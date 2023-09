Dúhová metla Slovenska.

Nad Slovenskom sa znova prehnala búrka. Na chvíľu sa objavila dúha a Opäť sa nad Tatrou blýskalo a hromy divo bili. Stalo sa tak po zverejnení nového vizuálu Divadla P. O .Hviezdoslava v Bratislave.

Antiliberálne strany hneď začali šíriť paniku, že takto bude vyzerať budúcnosť Slovenska, keď vo voľbách vyhrá strana Progresívne Slovensko. Ako národ zanikneme pretože divadlo nezobrazilo Slovenskú vlajku. A Toto je aj moja jediná pripomienka k inak vtipnej metafore k vitrážam Janka Alexyho . Vedľa Ukrajinskej vlajky mala byť namiesto preškrtnutého dvojkríža hlinkovej gardy vlajka Slovenska, pretože Ukrajinu podporujeme ako štát a nie ako anonymní jednotlivci. A preškrtnutý kríž Hlinkovej Gardy významovo predstavuje to isté ako dúhová vlajka. Dúhová vlajka symbolizuje toleranciu, preškrtnutý dvojkríž symbolizuje nesúhlas s intoleranciou.

Časti slovenskej spoločnosti vadí aj dúhová vlajka, ktorá symbolizuje toleranciu a sexuálnu rovnoprávnosť medzi ľuďmi. LGTB ľudia sú na Slovensku označovaní za pliagu spoločnosti. Slovensko má však naozaj problém s dúhou, ale v inom zmysle. Pospolitý ľud Slovenska a na to sa sťažovali už aj Štúrovci má problém s faktom, že pije ako dúha a tým pádom aj ľahšie podlieha dezinformáciám, zadlžuje sa uchyľuje sa k rodinnému násiliu. Alkoholizmus je reálna metla slovenskej spoločnosti.

Štúrovci boli aktívny bojovníci proti alkoholizmu. Zakladali Spolky triezvosti, ktorých úlohou a poslaním bolo odpútať ľudí od pitia a propagovať škodlivosť alkoholu rôznymi formami.

Spolky striezlivosti

Nadarmo sa nehovorí, že alkohol je metlou ľudstva. Vymetal mozgy, komory, peniaze najmä na slovenskom vidieku. Preto začali v polovici 19. storočia zakladať štúrovci spolky striezlivosti (tiež pod názvom spolky miernosti). Boli to výchovno-vzdelávacie spolky, ktorých úlohou a poslaním bolo odpútať ľudí od pitia a propagovať škodlivosť alkoholu rôznymi formami. Organizátori a všetci, ktorí sa podujali na túto ťažkú osvetovú činnosť pochopili (predovšetkým Štúrovým pričinením), že protialkoholické hnutie na Slovensku je súčasťou protifeudálneho boja. Dosiahli to, že v roku 1846 malo celonárodný charakter. Vznikala proti alkoholizmu zameraná literatúra, napr. Chalupkova "Palenka otrova" (1843), Andraščíkov "Šenk palenčeni" (1845), na túto tému kázali kňazi - Hurban, Kuzmány, dobrovoľníci prednášali v nedeľných školách, nižniciach, v čitateľských, hospodárskych a iných spolkoch... Vysvetľovali spoločenské dôsledky pitia v súvislosti s úžerou najmä v najchudobnejších oblastiach Slovenska, kde bol alkoholizmus z biedy typickým javom. . Revolučný rok 1848 rozvoj spolkov na krátky čas prerušil a v päťdesiatych rokoch ich činnosť pokračovala, no neuzákonila sa. Vláda v nich videla panslavistické hnutie a preto spolky striezlivosti v roku 1874 zakázala.

Závislosť od alkoholu je na Slovensku stále alarmujúca, minulý rok ju diagnostikovali viac ako 20-tisíc Slovákom. Psychiatri v ambulanciách vyšetrili vyše 27.500 osôb s diagnózou poruchy psychiky a správania zapríčinenej užívaním alkoholu. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) o škodlivom vplyve alkoholu na zdravie obyvateľov SR, ktorú zverejnilo na svojom webe.

