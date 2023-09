Nevzdali to s touto krajinou.

Pred štyrmi rokmi, keď som musel podať demisiu, som vstával do práce o tretej a bol som tam do ôsmej do večera. „Spätne vidím, že to malo zmysel. Keď človek robí to, čo ho baví, a dá do toho všetko, nemôže to nevyjsť. Ak to nevyjde, tak to asi nemal robiť alebo to nerobil dostatočne naplno,“ myslí si.

„Vypálilo“ to celé omnoho lepšie, ako čakali. Najprv Covid, potom vojna na Ukrajine, dnes máme stabilnú voličskú základňu.

Je premiérske kreslo dobrý biznis?

Povedal by som, že áno, som veľmi spokojný.

Rozprávate sa so svojimi voličmi aj o politike?

Prvé štyri volebné obdobia, keď sme boli vo vláde, zastávali sme všetky funkcie. Ja som bol ten komunikačný, a na pokladni. Ľudia nás volili zo začiatku veľmi radi aj preto, lebo sme boli ako klubovňa, štát sme rozdelili medzi priateľov, o každom sme vedeli, čo má rád a občas sme prispôsobovali politiku našim voličom (napr. výstavbu multifunkčných športových ihrísk, z prostriedkov štátnych rezerv, alebo obedy zadarmo atď. ). Po štyroch volebných obdobiach som však v tomto smere trochu vyhorel. Potom zavraždili novinára Kuciaka a už som si pripadal ako animátor. Musel som podať demisiu. Momentálne som veľmi rád, že sa na to pozerám z diaľky.

Veľa mojich kolegov sedí vo väzení za korupčné škandály, mnohí emigrovali.

Prečo ste to ešte nevzdali s touto krajinou?

Až 20 percent Slovákov mi chce dať opäť mandát na rozkrádanie a amnestiu mojich kolegov.

Čo vás na Slovensku hnevá?

novinári

Prečo je Slovensko dobrá krajina na život?

Sú tu dobrosrdeční ľudia, odpustia vám aj zlodejinu, stačí ak ich podporíte, keď majú pocit, že systém im niečo chce nanútiť, ako sa to dialo počas covidu. Ľudia tu dokážu vyžiť zo životného minima, v podstate si na chudobu už tak zvykli, že neveria, že sa môžu mať lepšie. ako im sľubujú napr. liberáli. Treba im však opakovať, že vinu za ich zlú finančnú situáciu, nesie Európska únia, USA a George Soros

Čo by ste odkázali vašim voličom?

Vysnívaný život môžeš žiť aj v krajine, ako je Slovensko

Nevzdali to s touto krajinou

Premiér, neonacista, konšpirátor. Z Prievidze, Gemera, Košíc či Oravy.

Niektorí nikdy nežili v zahraničí, nikdy neopustili Slovensko. Táto krajina je ich domov, majú tu priateľov, rodinu a napriek rôznym problémom aj relatívne spokojný život. Jednoducho, nevzdali to s touto krajinou.

(rozhovor bol fiktívny, vychádza však z reality)