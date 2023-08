Hon na Jánošíka.

Bohatým bral, chudobným dával. Táto známa veta vystihuje romantickú postavu Jurka Jánošíka, ktorú spopularizovali Štúrovci. Vo vete je vyjadrená hlavná črta Jánošíka spravodlivosť. Keby sme v súčasnosti hľadali ekvivalent k spravodlivému Jánošíkovi, kto by sa na túto postavu viac hodil? Bol by to predseda strany Smer, ktorého strana je zapletená vo finančných kauzách, alebo by to boli ľudia, ktorý sa snažia tieto kauzy vyšetriť ?

Fico má rád príbeh o Jánošíkovi

"26. januára 1688 sa narodil veľký vzor mojej vlády - Juraj Jánošík," vyhlásil premiér Robert Fico pred tisíckou občanov. Fico sa pritom na legendárnu osobu Jánošíka neodvolával prvýkrát. Na výjazdovom zasadnutí vlády v Klenovci pri odovzdávaní ihriska dostal od primátora valašku a povedal, že Jánošík bol prvý slovenský socialista. Aj na slávnostnom udeľovaní štátnych vyznamenaní prezidentom 1. januára Fico spomenul Jánošíka.

Socha Jánošíka v kancelárii Roberta Fica. Je z topoľa a rezbár Lipka ju vytesal dlátami z pňa. „A nie z hocijakého, dal si podmienku, že to musí byť kus dreva, do ktorého udrel blesk,“ zdôraznil Fico.

Reliéf Jánošíkovej družiny od keramika Bizmayera v kancelárii Roberta Fica.

Fico žije v luxuse a vôbec sa tým netají, ale velebí chudobu.

Fico oficiálne vlastní podľa majetkového priznania auto, pozemky a vinice. Oveľa viac nehnuteľností ako samotný expremiér majú jeho príbuzní. Ficov syn Michal napríklad nadobudol byt bez hypotéky v lukratívnej lokalite v centre Bratislavy.

Fico zvykne bývať v luxuse, hoci oficiálne veľký majetok nevlastní. Do roku 2019 mal ako premiér prenajatý byt v luxusnom komplexe Bonaparte v najdrahšej časti Bratislavy, z ktorého sa odsťahoval, keď developera Bonaparte Ladislava Bašternáka, blízkeho Smeru-SD odsúdili za daňové úniky.

„Robert Fico nikdy neplatil žiadne sankcie a nikto ho účinne nekontroloval, a to napriek skutočnosti, že využíval cudzie luxusné nehnuteľnosti a podával majetkové priznania, v ktorých neuvádzal dary a veci nosené na verejnosti. Je ukážkovým príkladom toho, ako u nás kontrola majetkov politikov nefunguje,“ konštatuje na záver Nadácia Zastavme korupciu.

Nadácia ďalej poukazuje na to, že Fico v majetkových priznania neuvádza ani luxusné hodinky, hoci sa s nimi opakovane ukazoval na verejnosti. Išlo o rôzne hodinky v hodnotách sedemtisíc eur, osemtisíc eur a 20-tisíc eur.

Robert Fico velebí chudobu, pretože za najväčšiu prednosťou Slovenska považuje, že Slováci vedia žiť z nízkych príjmov. Túto našu prednosť prežiť z nízkych príjmov považuje za devízu, pretože podľa jeho slov sme života schopnejší ako napríklad Francúzi, Španieli, či Portugalci, pretože keby Španieli mali prežiť z 380 € asi by zapálili svoju krajinu...

Juraj Jánošík bol vojak, ktorý sa dal na zboj , lebo videl nespravodlivosť sveta. Zemepáni žili v luxuse, zatiaľ čo pospolitý ľud sa lopotil na panskom za minimálnu mzdu.

Polícia má konečne rozviazané ruky, spravodlivosť začína fungovať a za mreže sa dostávajú už aj zemepáni, (Jánošíkovi by sa to páčilo) systém však je prehnitý a mafia je aj medzi policajtami, takže razie prebiehajú aj tam, ale predsedovi najsilnejšej strany sa to nepáči.

Idú nás všetkých pozatvárať, štátny prevrat, policajný prevrat , rozklad bezpečnostných zložiek , alebo vojna bezpečnostných zložiek. Takto reaguje Predseda najsilnejšej strany na Slovensku, ktorého ľudia sedia v base za korupčné škandály, na prácu vyšetrovateľov, ktorý sa snažia vyšetriť rozkrádanie štátnych financií. Jediným skutočným účelom týchto tém, je vyvolávať strach a podporovať negatívne emócie voči vyšetrovateľom NAKA. Nie je to vojna bezpečnostných zložiek, len trestné stíhanie "policajtov", ktorí porušili zákon.

V roku 2008 v Terchovej na výročí narodenia Jánošíka R. Fico vyhlásil: Buď budeme rešpektovať Jánošikovskú tradíciu, alebo vymeňme národ. Romantická postava Jurka Jánošíka reprezentuje spravodlivosť, NAKA sa v súčasnosti snaží vyriešiť finančné kauzy minulej vlády, čo je tiež spravodlivosť. Ja by som výrok pána Fica poopravil, keďže rešpektujeme Jánošikovskú tradíciu, musíme vymeniť národ. Pán Fico nebrzdite prácu polície pretože práve vymieňame národ za slušnejších ľudí.

Smer nám vo voľbách sľubuje pokoj. Nezabúdajme, že vláda Smeru naposledy padla po vražde novinára a jeho priateľky. Novinára, ktorý pátral po finančnej kriminalite ľudí okolo strany Smer. Vraždu novinára ste chceli pôvodne vyriešiť aj vy. Prečo vám teda vadí práca vyšetrovateľov?

Robert Fico tesne po zavraždení novinára a jeho priateľky ponúka 1000 000 EUR hotovosť za dolapenie páchateľa.

Áno dá sa oponovať, že vraždu sa zatiaľ nepodarilo nikomu z odsúdených dokázať, na základe toho sa fabuluje, že vražda bola objednaná na diskreditáciu smeru. Obvinení však ostali vo väzení , pretože boli odsúdení za delikty po ktorých novinár pátral, čiže jeho práca aj keď predčasne prerušená nevyšla navnivoč. Vo všetkých kultúrnych krajinách politici po odhalení korupcie sa vzdávajú svojho mandátu, pretože im to káže česť. Vy však ostávate. Pán Fico sľubujete nám pokoj, tak už konečne dajte pokoj Slovensku. Dajte už pokoj aj keď vám rastú preferencie, sľubujete pokoj , ale rozdúchavate nenávisť svojich voličov, ktorých obdivujete, že dokážu vyžiť zo 400 EUR na mesiac, pričom vy máte na ruke hodinky za 20 000 Eur. Majú vás za lídra, pretože hovoríte ich rečou a máte radi folklór (na tom nie je nič zlé), ale vy nie ste ako oni, vám nevadí, keď vám z kancelárie zmizne 50 000 euro v hotovosti, lebo to sú pre vás drobné na kávu. Bývali ste v luxusnom byte kolegu, ktorý teraz sedí v base za daňové úniky nechýba vám sebareflexia? Pre mňa je predstavuje súčasného Jurka Jánošíka zamordovaný novinár Ján Kuciak, pretože on stelesňoval spravodlivosť a chcel bohatým z nakradnutého zobrať a vrátiť ľuďom a vy ste zemepán, ktorého by Jurko Jánošík hnal valaškou. Vzdajte sa politiky, alebo sa zmeňte, pretože klamete svojich voličov.