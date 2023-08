Prečo voliť a prečo nevoliť KDH

O KDH tvrdia SME, Denník N či .týždeň, že je voliteľné. Určite by som nepovedal, že KDH nie je voliteľné za žiadnych okolností. Skúsim teda uviesť dôvody, prečo by niekto mohol chcieť voliť KDH a prečo by ho voliť nemal.

Prečo voliť KDH?

Ak ste bigotný katolík a nemôžete krúžkovať konzervatívcov (OKS) na kandidátke liberálov (SaS) a už vôbec si neviete vybrať liberálov na kandidátke socialistov (PS), uvažujte nad dvomi možnosťami. Buď voľte KDH (krúžkovať sa dá asi iba František Mikloško) alebo si urobte pekný septembrový deň v záhradke či na prechádzke.

Ak sú totiž vaše alternatívne (a možno preferované) strany ako SME Rodina, Republika, Kotleba, SNS, tak z dlhodobého hľadiska sa rozhodujete na základe emócií a kolektívnej identity bez použitia rozumu a kritického myslenia. Väčšina takýchto voličov by asi nemala chodiť k voľbám, pretože si zvolia tých, ktorí im život spravia horším - rozkrádaním, nereformovaním a príklonom k autoritárskym režimom ako Rusko a Čína.

Ak máte obavy z toho, čo čítate v Postoji alebo Štandarde o Západe, o tom, že cirkvi tam umožňujú uzatvárať manželstvá osôb rovnakého pohlavia alebo že pubertálne deti sú pod ideológiou LGBTI+ "tlačené" k identifikovaniu sa s opačným pohlavím len z dôvodu nezaškatuľkovania sa do svojho pohlavia a následne trvalo poškodia svoje telo zmenou pohlavia (toho sa napríklad veľmi bojí redaktor relácie RTVS Do Kríža Jaroslav Daniška), tak stále môžete nájsť racionálnych ľudí, ktorí nepodliehajú ideológiám v strane OKS ako aj v samotnej SaS.

Ak sú ale vaše obavy z progresivizmu také veľké, že ich považujete za dôležitejšie ako spravodlivosť, porážku agresora na Ukrajine či záchranu ekonomiky rútiacej sa do krachu, a preto chcete voliť Kuffu, Záborskú alebo aspoň Krajniaka a ste pevne rozhodnutí ísť voliť, tak vtedy je lepšie dať hlas KDH, ktoré určite nebude podporovať "progresívnu ideológiu".

Pozrel som si kandidátnu listinu KDH a hoci mnohých nepoznám, sú tam okrem Františka Mikloška napríklad Ivan Bošňák alebo Ján Horecký. Ak si teda veríte, že vaši kandidáti nebudú prekrúžkovaní Škripekom a podobnými, voľte KDH.

Prečo nevoliť KDH?

KDH sa od svojho vzniku formovalo ako hnutie budované zdola, s veľkou základňou v (hlavne malých) obciach. My v Bratislave máme skúsenosti s dodržiavaním siedmeho Božieho prikázania (Nepokradneš!) zo strany miestnych politikov. KDH podporovalo košického župana Trnku, platilo kampaň v Bratslave Kusému, v minulosti to bol ex-KDH Palacka s kauzou vláčiky, predtým Ďurkovský a Kresánek. Rozdiel medzi kradnutím Slovenskej národnej straky a KDH bol celkom malý.

Ani so šiestym prikázaním nemá farizej na čele KDH problém - manželstvo, v ktorom sa narodili 2 deti, vlastne nikdy manželstvom nebolo :)

Hoci medzi desatorom nie je priamo "Nebudeš klamať", v zásade sa od dobrého kresťana očakáva hovoriť pravdu a neklamať. Ale KDH si namiesto nejakého pravdivého hesla, zvolili čistú lož "Zaslúžite si mať sa lepšie".

V skutočnosti sa Slováci majú lepšie ako si zaslúžia. Ešte stále máme na osobu vyššie HDP ako Bulharsko, nehovoriach v porovnaní s Ukrajinou. Dôchodcovia majú v pomere k priemernej mzde vyššie dôchodky ako okolité krajiny (aj západnejšie od nás). Za socializmu sme nevybudovali príliš veľa hodnôt (kto nekradol, okrádal vlastnú rodinu), takže je u nás veľa zahraničného kapitálu v porovnaní s domácim (Mečiarovi kumpáni dostali miliardy korún, ktoré nevrátili ale ani nepreinvestovali). Celkovo máme veľký štruktúralny deficit, čiže prejedáme budúcnosť nás aj našich detí, a preto skôr platí, že sa máme lepšie, ako si zaslúžime a budeme sa mať horšie, ako si zaslúžime, pretože si volíme stále rovnakých zlodejov a grázlov.

KDH by som nevolil hlavne preto, že neverím jeho kandidátom. Príliš veľa "konzervatívcov" v aktuálnom parlamente má pôvod v KDH (aj napriek tomu, že KDH po desaťročia neprekročilo 10% podpory) a títo odídenci v stranách a kandidátkach SME Rodina či Republika nie sú práve ochrancovia demokracie. Dokonca si myslím, že im imponuje "iliberálna" demokracia Viktora Orbána. Predseda Majerský uprednostňuje SME Rodina (hoci môže ísť o predvolebný trik na radikálnejších voličov). Známych je pre mňa na kandidátke len zopár ľudí a napríklad Škripek (bývalé OĽANO a KÚ) je pre mňa problém. Preto ja voliť KDH nebudem.

Poznámka na záver: Slovenský volič je zjavne pod vplyvom demagógie, populizmu, ruskej hybridnej vojny a neuvedomuje si, že strany ako SMER, SME Rodina, Republika a Hlas predstavujú Zlo, že ich cieľom nie je presadiť nejaký program, ktorý povedie k dlhodobej prosperite, ale že chcú pomocou populizmu a predvolebnej korupcie (spolu s OĽANO) iba získať moc, aby zastavili spravodlivosť. Pretože ich je väčšina, schvaľujem, ak týchto už oklamaných voličov oklame KDH a naláka ich na svoje sľuby, ktoré sú mi nepríjemné a mňa neoslovujú. Ak to po voľbách dopadne tak, že KDH neodoperie voličov PS a SaS ale skôr Republike, SMER-u, Hlas-u alebo SME Rodina, bude im za to patriť vďaka.