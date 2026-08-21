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21. aug 2026 o 11:47
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Putin je prezident vojny.

A Ficov Mier je memento.

Radko Mačuha
Radko Mačuha Bloger
Putin je prezident vojny.
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Naposledy Fico vyhral voľby pre svoj protivojnový postoj. Hlásal, že nepošle na Ukrajinu ani jeden náboj, pretože podla neho, keď sa Ukrajina prestane brániť, Rusi prestanú útočiť a nastane Mier.

Áno má to logiku a máme na to aj historický príklad, keď počas Dubčekovho Pražského jara Brežnev poslal do Československa 500 000 vojakov a 6000 tankov, aby nám zabránili vytvoriť tzv socializmus s ľudskou tvárou, nezačala vojna, pretože Československá armáda dostala rozkaz nestrielať a pomoc západu vtedy neprichádzala do úvahy, pretože sme boli pod ruským vplyvom. Invázia prebehla mnohonásobne kludnejšou cestou, no napriek tomu bolo zastrelených mnoho demonštrantov, ktorí vyjadrovali nespokojnosť s príchodom ruskej armády.

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No keďže sme sa ako štát nebránili prebehlo to mierovou cestou.

Mier sme síce mali, ale slobodu nie.

Štát sa ohradil železnou oponou a v československu zavládla normalizácia. Štát rozhodoval, ako budete žiť. Štát sa stal architektom krajiny aj životov. Keby sa štát rozhodol, že bude stavať veterné turbíny, tak na názor ľudí by sa nepýtal, keby sa rozhodol, že sa bude plošne očkovať proti korone, tak by zaočkoval všetkých a tých ktorí vy reptali by poslal na nútené práce do uránových baní.

A presne toto je problém Róbetra Fica. On sa hrá zo slovami. Fico hovorí, že chce Mier. To znie lákavo, všetci túžia po Mieri. Skúste si ale predstaviť, že by pred volbami hlásal, že chce okupáciu ukrajiny. To už je omnoho škaredšie slovo. Ale keby sa Ukrajina prestala brániť Putin by ju obsadil a bola by okupovaná.

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A ona bola defakto politicky okupovaná aj pred Majdanom. Stačilo, aby mal politik suverénny názor a bol odstránený, tak ako sa to stalo lídrovi oranžovej revolúcie Juščenkovi, ktorého sa pokúsili otráviť dioxinom ( jed vyrábaný v Rusku)

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Viktor Juščenko pred a po otrave dioxinom.
Viktor Juščenko pred a po otrave dioxinom. 

Juščenko prežil a nakoniec vyhral nad proruským Janukovičom, avšak musel oslabiť svoje prezidentské právomoci voči stàle proruskému parlamentu, čím dal korupcii beztrestnosť.

Oranžová revolúcia však výrazne posilnila ukrajinskú občiansku spoločnosť a pluralitu médií v krajine. „Vyspelá občianska spoločnosť patrí dlhodobo medzi tie faktory, ktoré Ukrajinu zreteľne vyčleňujú z postsovietskeho priestoru a hodnotovo radí k Západu

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Oranžová revolúcia dala Putinovi najavo, že sa Ukrajina nenechá riadiť z Kremľa. Putin videl, že korupciou a volebným podvodom si Ukrajinu nepodriadi. Oranžová revolúcia rovnako bola pre Putina memento, že rovnaký scenár by mohol prebehnúť aj v Rusku, čo by oslabilo jeho moc. To bol zlom, kedy začal západ vnímať ako nepriateľa. Preto zmenil kurz a začal byť tvrdý ako voči domácej opozícii tak aj voči západným krsjinám.

Ukrajinu považuje Putin za svoj osobný projekt a keďže občiansky aktivizmus a národné uvedomenie už nedokázal ovplyvniť korupciou ani manipuláciou volieb, iný spôsob ako vojenská agresia mu už neostala a kam až bol kvôli tomu schopný zájsť, sledujeme dodnes.

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Preto neverme Ficovým slovám o Mieri a suverenite. Pre Fica je Mier kľudne okupácia a suverénny názor je to čo hovorí iba Putin.

Putin však chce pokračovanie vojny a ľudí, čo volajú po Mieri zatvára.

Skutočný Mier a suverenitu národov nám vie zabezpečiť iba EU. Eu nikdy nepošle voči suverénnym názorom slojich členov tanky, pretože v EU sme všetci dobrovoľne na základe referenda a rovnako môžeme aj vystúpiť, čo sa z pod ruského vlyvu urobiť nedá.

Fico vie byť suverénny iba voči Európskej únii, v ktorej je garantovaná sloboda slova, ale v Rusku by bol zavretý za slová o Mieri.

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/oranzova-revoluce-dala-putinovi-najevo-ze-se-ukrajina-nenecha-ridit-z-kremlu-355912

Radko Mačuha

Radko Mačuha
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Som Bratislavčan, zaujíma ma všetko o jej histórii, architektúre a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  Bratislavská krutosťPolitický guláš

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