Najlepší záujem dieťaťa. Ktorého?

V rôznych situáciách, ktoré sa týkajú detí často skloňuje pojem „najlepší záujem dieťaťa“. Predtým, ako sa však budeme snažiť nejako zarámcovať toto slovné spojenie, položme si otázku: ak nám ide o najlepší záujem dieťaťa, tak ktorého?

Ktoré oblasti života dieťaťa by sme mali zohľadňovať, ak chceme robiť veci v najlepšom záujme dieťaťa? Mal by to byť názor dieťaťa, identita dieťaťa, zachovávanie rodinného prostredia a udržiavanie vzťahov, starostlivosť o dieťa, ochrana a bezpečnosť dieťaťa, zraniteľnosť, právo dieťaťa na zdravie a na vzdelanie. Všetky tieto prvky sú aj konkrétnymi právami, nie len prvkami určovania najlepšieho záujmu dieťaťa.

Názor dieťaťa

Nerozprávajme sa o deťoch, ale s deťmi. Neznamená to, že máme deťom pripísať absolútnu zodpovednosť za rozhodovanie, zodpovednosť je v mnohých situáciách stále na dospelých. Ale našou zodpovednosťou je aj vypýtať si spätnú väzbu od detí, nechať sa vyrušiť zo svojho sebaobrazu a pocitu vlastnej geniality. Dovoľme deťom povedať, čo od nás potrebujú a prijmime ich pohľad na svet. Vypočuť si názor dieťaťa je to o tom, že sme schopní a ochotní deti zapájať do dialógu a tiež nám to umožňuje sprevádzať deti v ťažkých životných situáciách.

Identita dieťaťa

Ak sa pozriete na svoje deti, svojich súrodencov alebo rodiny svojich príbuzných a priateľov, vidíte približne rovnaké rodinné prostredie, ale aj rozmanité povahy, nadania a schopnosti. Pretože v tom, akí sme a aké sú deti zohráva úlohu rodinná konštelácia, povaha dieťaťa, tiež nadanie, odhodlanie a podpora. Niektoré deti pochádzajú z iných krajín a prichádzajú na Slovensko, sú z marginalizovaných komunít, niektoré bývajú v panelákoch, niektoré v chatrčiach, niektoré vo vilách a tak zohráva úlohu aj národnostný pôvod, sociálne prostredie. A sú deti s heterosexuálnou, homosexuálnou alebo inou orientáciou. TO, čo je v záujme jedného dieťaťa nie je v najlepšom záujme každého dieťaťa.

Zachovanie rodinného prostredia a udržiavanie vzťahov

Zachovanie rodinného prostredia je pre nás teraz ešte bližší, takmer až hmatateľný pojem. Najmä vtedy, ak vidíme na dennej báze reálne rozdeľovanie rodín v dôsledku vojny. Rodina zahŕňa biologickú, adoptívnu alebo pestúnsku rodinu, ale aj strýkov, tety, starých rodičov, sesternice a bratrancov. Oddelenie dieťaťa od rodiny by malo byť posledným východiskom, pretože jeho vplyv na dieťa je vždy závažný. Rozdelenie rodiny pred pár mesiacmi nebolo riešením, ako ochrániť život dieťaťa. Aj rozhodovanie či ostať spolu alebo sa rozdeliť a zachrániť sa, môže byť a nielen vo vojnovom konflikte najlepším záujmom dieťaťa.

Starostlivosť, ochrana a bezpečnosť dieťaťa

Pevné putá a láska hovoria deťom, že sa oplatilo narodiť sa. Posilňovanie bezpečných a nenásilných pút učí detí, že aj keď sa vyskytnú v živote náročné situácie, aj keď prídu nejaké straty a ťažké chvíle, vždy tu bude niekto, s kým sa týmito ťažkými časmi dá prejsť. Toto všetko učí deti, že budú dobrými a silnými dospelými, ktorí túto rolu budú zohrávať zas pre iné deti.

