovať potenciálnu hrozbu pre národnú bezpečnosť. V súčasnosti sa javí ako rozumné vytvárať riešenia, ktoré by zabránili tomu, aby sa bývalí dôstojníci ocitli v situáciách, ktoré vedú k prezradeniu alebo použitiu informácií získaných počas výkonu služby. Na druhej strane Slovensko tiež nemá žiadnu politiku týkajúcu sa využívania potenciálu bývalých dôstojníkov. Možno nadobudnúť dojem, že napriek ich špeciálnym znalostiam podporeným dlhoročnými skúsenosťami sa o nich štát, z nepochopiteľných dôvodov nezaujíma.

Ako každý rok odchádza do dôchodku ďalšia skupina dôstojníkov a vojakov špeciálnych služieb. Z tohto dôvodu vzniká otázka, či je zo strany štátu vypracovaná nejaká politika súvisiaca s problémami a hrozbami s tým súvisiacimi a týkajúcimi sa nasledujúcich oblastí:

· dôvody odchodu zo služby;

· hrozby súvisiace s možným prezradením informácií získaných počas služby a jej kontrarozviednou ochranou;

· svoje miesto a uplatnenie na trhu práce, ak chcú byť naďalej profesionálne aktívni;

· úloha a úlohy, ktoré sú im zverené v prípade ohrozenia bezpečnosti štátu.

Vyššie načrtnuté problémy nie sú samostatné, ale navzájom súvisia. Preto by sa všetky aktivity v tejto oblasti mali navzájom prelínať.

Prečo odchádzaš?

Dôvody odchodu dôstojníkov zo služby, ako aj okolnosti s tým súvisiace, môžu byť veľmi rozdielne. Na jednej strane niektorí z nich odchádzajú do dôchodku po dlhej a úspešnej kariére, čo je prirodzený jav. Na druhej strane existujú prípady, keď môžu byť nútení alebo vyzvaní, aby opustili službu proti svojej vôli. Týka sa to predovšetkým situácie, ktorá nastáva pri zmene pomeru vládnych síl. Žiaľ, tajné služby sú vždy akousi „volebnou korisťou“ a následné zmeny v ich vedení často pripomínajú implementáciu Copernicus- Greshamovho zákona do praxe, podľa ktorého „horšie peniaze lepšie vytláčajú“. Niektorí dôstojníci môžu byť tiež jednoducho nespokojní s miestom a typom vykonávanej práce a odídu sa venovať svojím profesionálnym ambíciám.

Aké máš informácie?

Bez ohľadu na okolnosti a dôvody odchodu zo služby vždy existuje obava, že bývalí dôstojníci môžu predstavovať potenciálnu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Preto by služby mali byť obzvlášť opatrné, keď ich dôstojníci odchádzajú. V súčasnosti sa javí ako rozumné vytvárať riešenia, ktoré by zabránili tomu, aby sa bývalí dôstojníci dostali do situácií, ktoré by viedli k prezradeniu, alebo použitiu informácií získaných počas výkonu služby. Týka sa to aj mimozákonného využívania nadobudnutých zručností akými sú osobné vzťahy a neoprávnené využívanie poznatkov na osobné účely. A to tak na nepriateľské zahraničné subjekty, skupiny organizovaného zločinu a korupčné prepojenia.

Z tohto dôvodu by sa v záujme štátu a týchto služieb, ako aj ich bývalých dôstojníkov, mali v tomto smere vyvinúť vhodné riešenia, ktoré by pred takouto potenciálnou hrozbou chránili. Problém sa netýka len Slovenska, ale aj iných krajín EU. Až príliš často sa stáva, že prebehnú bývalí dôstojníci k organizovanému zločinu, alebo ešte horšie, k inému štátu.

