Objavte kúzlo najkrajšieho jazera v Európe – Lago di Garda

Lago gi Garda je najväčšie jazero v Taliansku a jedna z najobľúbenejších turistických destinácií na severe krajiny. Jazero je obklopené Alpami ale paradoxne – má podnebie príjemné stredomorské. Jeho celková rozloha je 370 km2, dĺžka 51,6 km, maximálnu šírku má 16,7 km, maximálnu hĺbku 346 m.

Keď sme ho pred niekoľkými rokmi navštívili po prvýkrát povedali sme si s manželom, že sa sem isto ešte radi vrátime. Po niekoľkých rokoch sme návštevu zopakovali a prešli sme viaceré skvostné mestečká na pobreží jazera.

Lago di Garda - mapa jazera (zdroj: Ivan Verner)

Lago di Garda (zdroj: Ivan Verner)

Odkiaľ začať našu prehliadku?

Nuž, najlepšie asi v mestečku Sirmione. Toto krásne starobylé mestečko má zaujímavú polohu – nachádza sa na poloostrove, ktorý zasahuje do jazera Garda. Známe je svojimi termálnymi prameňmi, ktoré vyvierajú zo dna jazera.

Hneď pri vstupe do mestečka návštevníkov očarí nádherný stredoveký hrad, ktorý patril známej rodine Scaligerovcov.

Sirmione - vstup do mesta - hrad rodiny Scaligerovcov (zdroj: Ivan Verner)

Sirmione

Sirmione - v prístave (zdroj: Ivan Verner)

Sirmione je malé a prechodíte ho celé krížom krážom asi za 3 hodiny. Uličky sú malebné a očarujúce s množstvom obchodíkov a kaviarničiek.

Sirmione - Obchodík s keramikou, ktorej sa nedá odolať (zdroj: Ivan Verner)

Sirmione - Levandulový obchodík (zdroj: Ivan Verner)

V Sirmione žili viaceré známe osobnosti – cestou sme sa zastavili sme pri vile, kde v rokoch 1950-1959 žila slávna operná diva Mária Callas. Milovala toto mesto a jeho pokojnú atmosféru

Sirmione - vstup do vily, v ktorej žila Maria Callas (zdroj: Ivan Verner)

Na kopci nad mestom sú ruiny rímskej vily, ktorá patrila básnikovi Gaiusovi Valeriusovi Catullusovi, ktorý žil v 1.storočí pred našim letopočtom. Vila bola postavená na kopci s výhľadom na jazero a mala komplexný systém termálnych kúpeľov.

Rozhodli sme sa, že ruiny kúpeľov dnes nenavštívime - ale po strmom chodníku schádzame priamo k jazeru, kde sa nachádza pláž. A teraz čľup do vody - ale len po členky, pretože v čase našej návštevy bol máj a voda ešte dosť studená.

Sirmione - pláž pod kúpeľmi Cattulus (zdroj: Ivan Verner)

Lago di Garda - po členky vo vode (zdroj: Ivan Verner)

Na záver už len rýchlo do prístavu, aby sme nezmeškali loď do ďalšieho mesta. Lodná preprava tu totiž plne nahrádza autobusovú aj vlakovú prepravu.

Bardolino cez búrku

Bardolino bolo ďalšou zastávkou na našom výlete po jazere. Je to malé mestečko, krásne a štýlové. Je známe kvalitným vínom z vlastných viníc.

Bardolino - v prístave - pozadí vidno šikmú vežu (zdroj: Ivan Verner)

Bardolino - v prístave (zdroj: Ivan Verner)

Bardolino (zdroj: Ivan Verner)

Ulicami Bardolína - v pozadí kostol sv . Mikuláša (zdroj: Ivan Verner)

Hoci som počula názor, že pri jazere Lago di Garda je vždy pekné počasie, nie vždy to tak asi býva. Obloha sa zatiahla, začalo pohrmievať, tak sme sa preventívne po krátkej prechádzke usadili v reštaurácií a tam sme prečkali búrku. Búrka netrvala dlho – ale jazero sa rozbúrilo, takže plavba z Bardolina bola skutočne adrenalínovým zážitkom.

Lago di Garda po búrke (zdroj: Ivan Verner)

Vitajte v Malcesine

Malcesine je ďalšie čarovné mestečko na pobreží Lago di Garda. Nachádza sa na východnom pobreží, na úpätí hory Monte Baldo (je to najvyšší vrch nad jazerom). Malcesine je východiskovou stanicou lanovky, ktorá na horu vedie.

Malcesine - pohľad z lode na pevnosť Scaligero (zdroj: Ivan Verner)

V mestečku sme sa poprechádzali romantickými úzkymi uličkami a navštívili sme aj stredoveký hrad, ktorý tiež patril rodine Scaligerovcov. Hrad sa týči nad jazerom a ponúka nádherný výhľad na jazero a okolie. Hrad pochádza z 13. storočia a slúžil ako pevnosť, väzenie aj radnica. Dnes je v ňom múzeum a miesto pre kultúrne podujatia.

Malcesine - pohľad z pevnosti na jazero (zdroj: Ivan Verner)

Malcesine - Lago di Garda (zdroj: Ivan Verner)

V Malcesine pobýval aj Goethe, ktorý tu našiel inšpiráciu pre viaceré svoje diela. Zaujímavosťou je, že Goetheho tu aj zatkli pre podozrenie zo špionáže, keď ho videli kresliť hrad Scaligeri.

