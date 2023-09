Menšina ostane navždy menšinou.

Viete, kde žijú najväčší vlastenci v Európe? Paradoxne je to zároveň aj Európska najliberálnejšia krajina. Je to Švédske kráľovstvo. Švédi majú ako národný sviatok deň svojej zástavy, pripadá na 6 júna. V tento deň je pracovné voľno ľudia sa stretávajú a grilujú vo svojich záhradách, ako inak pod zástavami. Na zástavu a vlajku vo švédsku narazíte všade aj mimo sviatkov. Vlajky a zástavy sú pred štátnymi inštitúciami, čo je v zásade normálne, ale bežne ľudia majú pri svojom dome stožiar, na ktorom vlaje vlajka počas celého roka. A v nedeľu pri bohoslužbách vyvesujú vlajku aj pred kostolom. Keď sa narodí dieťa vo švédsku, rodičom donesú jedlo, v ktorom je zapichnutá papierová švédska vlajočka. Švédi v obchode vždy uprednostňujú potraviny vyrobené vo Švédsku. Vo Švédskom jazyku nájdete málo cudzích výrazov, aj futbalový pokrik GÓL nazývajú Mål (čítaj Mól)

Napriek ich vlastenectvu sú zároveň jednou z najliberálnejších krajín na svete. Registrované partnerstvá sú vo Švédsku právne uznávané od roku 1995. Jeden deň v roku sa vyvesujú aj dúhové vlajky a robí sa už tradičný Pride pochod. Nikoho to netrápi, nikto sa nad tým nepozastavuje. Počet registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia už vo Švédsku prekročil hranicu dvoch tisíc. Dnes existuje v najväčšej škandinávskej krajine 2140 „zosobášených“ homosexuálnych párov. Tradičnú rodinu to nijako neohrozuje. Švédi si zakladajú rodiny pomerne skoro a bežne majú 3 až päť detí. Môžu si to dovoliť (štát je k deťom veľmi ústretový materská dovolenka je 400 dní, platí pre oboch rodičov, časť materskej si môžete postupne čerpať až do 12 roku dieťaťa. Na škôlku doplácate približne 1000 korún (100 Eur) mesačne, školy sú zadarmo vrátane školských obedov aj všetkých učebných pomôcok, doplácať si musíte iba za družinu cca 400 korun (40 EUR), zubná starostlivosť je zadarmo do 18 rokov.

Štát je ústretový aj voči migrantom, všetci však musia chodiť do práce, dostať však trvalý pracovný pomer nie je ľahké, veľa ľudí pracuje 6 mesiacov a potom si hľadajú novú prácu, v lete vždy nahrádzajú pracovníkov, ktorí sú na dovolenkách. Deti migrantov si popri švédskom a anglickom jazyku môžu zvoliť aj svoj rodný jazyk (štát zabezpečí učiteľa, ale minimálne pre päť detí v triede)

Menšiny v majoritných spoločnostiach vždy boli aj keď sa o nich nehovorilo, pretože jednotlivec v starom ponímaní národa neznamenal nič. Občianska spoločnosť iba otvorila možnosť, aby bolo o menšinách počuť. Z menšinového názoru sa nikdy nestane názor väčšinový, preto sa ani z liberalizmu nikdy nemôže stať totalita, lebo je založený na individualizme, všetci sme iný a všetci sme si rovný.

Vlastenectvo a liberalizmus sa vôbec nevylučujú. Keď je spokojný občan, potom je hrdý na svoj štát a národ je silnejší.