Zraniteľnosť

Čo robí dieťa zraniteľným? Zdravotné postihnutie, menšinový pôvod, migrácia a potreba opustiť svoju krajinu, zažité násilie, strata „strechy nad hlavou“. Najlepšie záujmy detí v špecifickej zraniteľnej situácii nebudú rovnaké ako najlepšie záujmy všetkých ostatných detí. Napríklad ochrana dieťaťa pred násilím má prednosť pred udržiavaním rodinných kontaktov, a to najmä ak ohrozenie môže vyplývať z tohto kontaktu.

Zraniteľnosť dieťaťa sa však týka aj oveľa všednejších vecí, ktoré si mnohí z nás uvedomia, až keď sa im priblížia. Napríklad to môže byť škola, ktorá je najbližšie nášmu bydlisku a nemá bezbariérový prístup. Preto naše dieťa, ktoré je na vozíčku, musí chodiť do školy do iného okresu.

Právo dieťaťa na zdravie

Pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa najvyššia možná úroveň zdravotného stavu zohráva ústrednú úlohu. Ak je viac možností liečby a výsledok je neistý, treba zvážiť výhody v porovnaní s možnými rizikami a vedľajšími účinkami a podľa veku a zrelosti dieťaťa zohľadniť aj jeho názor.

Ako pri všetkých náročných situáciách, aj pri zdraví je dôležitá prevencia. Jeden gram prevencie vyváži desať kíl liečby, ako sa hovorí. No v prípade, že zdravotný stav dieťaťa si vyžiada jeho hospitalizáciu alebo umiestnenie do nejakého zariadenia, aj tu je nevyhnutné zohľadňovať najlepší záujem dieťaťa. Nie je to o zodpovednosti rodičov a nedajbože dieťaťa za liečbu samotnú, ale o vyvažovaní pozitív a negatív pre dieťa. Ochrana života však ostáva najvyššou hodnotou.

Právo dieťaťa na vzdelanie

Vzdelanie a prístup k vzdelaniu sa za posledné dva roky vytratili z pojmov, ktoré spadali do kategórie samozrejmosť. A to aj napriek tomu, že je všeobecne známe, že práve vzdelanie, vrátane toho v ranom detstve, neformálneho vzdelávania a iného rozvoja dieťaťa v oblasti umenia a športu, je najlepším liekom proti chudobe, generačnej chudobe, ale aj proti predsudkom, nenávisti a neúspechu. Právo na vzdelanie nie je len isté miesto v škôlke alebo škole. Toto právo priamo tvoria aj učitelia svojou pripravenosťou, ochotou rásť spolu s deťmi, reakciami na nové formy učenia. Vzdelanie nie je iba investíciou do budúcnosti, ale aj radosť z rôznych činností, rozvoj rešpektu a napĺňanie ambícií.

Je to aj o kultivácií vyšších emócií. V škole sa učíme nie len kedy vládol nejaký panovník a aké vojny rozpútal, ale aj to, ako žili naši predkovia, aké ťažké a radostné chvíle zažívali. Škola môže poskytnúť viac ako vedomosti, a preto vzdelanie a prístup k nemu pre všetky deti nemôže chýbať, ak chceme posudzovať najlepší záujem dieťaťa.

Viete teda, čo je najlepší záujem dieťaťa?

Asi nie a tak je to dobré, lebo to môžeme zistiť iba vtedy, ak budeme mať pred sebou konkrétne dieťa a o ňom aj dosť informácii. Iba vtedy, ak budeme deťom načúvať, a to aj vtedy, keď nevedia rozprávať. Pojem najlepší záujem dieťaťa tiež nie je nemenný. Už zajtra môže padnúť slovo rozvod, exekúcia alebo aj vojna. Nehľadajme teda definíciu, hľadajme možnosti, ako sa v tom celom zorientovať a hľadajme tiež niekoho, kto Vám pomôže pojmu najlepší záujem dieťaťa rozumieť a Vašim deťom vyžadovať ho. Najlepší záujem dieťaťa môže posudzovať iba niekto, kto je otvorený všetkým možnostiam bez limitov ideologických, náboženských, rasových alebo triednych. Tiež je dôležité, aby bol takýto človek v tejto komplexnej spleti často aj protichodných faktorov odborne dostatočne zorientovaný.

Zdroj: Všeobecný komentár č. 14 k Dohovoru o právach dieťaťa