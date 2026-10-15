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15. okt 2026 o 06:52
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Nenávidíš Ukrofašistov?

Tak prečo volíš Republiku?

Radko Mačuha
Radko Mačuha Bloger
Nenávidíš Ukrofašistov?
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Fakľové pochody v Kyjeve.

Upálenie ľudí v Odesse kvôli príslušnosti k inému etniku.

Glorifikovanie ukrajinských vojnových zločincov.

Nenávidíš ukrofašistov pre ich extrémistické prejavy a činy ale sám volíš slovenských neonacistov z Republiky.

Akú to má logiku ?

Veď všetky prejavy fašizmu za ktoré odcudzuješ Ukrajincov sa stali a sú stále prítomné aj na Slovensku.

Fakľové pochody kotlebovcov.

Obrázok blogu

Upálenie cigána v Žiari nad Hronom:

21. júla 1995 v Žiari nad Hronom Skupina približne 30 neonacistov napadla miestnych Rómov. Mária Gorala zahnali do dvora, kde ho surovo zbili. Následne ho vtedy 16-ročný Boris Ferko polial horľavinou a zapálil. Mário Goral utrpel popáleniny na viac ako 60 % tela a po desiatich dňoch v nemocnici zraneniam podľahol.

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  • V roku 1997 bolo odsúdených 11 útočníkov. Hlavný vinník Boris Ferko dostal pôvodne trest 7,5 roka, ktorý Najvyšší súd neskôr znížil na 6 rokov odňatia slobody.

Dobodanie ľavicového intelektuála:

  • 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave skupina približne 15 útocníkov napadla nožmi a boxermi a bejzbolkami asi 8 ľudí.

  • na následky 8 bodných rán zomrel 21-ročný študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý, ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia.

Priebeh vyšetrovania a súdny proces

  • 2006–2009: Polícia obvinila niekoľkých ľudí (Richard H., Karol P., Ján S., Dávid V.), v roku 2009 ich však súd oslobodil pre nedostatok dôkazov a v roku 2012 bolo vyšetrovanie prerušené.

  • Marec 2023: NAKA zadržala viacero osôb a obžalovala advokáta Adama Puškára, ktorý vinu popiera.

Zastrelenie homosexuálov:

  • 12 októbra 2020 Pri streľbe pred podnikom Tepláren zahynuli dvaja mladí ľudia vo veku do 30 rokov – Matúš Horváth a Juraj Vankulič. Tretia osoba, čašníčka Radka, bola postrelená a utrpela zranenia.

  • Útočníkom bol 19-ročný Juraj Krajčík. Hlavným motívom bola extrémistická radikalizácia a hlboká nenávisť voči LGBTI+ komunite a židovskej menšine. Pred útokom páchateľ zverejnil protimenšinový manifest. Vyšetrovanie ukázalo, že jeho primárnym cieľom bol vtedajší premiér Eduard Heger, no keďže sa mu k nemu nepodarilo dostať, rozhodol sa pre útok na návštevníkov baru Tepláreň.

  • Po čine z miesta ušiel a na druhý deň ráno (13. októbra 2022) ho polícia našla mŕtveho, keďže spáchal samovraždu.

Glorifikovanie vojnových zločincov

Kotlebovci (členovia a poslanci strany ĽSNS) sa v minulosti pravidelne zúčastňovali na spomienkových akciách pri hrobe Jozefa Tisa na Martinskom cintoríne v Bratislave, rovnako ako na miestach spojených s jeho popravou. Tieto zhromaždenia organizovali predovšetkým pri dvoch príležitostiach: 14. marca (výročie vzniku vojnového Slovenského štátu) a 18. apríla (výročie Tisovej popravy)

Aký je teda rozdiel medzi Republikou a Ukrofašistami ?

Aj ten najzarytejší ukrofašista je v súčasnosti iba vlastenec, ktorý bráni svoju krajinu pred cudzou inváziou. Zato aj ten najzarytejší clen Republiky je iba zapredanec, ktorý bráni cudzie imperiálne záujmi, čím stavia Slovensko do pozície zradcu Európy, ktorej sme súčastou a ktorá nás živí.

Strana Republika vznikla po zákaze Kotlebovej ĽSNS, pretože jej lídra súd odsúdil za extrémizmus. Ale Uhrík a Mazurek boli súčasťou tejto strany, len prezliekli gardistické uniformy za saká Europarlamentu. Boli aj súčasťou vyvesenia čiernej zástavy v deň oslavy SNP. No dnes sedia na oslave po boku Fica, ktorý povstanie slovenského ľudu proti fašizmu ukradol slovenským vlastencom a pripísal ho červenej armáde.

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Počas minulej vlády smeru premiér Fico staval hrádzu proti extrémizmu, ktorá skončila žalobou na Slovenskú pospolitosť a jej rozpustením. Dnes si s nimi podáva ruku a počíta s nou ako s budúcim koaličným partnerom, pretože mu klesajú volebné preferencie.

Radko Mačuha

Radko Mačuha
Bloger 
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  • Počet článkov:  402
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Som Bratislavčan, zaujíma ma všetko o jej histórii, architektúre a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  Bratislavská krutosťPolitický guláš

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