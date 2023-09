"Keď padne zvon ďaleko od kostola."

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k voľbám do NR SR

Kresťan nech nevolí strany alebo poslancov, ktorí – povedané slovami pápeža Františka – podporujú „ideologickú kolonizáciu“

Čo je to ideologická kolonizácia?

prichádzajú medzi ľud s nejakou ideou, ktorá nemá s ľudom nič spoločné. Áno, so skupinami ľudu, ale nie s ľudom. A kolonizujú ľud ideou, ktorá mení či chce zmeniť určitú mentalitu alebo ur­čitú štruktúru.

Ná­rod má svoju kultúru, má svoje dejiny, no keď prídu podmienky uložené kolonizátorskými mocnosťami, usilujú sa pozbaviť národy ich identity a nastoliť rovnakosť. To isté robili diktatúry minulého storočia. (Nacizmus, Komunizmus) Vstú­pili so svojou doktrínou. Kolonizovali ľud, robili to cielene. No koľ­ko utrpenia to prinieslo!

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ježiš Kristus si ctil ľudskosť a empatiu so slabšími. Nerozlišoval etnickú či národnú príslušnosť, vážil si ľudskú individualitu a jeho dobrý úmysel. Keď za ním prišiel rímsky kapitán aby mu vyzdravel jeho chorého sluhu, okolo sediacim židom povedal, vidíte u nikoho z vás som nevidel takú čistú vieru. Stotníka poslal domov, že jeho sluha už je zdravý a on bude po smrti spasený.

KBS sa odvoláva na slová Pápeža, aby sme nevolili strany, ktoré praktizujú ideologickú kolonizáciu (genderová politika ) Pápež však rovnako povedal, že ľudia z LGTB komunity sú tiež božími deťmi a preto majú právo žiť v rodinnom zväzku.

Pápež František sa nevyhýba liberalizmu,

obraňuje nelegálnych migrantov ("Problém migrácie sa nikdy nevyrieši stavaním bariér, vyvolávaním strachu v iných ľuďoch alebo odopieraním pomoci tým, ktorí sa legitímne usilujú o lepší život pre samých seba a svoje rodiny),

zaujíma sa aj o klimatické zmeny a vyzýva k ochrane prírody („existuje reálna hrozba, že budúcim generáciám zanecháme len štrk, púšť a odpadky“. Klimatické zmeny sú podľa pápeža výzvou „epochálnych rozmerov“.)

Stál aj pri obhajobe očkovania proti Covidu („Je ľudským právom byť náležite informovaný a dostať pomoc s porozumením situácie na základe vedeckých dát a nie falošných správ,“ uviedol podľa CNA v piatok František na stretnutí s Medzinárodným konzorciom katolíckych médií ku covid vakcínam.

Rovnako je aj proti Hoaxom ( „Je nemožné nevidieť, že okrem pandémie sa v súčasnosti šíri aj 'infodémia' – skreslenie reality na základe strachu, ktoré v našej globálnej spoločnosti vedie k explózii komentárov k falošným, priam až vymysleným správam,“ povedal František.

Čiže zatratiť liberalizmus iba kvôli genderovej politike, je rovnako krátkozraké, ako zatratiť kresťanstvo kvôli genocíde indiánov (čo bola tiež ideologická kolonizácia)

Pritom Genderová politika je iba jeden okrajový bod komplexného volebného programu Liberálov.

Aké opatrenia navrhujú?

Prvou z nich je naštartovanie ekonomiky. Druhou prioritou je dať konečne do poriadku slovenské zdravotníctvo. Potrebujeme kvalitné nemocnice aj regionálnu ambulantnú sieť. A do tretice – zmeniť celkovú spoločenskú atmosféru na Slovensku. Aby ľudia zo Slovenska neodchádzali, ale sa sem naopak začali vracať.

https://progresivne.sk/program/

Vyjadreniu KBS chýba nadhľad, žijú vo svojej bubline. Slovenská spoločnosť a náš spoločný štát však čelia oveľa väčšiemu nebezpečenstvu, akou je gender problematika. Legálne sa tu šíri klamstvo, strach, nenávisť a zámerné negovanie vyšetrovania korupčných škandálov. Posilňuje sa extrémizmus. Na Slovensku nám hrozí, že tu po voľbách vznikne nacionálna oligarchia, podobná aká je v Ruskej federácii, kde je všetko podriadené Putinovi.

Keby Pápež František poznal politickú situáciu na Slovensku, nepochybne by volil Progresívcov.