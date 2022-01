Nestrašte už omikronom

V poslednom čase sa hlavne v denníku N ale aj to na sme.sk snažia udržať deti mimo školy. Strašia omikronom. Pritom v tom istom denníku sa nachádzajú zároveň tieto fakty v článku o hospitalizáciách v Londýne a New Yorku :

Tvrdenie 1. "V Anglicku malo v jeden týždeň covid odhadom 1 z 15 detí od 2 do 6 rokov."

Tvrdenie 2. Miera hospitalizácie detí v Londýne (ktorý je nadpriemerne postihnutý omikronom) podľa grafu v článku: 0-5 rokov bez možnosti zaočkovania 15,7 na 100 000, pri vekovej kategórii 6-17 je to 4,4 na 100 000.

Tvrdenie 3. V newslettri o Slovensku "v nemocnici skončí dve až päť percent detí s covidom"

Ak by som aj zobral vyššiu hodnotu 15,7 na 100 000, tak podiel hospitalizácií spomedzi infikovaných je len 0,24%, pretože z tých 100 000 by malo byť zhruba 6 000 infikovaných.

Senzačná správa o podiele infikovaných a zároveň nízky podiel hospitalizovaných na celej populácii znamenajú, že je aj nízky podiel hospitalizácie spomedzi infikovaných.

Pokiaľ majú v Bratislave tínedžeri vyššiu mieru zaočkovanosti ako dôchodcovia v domovoch dôchodcov, tak "ochraňovať" dôchodcov izoláciou detí je zločin proti budúcim generáciám. Každý dospelý človek je zodpovedný za svoje konanie, dávno mala byť zavedená spoluúčasť na liečbe a opatrenia mali smerovať k znevýhodňovaniu nezaočkovaných starších ľudí, ktorí zahlcujú zdravotníctvo, tak ako na to upozorňujú mnohí, ja napríklad v tomto článku z apríla 2021. Tých 150 detí hospitalizovaných v jednom týždni na 2-3 dni (väčšina chytí covid v nemocnici) naše zdravotníctvo utiahne.

Slovensko (a Česko) malo v rámci EÚ najdlhšie zatvorené školy. Dopady, ktoré bude mať strata vzdelania a sociálnych kontaktov sa dajú vyčísliť a porovnať s dopadmi úmrtí pár tisíc šesťdesiatnikov. Sú rádovo vyššie.

Krajina, ktorá patrí medzi najmenej postihnuté z hľadiska nadmernej mortality je Švédsko, ktoré nemalo žiaden lockdown, zatvorenie reštaurácií či diskoték a samozrejme ani škôl. Lockdown mohol fungovať vo Wuhane (potom, čo čínski komunisti nekonali, keď mali a nechali vírus ujsť) a iných mestách a provinciách, ktoré totalitné krajiny ako Čína môžu uzavrieť na pár týždňov tak, ako si to predstavujú aj Slovenskí epidemiológovia.

Ale iní vedci ako psychológovia, sociológovia, ekonómovia sú ignorovaní, aj keď predložia fakty o korelácii vyššieho HDP a dĺžky života, z ktorých vyplýva, že prepad HDP má dopad na očakávanú dĺžku dožitia. Presné číslo neexistuje, pre Slovensko to bolo rádovo 0,1 roka na 1% rastu HDP. Pri 5 miliónoch obyvateľoch je to 500 000 rokov života stratených pri poklese o 1%. Porovnajte to s 1000 ľuďmi, ktorí zomrú na covid vo veku 60 rokov (lebo sa báli zaočkovať, čiže oni sa sami rozhodli to risknúť), keď týmto ostáva v priemere 20 rokov do konca života, čo je spolu 20 000 rokov života.

Politici sú zodpovední za rozhodnutia, ktoré majú urobiť na základe faktov a odborných názorov. Ak sa však prihliada len na názory epidemiológov, tak potom môže byť zavretá celá krajina celý čas, lebo covid tu s nami bude tak ako chrípka. Už je to z neho endemický vírus a jeho časté mutácie (ktoré vedci nemohli predpokladať, ale ani ich nepovažovali za nemožné) naznačujú, že očkovanie proti chrípke vydrží dlhšie ako proti covidu. Preto sa s ním musíme naučiť žiť aj tu, kde máme nízku zaočkovanosť.

Obmedzovanie šírenia omikronu je ešte zložitejšie ako pri delte, pretože ho šíria všetci. Takže aj keď sa bude Norbert Žilka posmešne vyjadrovať o prístupe Veľkej Británie, ako keby sa Boris Johnson neriadil radami odborníkov a improvizoval, rozšíreniu omikronu nezabráni ani Izrael. Švédsko ukazuje, že lockdowny nie sú nevyhnutné a Anglicko ukazuje, že sledovať počty nakazených je takmer zbytočné (hlavne keď sa tieto čísla porovnávajú s číslami pri menej infekčných variantoch v minulosti) a jedine čo je dôležité, je udržať v nemocniciach v bielu medicínu.

Regionálne rozdiely, na ktoré upozorňujú dáta bez pátosu sú veľké, takže aj keď je semafor málo granulárny (len na úrovni okresov), nič lepšie asi nemáme a jediné čo na ňom treba vylepšiť sú kritéria, ktoré sa príliš pozerajú na počty pozitívnych PCR testov. Dánsko má extrémne veľa testov, preto odhalí veľa prípadov, u nás to mohlo byť v minulých vlnách 1/3, pri omikrone možno odhalíme 1/5 nakazených. Nebolo by dobré, aby okresy, ktoré budú viac testovať boli potrestané tým, že odhalia viac prípadov. Na druhej strane je existencia žolíkov dobrá motivácia a samosprávy na rozdiel od štátu zvládajú pandémiu dobre. A zvládnu aj otvorené školy.

Zatvárať plošne školy je zlé nielen na úrovni Slovenska, ale ani na úrovni okresov - boli školy, ktoré mali takmer 100% zaočkovanosť učiteľov a žiakov a aj tak ich VÚC zatvorila. Dokonca ani pozitívny prípad v rámci triedy by nemal znamenať karanténu pre spolužiakov - nerobíme to zatiaľ pri nádche či zakašlaní. Pokiaľ väčšina populácie prekonala covid bez toho, aby mali o tom doklad, nebude to iné ani v školách.

Keďže deti nepredstavujú riziko, možno by sa mohli zaviesť triedne žolíky - napríklad ak je trieda zaočkovaná na 50%, tak v prípade pozitívneho spolužiaka nepôjde do karantény nikto, okrem tých, ktorí budú pozitívne testovaní (pričom nezaočkovaní by sa museli otestovať). Deti stratili veľa času, budú im chýbať vedomosti, sociálne zručnosti a sociálne kontakty. Tentokrát ich miesto trestania za chyby dospelých musíme podporiť v tom, aby mohli byť v škole čo najviac.