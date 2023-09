Čo je to Liberalizmus?

Liberalizmus je politická a morálna filozofia založená na slobode a dobrovoľnosti

Cieľom všeobecného liberalizmu je sloboda. Možnosť žiť, cestovať, podnikať, mať svoje hobby, v rámci zákonov a práv ostatných si užívať život, venovať sa tomu, čomu sa človek sám venovať chce.

Liberalizmus rozdeľujeme na dva prúdy:

Ľavicový liberalizmus – bojuje za práva LGBTI, sociálnu rovnosť, moderný feminizmus, zvýšenie daní bohatým, ekológiu, práva menšín, reguláciu podnikania, sociálnu podporu, reguláciu slobody prejavu a iné.

Pravicový liberalizmus – bojuje za práva jednotlivca, ekonomickú slobodu, zníženie regulácií, voľný trh, zníženie daní, zmenšovanie sily štátu, slobodu slova, slobodu myslenia, slobodu vzdelania, de-monopolizáciu štátu, slobodné podnikanie a iné.

Definície sú síce poučné, ale veľa ľudí si ich nevie predstaviť v reálnom živote. Pomôžme si teda príkladmi zo života.

Krásnym príkladom liberalizmu je vyhradený pruh pre bicykle na ceste pre autá. Prečo je cyklopruh liberálny?

Predstavme si, že cesta aj cyklopruh predstavujú štát t.j. pravidlá premávky, ale ľudia si môžu sami (individuálne) zvoliť, ktorú formu prepravy zvolia. Silné a rýchle autá takto idú rovnobežne so slabšími a zraniteľnejšími bicyklami (sú k sebe tolerantný, ako v liberalizme majoritná spoločnosť k menšinám, LGTB a hendikepovaným)

Je dostupný pre všetkých t.j. starých, mladých, ženy , mužov, deti, kresťanov, ateistov, či homosexuálov

Je ekologický (keďže sa pohybujete vlastnou silou, neprodukujete žiadne emisie)

Je zdraviu prospešný

Samozrejme keď sa zavádza liberalizmus nevyhovuje to každému. Rovnako ani motoristom nie sú pochuti cyklisti, lebo ich spomaľujú a môžu ich zraziť, z čoho môžu mať problémy. To ale neznamená, že je cyklodoprava nie je rovnocenná. Autá sú dostupné iba pre určitú časť obyvateľstva, musíš mať na to autoškolu a financie. Bicykel je prakticky zadarmo a je dostupný pre všetkých vrátane detí a nezaberá toľko miesta ako autá. Bicyklová doprava vracia mestá ľuďom. Z parkovísk sa stávajú námestia pre ľudí.

Daľším príkladom liberalizmu v meste je zrekonštruovaná bezbariérová fontána Družba.

Stojí pred úradom vlády a je pre všetkých, milujú ju deti aj dospelí, môžu sa v nej okúpať aj hendikepovaní vozíčkári (individualizmus)

Ochladzuje námestie (je ekologická)

Rekonštrukciou sa zachránilo Genius Loci (úcta k tradícii)

Recykláciou pôvodného betónového sokla, vyrobilo sa z neho podlahové terrazzo, sa ochránila príroda

Námestie sa nepredalo developerovi, slúži verejnosti a nie zisku

Najťažšie zo všetkého je meniť návyky ľudí, ktoré často bývajú jednou z mála istôt v tejto turbulentnej dobe. „Nie je to ľahké, ale nemôžeme donekonečna iba počúvať sťažnosti na chyby z minulosti. Máme na to ich napraviť. Liberalizmus je pre všetkých.