Napríklad v USA prezident Joe Biden v marci 2022 podpísal zákon, ktorý zakazuje bývalým spravodajským dôstojníkom spolupracovať so zahraničnými vládnymi inštitúciami alebo spoločnosťami po dobu 30 mesiacov po odchode do dôchodku. Na jej základe je riaditeľ národnej rozviedky povinný každoročne najneskôr do 31. marca predložiť spravodajskému výboru Kongresu správu o miestach zamestnania bývalých dôstojníkov spravodajských služieb po skončení služobného pomeru. Oni sami by mali podávať informácie o podrobnostiach svojho zamestnania zahraničným subjektom na obdobie piatich rokov. Pojem práca pre zahraničné vlády zahŕňa aj zamestnanie alebo služby pre spoločnosti podporované, kontrolované alebo prijímajúce investičné zmluvy z danej krajiny. Nie je nezvyčajné, že v mnohých službách je nepísaný zákaz kontaktu s bývalými dôstojníkmi . Aj keď sa ich snažia upozorniť na informácie, ktoré môžu byť pre tieto služby potenciálne zaujímavé.

Ako sa ocitneš v novej realite?

Pre väčšinu ľudí je odchod zo služby veľkou zmenou v živote a pre niektorých to môže byť šok. Sú to ľudia, ktorí sú z veľkej časti v plnej sile a môžu byť stále profesionálne aktívni. Nájsť pre nich zamestnanie je často problém, keďže sú väčšinou sami. Existujú aj výnimky súvisiace s fenoménom tzv. zlaté padáky pre niektorých dôstojníkov, ktorí zvyčajne zastávajú manažérske funkcie a sú poslaní do dôchodku pre svoje nezvládnutie alebo zjavné chyby. Ponúkajú sa im najmä rôzne pozície, zvyčajne v štátnych podnikoch. Zvyšok si hľadá (ak chce) prácu sám. Ich nadobudnutie bezpečnostnej kvalifikácie zároveň nepredstavuje pre štát žiadnu pridanú hodnotu. V skutočnosti žiadna štátna inštitúcia nemá systematický záujem využívať ich vedomosti a skúsenosti.

Stojí za to venovať pozornosť riešeniam v tejto oblasti v iných krajinách, napr. v USA, kde sa na dôstojníkov tajných služieb vzťahuje množstvo programov určených na podporu ich ďalšej aktivizácie súvisiacej s ich potenciálom. Svoju jedinečnú kvalifikáciu majú možnosť využiť v mnohých vládnych projektoch týkajúcich sa vnútornej aj vonkajšej bezpečnosti štátu. Väčšina bývalých dôstojníkov tajných služieb má možnosť zamestnať sa ako konzultanti alebo dodávatelia. Dôchodkové centrum CIA v Restone zároveň organizuje veľtrhy práce, ktoré priťahujú záujem potenciálnych zamestnávateľov.

Jednoznačne najväčším problémom bývalých dôstojníkov a vojakov tajných služieb je chýbajúca vízia ich úloh aj v prípade ohrozenia bezpečnosti štátu. Je to mimoriadne naliehavé najmä teraz, keď sa Slovensko vďaka svojej priamej hranici s Ukrajinou a poskytovanej politickej, vojenskej a humanitárnej pomoci stalo de facto štátom prvej línie.

Z tohto dôvodu je potrebné urýchlene začať legislatívne práce súvisiace s adekvátnym využitím bývalých dôstojníkov v čase ohrozenia bezpečnosti štátu . V tejto súvislosti by sa malo zvážiť zavedenie koncepciu „aktívnej zálohy“ v uniformovaných službách, podľa ktorej by sa na nich po odchode do dôchodku vzťahovala povinnosť pravidelného školenia, ako na ostatných dôstojníkov a poddôstojníkov, na ktorých sa vzťahuje všeobecná povinnosť obrany. Ak sa nevypracujú vhodné riešenia, tak v prípade priameho ohrozenia bezpečnosti štátu sa môže ukázať, že bývalí dôstojníci a vojaci nebudú využití podľa svojich schopností.