O Jágrovi, Gottovi a ich honorároch

Zárobky špičkových športovcov sú astronomické a fanúšikovia sa pýtajú – sú adekvátne v dnešnej dobe? Odpoveď znie – každý máme šancu dosiahnuť to čo oni. A hviezdy zarábali aj v minulosti obrovské sumy.

Jaromír Jágr bol hviezdou najvyššej svietivosti. Do NHL naskočil ešte ako teenager a spôsobil v nej poriadny poprask. Tréner Pittsburgu Constantine po niekoľkých dňoch šokovaný vyhlásil: „Ak by chceli iní hráči trénovať tak ako on, zomreli by“. V posiľňovni si všetci spoluhráči pretierali oči. V tlaku na lavičke bežne narábali so 110 kilogramovou činkou. Jaromír si dal naložiť identickú hmotnosť a činku chytil rukami tesne veľa seba. Potom váhu vytlačil desaťkrát. Žiaden iný hokejista to nedokázal. Ten istý tréner povedal aj to, že žiaden hráč v najlepšej lige sveta nečelil fyzickým útokom v takej miere ako Jágr. Ale vraj zastaviť ho je rovnaké ako zastaviť vlak.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Do neznámeho prostredia prišiel veľmi mladý, bez skúseností musel okamžite plávať v hlbokej vode. Všemocné bulvárne médiá v USA ho mali pod drobnohľadom. Musel si zvyknúť na skutočnosť, že prakticky nebude mať súkromie. Jeden z denníkov zverejnil, že Jaromír je patologický gambler. Bola to prvotriedna novinka na titulnú stranu, v ten deň šli noviny na dračku. Sám Jágr priznal, že do kasín chodieval a že to občas aj preháňal. Prehrať 200 000 dolárov za noc, ako sa mu to párkrát stalo, to je už povážlivé. Lenže v tom čase zarábal 12 a pol milióna ročne, takže o financie vôbec nešlo. Jágr po niekoľkých mesiacoch po zverejnení článku s úsmevom vyhlásil, že do kasína už nechodí.

Na vrchole kariéry teda zarábal Jágr viac než milión českých korún denne! Istý publicista sa vtedy pohoršoval, že taký honorár nemá ani božský Karel Gott. Druhá stránka veci je tá, že zlatý slávik nebol neustále jednou nohou v nemocnici, tak ako Jaromír. Svoj status hokejového génia začal budovať ešte ako dieťa. Dvanásťročný robil 2000 drepov a 500 klikov denne, bežne vypomáhal otcovi na statku. Aj vidlami narábal rovnako zručne ako s hokejkou, a zároveň nadobúdal svoju extrémnu silu. Korčuľovanie s olovenou vestou, streľba s kilogramovým špeciálnym pukom, brutálne posiľňovanie. To bol dlhé desaťročia Jágrov denný režim. Chtiac nechtiac sa stal tŕňom v oku viacerých zlých chlapcov NHL, ktorí na neho neustále poľovali. Keď prišiel za oceán, mal 100 kíl, o niekoľko rokov už 110 a postavu kulturistu. Hokejoví publicisti sa zhodli v názore, že Jaromír Jágr bol niekoľko rokov najlepším hokejistom na svete. A to boli aj skúsení kanadskí a americkí mazáci, niektorí hľadeli na cudzincov s dešpektom.

Vejúce dlhé vlasy boli pre Jágra typické, jeho účes sa stal módnym hitom. Veľa mladých hokejistov sa chcelo na neho podobať. Stal sa športovou ikonou a príkladom pre tisíce chlapcov, ktorí chceli byť ako on. Jágr to dobre chápal a podľa toho sa aj správal. Rázne odmietol miliónovú ponuku od amerického výrobcu piva za reklamu ich výrobku.

Mimochodom, v civile bol veľmi príjemným spoločníkom, žiadne maniere superhviezdy. Podobne ako aj božský Kája. Nepochybne si svoje milióny zaslúžili.