Už mám na to VEK, aby som sa držal pri ZEMi.

Časopis Zem a Vek, by som zaradil do kategórie ľudovej slovesnosti, kde sa nekladú hranice ľudovej tvorivosti.

Ľudová slovesnosť je tvorba ľudu. Šírila sa ústnym podaním a delíme ju na veršovanú a neveršovanú. K veršovanej patria: piesne – ľúbostné, svadobné, zbojnícke, vojenské, historické, balady, uspávanky, trávnice. K neveršovanej patria: rozprávky, povesti, bájky, príslovia, porekadlá, pranostiky. Rozprávky rozdeľujeme na realistické (ústrednou postavou realistických rozprávok je chudobný človek, ktorému pomáha iba jeho vlastná múdrosť, šikovnosť a dôvtip) a Fantastické rozprávky, v ktorých vystupujú čarovné bytosti – ktoré buď kladú prekážky, alebo pomáhajú. Používajú sa ustálené zvraty a vety ( kde bolo tam bolo) dobro vždy zvíťazí nad zlom.

Ľudová slovesnosť nezanikla ani v súčasnosti, len namiesto ústneho podania sa šíri písomne vďaka sociálnym sieťam. Naďalej v nej prevláda boj dobra a zla, obľúbené sú témy mimozemšťanov, snaha o zotročenie ľudstva leteckým vypúšťaním chemických látok do ovzdušia tzv chemtrails, alebo čipovaním ľudí cez injekčné striekačky počas pandémie korony, najviac diskutovanou témou je spiknutie západného liberálneho sveta proti slovanstvu, ktoré predstavuje tradičné hodnoty a istotu. Rovnako ako v minulosti aj dnes v nich vystupujú čarovné bytosti ako Soros, ktorý kladie prekážky alebo Putin, ktorý akože pomáha zachovať tradičné hodnoty, preto vedie na Ukrajine svätú vojnu proti americkému satanizmu. Hnutie LGTB by mohlo predstavovať draka, ktorý kradne malé deti a prezidentka je princezná, ktorá mu pomáha. Ústrednou postavou novodobej ľudovej slovesnosti je stále chudobný človek, ktorého neoklamete a nepresvedčíte pretože má vlastnú múdrosť. Novodobá ľudová slovesnosť sa predsa líši od historickej, pribudli vulgarizmy , vyhrážky smrťou a vďaka internetu chaotický eklekticizmus informácii.

Čitatelia tohto časopisu sú väčšinou penzisti, alebo ľudia z malých miest, ktorí sa boja rýchlych zmien súčasného sveta (migranti, práva sexuálnych menšín, prechod na zelenú energiu atď. ). Títo ľudia sú rušení súčasným liberálnym svetom, ktorý nezapadá do ich overenej každodennosti, oni nepotrebujú čas, oni nechcú aby sa svet hýbal, oni chcú pokoj a preto volia istotu. Túto istotu im ponúka strana Smer. Títo voliči vedia že strana Smer kradne, ale veď to patrí ku slovenskému folklóru, dôležité je, že hovorí ich rečou. Fico rozumie tejto voličskej základni a nevadí mu , že sa znižuje ku konšpiráciám a nevylučuje spoluprácu s fašistami, veď koniec koncov to je tiež rétorika jeho voličov.

Inak v zásade je škoda tohto časopisu, že sa dal na cestu politickej konšpirácie a nenávisti, raz sa mi dostal do ruky jedno číslo v ktorom bola výborná reportáž z Kristianie ( polonezávislá anarchistická komunita, ktorú v roku 1971 založili hipisáci v Dánsku na čele s novinárom Jacobsom Ludvigsenom, a v ktorej sú tolerované ľahké drogy, homosexualita, pŕávo stavať bez povolenia, je tam zákaz používania automobilov a zbraní). Možno ide zo strany Eliota Rostasa o čistý kalkul, keďže konšpirácie majú dobrú čítanosť, vidí v nich výborný zdroj príjmov.