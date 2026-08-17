Na Slovensku sa nájdu ešte stále zúfalci, ktorí sú presvedčení, že Putinovi ide o Mier.
Lenže reči sa hovoria a chlieb sa je. V Rusku bola zakázaná tesne pred volbami jediná opozičná strana Jablko, ktorej hlavným programom je okamžité zastavenie bojov na Ukrajine a nastolenie Mieru.
Ludia v Rusku sú už znechutení 5 ročnou vojnou proti Ukrajine, ktorá sa preniesla už aj do Ruska a rovnako ako Ukrajina túžia po Mieri. Otec národa má však iné plány. Mier je preňho iba slovo na vydieranie. Jeho propaganda hovorí o Mieri, ale iba keď Putin dosiahne svoje ciele.
Putinovi nejde o Mier, nejde mu ani o Rusko, ide mu len o predlžovanie vojny. Len takto môže byť naďalej pri moci.
Putinov krok zakázať opozičnú stranu jablko, dostal však opačný efekt, doteraz neznámu stranu, ktorej preferencie sa pohybovali iba okolo 5 percent by v súčasnosti volilo až 20 percent Rusov, čo môže byť pre svet výzva.
Ľudom v Rusku už začína dochádzať, že boli oklamaní. Ich otec národa Putin, ktorý sa pasoval za obhájcu Mieru, ktorý sa vedel vzoprieť aj USA už nieje kladný hrdina a stal despotickým vládcom.
Zákazom protivojnovej strany jablko Putin dokázal, že mu viac vyhovuje svár ako mier.
Výraz jablko sváru, poznáme z gréckej mytológie, ktoré stálo pri prvopočiatku Trójskej vojny.
Bohyňa sváru Eris vtedy, urazená tým, že ju ostatní bohovia nepozvali na svadbu Pelea a Thetidy, vhodila medzi účastníkmi svadobnej hostiny zlaté jablko s nápisom „tej najkrajšej“ . Tri z bohýň, Héra, Aténa a Afrodita, sa začali prieť o to, ktoré z nich by malo jablko patriť. Vládca bohov Zeus nechal rozhodnutie na trójskom princovi Paridovi. Paridov súd nakoniec pririekol jablko bohyni Afrodite, za čo mu slúbila najkrajšiu ženu sveta Helenu, ktorú uniesol spartskému kráľovi Manelaosovi, čím začala trójska vojna.
V tomto kontexte vnímam Ukrajinu ako princa Parisa a EU ako krásnu Helenu. Princ Paris sa rozhodol pre EU, no naštastie však vojská ochotných stoja dnes pri princovi Parisovi.