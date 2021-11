Roznášajú covid deti ?

Ja však mám určité pochybnosti. Pokiaľ je delta toľkokrát nákazlivejšia ako alfa, čo sme tu mali minulú sezónu a vtedy sa obyčajne nakazili tak 1/4 detí z triedy (základné školy - nemám k tomu presné dáta, len anekdotické ako tu), tak dnes by sa mali nakaziť všetci. Ale to sa vôbec nedeje, triedy sú zatvárané opakovane, pretože sa deti nedokážu nakaziť na prvý krát.

Nie je možné, že deťom stačí menšia dávky prijatého vírusu ako dospelým (preto dostávajú tretinovú dávku vakcíny) a tým pádom nakazený dospelý (napríklad učiteľ) nakazí dieťa ďaleko ľahšie ako sa deti nakazia navzájom a dieťa nakazí dospelého ešte ťažšie ako sa môžu nakaziť dospelí navzájom (lebo vyprodukuje do svojho okolia menej vírusu) ?

Zároveň tým, že deti nie sú tak často testované, tak sa ich pravdepodobne nakazilo ďaleko viac - možno 7x viac. Ale tá virálna nálož získaná nakazením sa od spolužiaka bola asi taká malá, že ju antigénový test ani nemohol zachytiť a detská imunita si s covidom väčšinou ľahko poradí. Takže je celkom možné, že vlna nakazených detí v triedach je už na ústupe.

Nikto totiž nebude geneticky skúmať, či učiteľ nakazí svoju triedu a ako prebieha nákaza v takýchto triedach. V každom prípade učitelia sú dospelí, mali by byť zodpovední a zaočkovaní. Prenášať nezodpovednosť dospelých, hlavne najstaršej časti populácie, na deti a ešte viac ich oberať o vzdelanie je nespravodlivé.

Napriek tomu, v prvej vlne mali "štatistiku" o nákaze detí, vo februári 2021 sa nakazilo 149 detí v škole a 147 doma. Ale zavretých bolo odhadom (z toho článku) možno až 150 tried (len v BA kraji zavreli 20, v TN 30). Toto tiež nejako nesedí, v každom prípade nemáme dostatočné dáta, aby sa dalo posúdiť, či je šírenie v školách skutočne takým rizikom.

Podľa výskumov EÚ neodporúča zatvárať školy, pretože tieto nie sú podstatným zdrojom šírenia covid-19. Niečo tu nehraje, k rovnakému záveru dospeli v časopise Nature v prípade alfy a ani aktuálne štúdie neukazujú, že školy sú väčším rizikom ako iné zdroje šírenia covidu. WHO tvrdí, že kľúčové je nechať školy otvorené.

Epidemiológovia tak ako pri prvej vlne požadujú zavretie škôl, pričom dôsledky na psychiku a straty vedomostí a zručností povedú v budúcnosti k problémom, takže dôsledkom covidu budú zbytočné úmrtia, chudoba, psychické poruchy oveľa väčšieho rozsahu, ešte hlúpejší občania ako dnes. Navyše štát nedokáže vynútiť napríklad zatvorenie krčiem, kde sa teda ten covid šíri medzi rizikovými osobami alebo testovanie v práci. Sociológovia, detskí psychológovia a aj ekonómovia by mali mať tiež slovo pri rozhodovaní o opatreniach.

Ten, kto sa nedal zaočkovať hrá ruskú ruletu, nemali by na ňu doplácať deti a argumenty by mali byť podložené dátami a nie pocitmi. V prípade tlaku na zatváranie škôl mi tie dáta chýbajú. A chýba mi aj riešenie výpadku vo vyučovaní, ktoré nastáva nielen vďaka dodatočným prázdninám, ale aj vďaka nižšej kvalite dištančnej výučby. Ak teda budú mať dosť argumentov, aby predsa len zavreli školy, čo tak predĺžiť školský rok do konca júla? Stratu za minulý rok väčšina detí už nikdy nedobehne, ale aspoň malý kus tohto deficitu by sa takto znížil.