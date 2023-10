Sfalšoval Fico skutočne voľby?

Jediný človek, ktorý si môže byť istý, že sa niečo chystá je ten, kto to chystá. Fico pred voľbami tvrdil, že budú sfalšované. Viem, že väčšina jeho voličov príliš nerozmýšľa, ale čo ak tie voľby Fico naozaj sfalšoval?

Tí ktorí veria v konšpirácie, asi paradoxne neuveria, že Fico konšpiratívne zabezpečil v stovkách volebných komisií, aby sa sfalšovali výsledky, pričom práve táto konšpirácia má reálnejší základ ako konšpirácia, že USA začali vojnu na Ukrajine, aby oslabili EÚ. Veď Fico skutočne konšpiroval v konšpiračnej pytliackej chate, jeho ľudia sa chystali oklamať súdy.

Bez ohľadu na pár hlasov, ktoré možno Fico nezískal, ale boli mu pripísané (keď budú výsledky po obciach, podozrivé okrsky možno prepočítať, takže v tomto je súčasný analógový systém volieb výhodou), budúca vláda sa zdá byť jasná - Fico, Pellegrini, Danko.

Takisto ich priority sú jasné - zabrániť súdnym procesom s "našimi ľuďmi". Čiže vyšetrovatelia by si mali zbaliť zubné kefky, lebo inšpekcia ich čoskoro zavrie a generálna prokuratúra ich bude držať vo väzbe čo najdlhšie. Potom budú aspoň perzekvovaní a možno sa nájde aj poslušný sudca, ktorí ich spravodlivo potrestá, za to, že vyšetrovali trestné činy Ficových ľudí.

V zahraničnej politike bude Fico Orbánovým papagájom, žiaľ Ukrajinci u nás sa budú mať horšie a naše zbrojárske firmy stratia akékoľvek odbytištia (Rusku sa predávať nesmie, Ukrajine zakáže predávať Fico, iné krajiny EÚ ako reexport asi naše Boženy nebudú riešiť).

Doma nás však čaká tobogan. Treba si pozorne naštudovať, ako na tom bolo a je Grécko a pripraviť sa na bankrot.

Je to iba bankrot krajiny, vplyv na ekonomicky od štátu nezávislých ľudí to nemá takmer žiadny (až na vyššie dane, ale to by boli možno aj tak). Akurát to bude mať vplyv na tých, ktorí sú platení zo štátneho rozpočtu: najmä dôchodcovia a štátni zamestnanci. A práve títo hlupáci si Fica zvolili. Tvrdím to na základe sociálnych štatistík a charakteristík z volieb pred z rokov 2002 - 2016. Pred 4 rokmi som v kapitole Hlupáci volia Smer, SNS a ĽSNS ukázal, že tieto strany majú nadpriemernú podporu u ľudí so základným vzdelaním, nezamestnaných, nepracujúcich dôchodcov a veriacich.

Takmer všetky najsilnejšie volebné skupiny voliacie Smer (iba malá časť racionálnych voličov volila Smer, aby zabránila vlastnému trestnému stíhaniu, alebo ekonomickým dopadom uväznenia smeráckych ľudí) teda v prípade, že Slovensko nebude vedieť splácať svoje dlhy a bude si požičiavať za 6 a viac percentné úroky (v Rusku a Maďarsku je základná úroková sadzba 13% a v Turecku 30% - autoritatívne režimy v blízkom zahraničí, ktoré sú tak atraktívne pre Fica sú ekonomicky neúspešné) na to doplatí.

A to je žiaľ jediné pozitívum týchto volieb, teda, že bude až tak zle, že v ďalších voľbách možno vyhrá novozvolená opozícia a snáď ten ekonomický úpadok dopadne konečne aj na tých, ktorých my platcovia daní živíme a ktorých Smer, Hlas, SNS a ďalšie strany pred voľbami korumpujú.