Čiže namiesto strašenia dúhovou vlajkou, ktorej ide iba o registrované partnerstvá rovnakého pohlavia, aby si mohli napr, zobrať spoločne hypotéku, by sme mali skôr prestať chlastať, ako dúhy.

Čo symbolizuje dúhová vlajka?

Dúhová vlajka má dlhú tradíciu a používala sa v mnohých odlišných kultúrach. V súčasnosti existuje množstvo typov dúhových vlajok líšiacich sa počtom pruhov a ich radením.

Jednu z foriem dúhovej vlajky využíva v súčasnosti medzinárodné mierové hnutie. Tzv. Bandiera della Pace (taliansky vlajka mieru) sa v roku 1961 stala symbolom talianskeho pacifistického hnutia. Navrhol ju mierový aktivista Aldo Capitini a prvýkrát bola použitá pri pochode 24. septembra 1961. V roku 2003 bola hojne použitá pri proteste proti vojne v Iraku, kedy bola v Taliansku vyvesovaná z okien pri akcii Pace da tutti i balconi (Mier zo všetkých balkónov) .

Na jednej alebo oboch stranách vlajky je nápis „PACE“ (taliansky mier), ktorý je často nahrádzaný slovami „PEACE“, „PAIX“, „SHALOM“ prípadne iným slovom znamenajúci mier v ďalších jazykoch.

Dúhovú vlajku určenú pre LGTB hnutie navrhol v roku 1978 v San Franciscu americký umelec Gilbert Baker. Ten v roku 1972 odišiel z armády, neskôr sa stretol s vplyvným gay politikom Harveym Milkom, v 70. rokoch venoval výrobe transparentov v protestných sprievodoch a Milkom bol vyzvaný na vytvorenie symbolu. Podľa Bakerovho profilu publikovaného v magazíne Gay Area Reporter v roku 1985 „zvolil motív dúhy kvôli jej asociáciám s hnutím hippies zo 60. rokov, uvádzal však, že používanie tohto vzoru sa datuje až do starovekého Egypta.“ Jednou z možných, avšak nepotvrdených inšpiráciou mohol byť Bakerovi tiež už v roku 1969 pohreb herečky Judy Garlandovej, ktorá bola u gayov veľmi obľúbená. Na ňom sa objavilo niekoľko dúhových vlajok ako narážka na jej najslávnejšiu pieseň „Over the Rainbow“ („Tam za tou dúhou“) z filmu Čarodejník z krajiny Oz.

symbolika farieb na LGTB vlajke: ružová sexualita červená život oranžová zdravie žltá slnečný svit zelená príroda tyrkysová mágia/umenie indigová harmónia fialová duch

Tiež organizácia Greenpeace zaoberajúca sa ochranou životného prostredia používa symbol dúhy, obvykle vo forme päťfarebného dúhového oblúka na (prevažne) bielom podklade. Tiež jej lode nesú tento symbol, loď Rainbow Warrior má dúhu aj v názve.

Farby dúhy sa vyskytovali aj na vlajke Inckej ríše. Dodnes dúhovú vlajku používa región Inka a jeho hlavné mesto Cuzco v Peru. Vlajka sa skladá zo siedmich pruhov, teda z rovnakého počtu ako má vlajka mierového hnutia, avšak radenie farieb je odlišné a podobá sa naopak vlajke LGBT hnutia, ktorá má ale iba šesť pruhov.

Čo symbolizuje Dúha?

Kto by nemal rád dúhu na oblohe? Jej nádherný výbuch farieb je určite úchvatný a vyžaruje atmosféru tajomna, keď sa magicky objaví na obzore. Hneď ako sa dúha objaví, môžete očakávať, že sa ľudia zastavia a budú obdivovať jej krásu. Dokáže vyčariť úsmev aj tým najsmutnejším ľuďom a rozžiariť náladu takmer každému.