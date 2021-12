Koniec pretvárky, späť na stromy. Debata o očkovaní čoraz viac pôsobí, že mentálne žijeme v pralese.

Mohol by ním byť okrem iného napríklad 200€ poukaz pre každého novozaočkovaného dôchodcu do lyžiarskeho strediska Donovaly.

Je až neuveriteľné, akým brutálnym spôsobom zasiahla táto pandémia nás všetkých. Natvrdo, v športovej terminológii nám zasadila K.O. a celej generácii tvrdú príučku. Od tých najmladších, ktorí si zatiaľ dôsledky neuvedomujú až po tých najstaršich, ktorí to pravdepodobne ani celkom nechápu, čo sa okolo nich vlastne deje. Ani s jednou z týchto najviac postihnutých skupín nikto nerozpráva. Sú osamelí, zmätení a boja sa. Táto situácia by nám mala ukázať, aké dôležité sú maličkosti a to zvyčajne všetci pochopíme, až keď je neskoro. Nepomáhajú média, sociálne siete a ani tí najbližší, rodina a priatelia.

Napriek všetkému, aj keď máme rozdielne a vyhrotené názory na očkovanie, je omnoho viac vecí, ktoré oba tábory spájajú. Či verím lekárom, vedcom a podporovateľom očkovania, alebo budem neochvejným fanúšikom Mesiaša Matoviča, alebo nedočkavo očakávam každý nový status Fica, Blahu a jemu podobných.

Pozornosť každého z nás si niekto uchmatol, niektorí však vedome a účelovo zneužili a zneuživajú tie naizraniteľnejšie miesta a tým je strach. Vśetci sme však v jednom koši, každý z nás sa bojí a pociťuje obavy. To je normálne, čudné by bolo, ak by sme ten strach a obavy nemali. Napriek tomu, skúsme nájsť nie to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája.

Je veľa vecí, ktoré neviem a ani vedieť nebudem. Naozaj netušim, ako funguje internet, mobily, prenos dát, ako funguje Wifi a aký má vplyv na zdravie.

Aj mňa rozčuľujú populistické reći politikov, od vynájdenia atómových bômb na rieśenie pandémie až po bezbrehé klamstvá a zneužívanie súčasnej situácie vo svoj prospech. Nič nehovoriace vyhlásenia podľa aktuálneho prieskumu verejnej mienky. Žiadne riešenia, jasná a uveriteľná komunikácia.

Doslova ma s...e súčasný „medový“ lockdown, v skutočnosti sa nič nezmenilo, zatvorilo sa zopár obchodov. O to viac nakupujúcich je v tých ostatných, pričom na vstup sa čaká v dhých radoch, veľkoobchody predávajú všetko, chudáci malí obchodníci sú povinne zatvorení. Všetky opatrenia sa dodržiavajú len tak, aby sa nepovedalo. Neveríme autoritám, neveríme sebe, vlastné vytváranie a ohýbanie pravidiel máme asi v génoch. Sme nezodpovední všetci, zaočkovaní tým, že väčšina je presvedčená, že mne sa už nič stať nemôže a nezaočkovaní tým, že oni sú predsa slobodní a rozumní ľudia, ktorí majú právo rozhodovať sami o sebe. Súhlasím, patrím však ku generácii, ktorá si nezamieňa slovo sloboda so slovom anarchia.

Naozaj neviem, aké zloženie ma Coca cola, či mäso, a zelenina, ktoré kupujem v obchode či je, alebo nie je niečim postriekané, aké látky obsahuje. čo je BIO a čo nie. Čo všetko obsahuje mydlo, šampón, tabletka do umývačky riadu alebo zubná pasta. Neviem, akými farbami sú mladí potetovaní,čo obsahujú silikóny a botox. Čo všetko obsahujú elektronické cigarety, či pivo, ktoré tak dobne padne vypiť s kamarátmi na terase. Neviem, aké suroviny použivajú v obľúbenej reštaurácii, či nie sú pokazené, po dátume spotreby , alebo kuchár nemal dobrý deň a jednoducho sa mu nechcelo umyť si ruky. Neviem, ani aké látky obsahujú tabletky na tlak, Paralen alebo Ibuprofen, viem však, źe v prípade potreby pomôžu.

Je mnoho x vecí, ktoré neviem a ani vedieť nikdy nebudem. Takisto neviem, aké látky obsahuje vakcína proti covidu, neviem ani aké látky obsahujú všetky vakcíny, ktoré som za celý život dostal.

Viem však jedno a to platí pre všetkých. Túžim po tom a teším sa na chvíle, keď si budem môcť s každým bez obáv podať ruku, objať mojich blízkych. Chcem cestovať, bez obáv navštevovať divadlá, športové podujatia, ísť do kina. V predstihu plánovať letnú dovolenku s celou rodinou, príp. kamarátmi.

Život je príliš krátky na to, aby sme len chodili do práce, trčali doma a stretávali sa len príležitostne. S partiou kamarátov a známych sme sa v širšom kruhu v poslednej dobe stretli v priebehu týždňa neplánovane dvakrát. Častejšie ako za posledné 2 roky. Prvýkrát to bolo na pohrebe spoločného kamaráta. Chlapa, ktorý „voňal človečinou“ a optimizmom. Slovo NEDA SA pre neho neexistovalo. Bohužiaľ, tento názor mal aj na očkovanie a ten sviniar kornavírus ho presvedčil o opaku. Zomrel na COVID po zlyhaní pľúc pár dní po nákaze.

Druhýkrát to bolo o pár dní, keď sme sa náhodne stretli na očkovaní – ja som absolvoval 3 dávku, viacerí z nich v týchto dňoch prvú. Realita dobehla všetkých a až osobná skúsenosť s nevyspytateľným ochorením dokázala zmeniť predtým radikálny postoj.

Každý má právo slobodne rozhodnúť sa, fajčiari tušia, že si môžu spôsobiť rakovinu pľúc, alkoholici cyrhózu, ženy použivaním antikoncepčných tabletiek zvyšujú riziko niektorých ochorení, niekto rád prehnane solí a všetci máme mnoho ďalších nerestí. Všetci o tom vieme a máme právo sa slobodne rozhodnúť

ÁNO , SOM OČKOVANÝ a odkazujem Vám všetkým, zmeniť názor NIE JE HANBA.

,