Malcesine - pocta Goethemu (zdroj: Ivan Verner)

Malcesine - Kostol sv. Štefana (zdroj: Ivan Verner)

Byť v Malcesine a nenavštíviť Limone by bola obrovská chyba. Takže rýchlo do prístavu – a loďou krížom cez jazero do neďalekého Limone

Limone – pre mňa najkrajšie mestečko na pobreží jazera Garda

Už z diaľky z lode vidíte, že Limone je malý zázrak. Neskutočne fotogenické mestečko, kde priamo z mestečka vyrastajú vysoké alpské končiare. Je to jedno z najkrajších a najnavštevovanejších mestečiek na pobreží jazera Garda.

Mestečko Limone (zdroj: Ivan Verner)

Limone (zdroj: Ivan Verner)

Má dlhú a zaujímavú históriu. Názov Limone nie je vraj odvodený od slova citrón ( ako by sme očkávali), ale podľa posledných výskumov by mal byť odvodený od slova LIMEN = hranica, alebo od prastarého slova keltského pôvodu LIMO, LEMO = brest. Celý názov mesta je od roku 1904 Limone sul Garda.

Limone - idylka ako pri mori (zdroj: Ivan Verner)

V Limone sa od 17. storočia stavali špeciálne skleníky, ktoré slúžili na pestovanie citrónov. Mnohé charakteristické murované stĺpy z týchto skleníkov sa dodnes zachovali - slúžili na podopretie trámov na zimné prikrytie doskami a sklom.

Limone sa svojou zemepisnou šírkou 46 stupňov severnej zemepisnej šírky stalo najsevernejším mestom na svete, kde sa v 18. storočí pestovali citróny na komerčné účely. Vyvážali sa do viacerých európskych krajín. Kríza pestovania citrónov v tejto oblasti nastala v roku 1855 - kedy boli chorobou postihnuté takmer všetky rastliny v tejto oblasti.

Límone (zdroj: Ivan Verner)

Limone (zdroj: Ivan Verner)

Rozmach mesta nastal až po roku 1931 - keď bola postavená cesta, spájajúca toto mesto s Rivou a Gargnanom, čím sa ukončila izolácia mesta.

Malá rybárska a pestovateľská dedina sa pomaly zmenila na dnešné nádherné turistické centrum.

Limone je tiež známe dlhovekosťou svojich obyvateľov.

Výnimočný gén u niektorých obyvateľov Limone Profesor klinickej farmakológie Cesare Sirtori na Università degli Studi di Milano vedie tím, ktorý ako prvý identifikoval to, čo miestni obyvatelia nazývajú ako elixír a nazvali ho A-1 Milano. Tvrdí, že ľudia z Limone majú výnimočne nízke hladiny HDL cholesterolu, čo je výsledkom genetickej mutácie v proteínovom nosiči.

V roku 2000 so svojím tímom v laboratóriu syntetizovali proteín Limone a vstrekli ho králikom. Zvieratá zaznamenali výrazný pokles krvných zrazenín v ich tepnách. Gén bol prvýkrát identifikovaný v krvi rušňovodiča, ktorý bol účastníkom nehody v Miláne (preto vznikol názov proteínu A-1 Milano) a previezli ho do nemocnice. Lekári boli šokovaní z dobrých výsledkov krvi a odštartovali obrovskú skríningovú kampaň v celej dedine. Výsledkom týchto skúmaní je poznatok, že mnohí obyvatelia Limone majú v sebe tento gén a práve toto vplýva na ich dlhovekosť.

Zopár zaujímavostí o jazere

K jazeru sa vzťahujú viaceré zaujímavé legendy.

Jedna z nich hovorí, že na vrchole kopca Monte Baldo, žije čarodejnica, ktorá sa volá Befana. Táto čarodejnica podľa legendy nosí deťom darčeky na sviatok Troch kráľov. Niektorí ľudia veria, že Befana je ochrankyňou prírody a ovplyvňuje počasie.

Ďalšia legenda hovorí, že na dne jazera leží staroveké mesto Benacus, ktoré bolo potopené po zemetrasení.

Podľa inej legendy je na ostrove Isola di Garda zakopaný podklad cisára Napoleona Bonaparte.

Lago di Garda - pohľad z lode (zdroj: Ivan Verner)

Čím je teda oblasť jazera Lago di Garda taká výnimočná?

Vždy, keď sa mi pri cestovaní na nejakom mieste mimoriadne páči, si túto otázku položím. Keď by som mala v tomto prípade odpovedať len jedným slovom, tak by som povedala slovo HARMÓNIA. Tento pocit tu totiž výrazne cítite.

Lago di Garda je nádherné čisté jazero s upraveným pobrežím. Okolo jazera je veľa krásnych historických mestečiek s romantickými uličkami a zákutiami. Alpské končiare, ktoré tvoria prírodnú kulisu tomuto jazeru jeho krásu ešte umocňujú.

Lodná preprava po jazere je tak dobre zorganizovaná, že jazero môžete denne loďou prebrázdiť krížom krážom a vychutnávate si pri tom plavbu po malebnom jazere a výhľady na okolité mestečká.

Na svoje si isto prídu aj cyklisti a milovníci horskej turistiky.

Ohľadne zahraničných turistov - historicky bolo ovplyvnené to, že jazero s obľubou navštevujú hlavne Nemci a Rakúšania.

Táto oblasť je skutočne veľmi príťažlivá a určite stojí za to ju navštíviť.