„ Nevystupovat, nezastavujem, máme spoždění, jede se furt!“

„Nezastavujem, máme spoždění!“

Niektoré citáty sú jednoducho nadčasové. A je fajn sa na nich pobaviť v televízii. Horšie je, keď nás realita dobieha a z televíznej komédie sa stáva reálna dráma. Áno. Ak naša petícia za zachovanie zastávok väčšiny rýchlikov v Leopoldove a Piešťanoch nebude úspešná, tak aj na týchto zastávkach už môžeme byť onedlho svedkami toho, že si nevystúpime ani nenastúpime do mnohých rýchlikov. Možno budeme mať šťastie a takýto prejazd bez zastavenia nám oznámi šarmantná vlaková sprievodkyňa ako v Slnce, seno, jahody. To by však bola slabá náplasť na vzniknuté problémy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Som rád, že k mojej iniciatíve a petícii sa postupne pridali a stále pridávajú zástupcovia obcí a miest, ale predovšetkým aj niekoľko tisíc občanov. Tí najlepšie rozumejú tomu, čo im takáto zmena grafikonu spôsobí, aké komplikácie budú musieť denno denne prežívať a riešiť, koľko kilometrov naviac najazdiť a koľko času im to uberie. Áno rozumiem aj argumentom z inej strany, že chceme diaľkovú dopravu zrýchliť, zmodernizovať, skvalitniť a podobne. Čo však z tejto modernizácie, kvality a rýchlosti budú mať občania Leopoldova, Piešťan a okolia?

Kandidujem na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja a zdá sa mi logické klásť takúto otázku. Nie je pre mňa dôležité, či študent z Bratislavy príde o 20 minút skôr do Košíc. Potrebujem poukázať na to, že ako regionálny politik budem bojovať za výhody pre obyvateľov nášho kraja. Nebudem sa pasívne a formálne prizerať, ako naši obyvatelia a samozrejme aj návštevníci prichádzajú o dostupnosť služieb, ktoré už aj tak nie sú na najvyššej úrovni a bezproblémové, keď to chcem vyjadriť veľmi šetrne.

Dnes, keď hovoríme o tom, že chceme dostať ľudí z áut do verejnej dopravy a teda autobusov ale najmä vlakov, tak ideme rušiť zastávky rýchlikov tak, aby to ľudí demotivovalo využívať verejnú dopravu a znovu sadnúť do áut? Kde je logika? Namiesto toho, aby Trnavský samosprávny kraj pripravil koncept modernej parkovacej politiky a podporil ďalších partnerov – obce, mestá a hoci aj železničnú spoločnosť k tomu, aby sme postupne začali budovať dostupné záchytné parkoviská, aby sa ľuďom oplatilo prísť a zaparkovať vozidlo na stanici a prestúpiť do vlaku, budeme sa prizerať ako tieto služby ešte viac upadajú?

Dostať čo najväčšiu časť populácie do vlakov je najlepšie možné riešenie. My ideme opačne? Nie. Musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme kompetentným vysvetlili, že na ich experimenty nemienime nečinne prizerať a prikyvovať. Vysvetlenia a príklady dopravných analytikov, ktorí uvádzajú v televízii príklady a prirovnania k tomu, že lietadlo zo západnej Európy by muselo pristávať v Bratislave ak by letelo na východ považujeme za urážlivé. To nie je vysvetlenie a zdôvodnenie založené na faktoch. Nás zaujíma reálna dostupnosť služby. Premenovanie vlakov nie je zárukou vyššej kvality a spomínané časové úspory jedných sú negatívne kompenzované nedostupnosťou služby a časovými stratami iných. V tomto prípade občanov nášho trnavského regiónu, našich miest a obcí, našich podnikateľov v cestovnom ruchu a podobne.

Osobne som pripravil a rozbehol petíciu s pomocou odborníkov a očakával by som, že aktuálne vedenie župy bude intenzívnejšie bojovať o dostupnosť služieb pre svojich občanov. Neberiem ani argumenty, že môžu využiť autobusy namiesto vlakov – ak už pre nič iné – tak preto, že vlaky platí štát a na autobusy dopláca každoročne veľké milióny Trnavský samosprávny kraj. Tieto výdavky potrebujeme znižovať a nie zvyšovať. Začnime sa už konečne zaoberať serióznym konceptom integrovanej dopravy a stratégiou dopravnej politiky a dopravnej obslužnosti územia nášho kraja, začnime riešiť témy, ktoré nás skôr či neskôr dobehnú ako napríklad postupné zvyšovanie podielu ekologickej dopravy. Opäť nemáme žiadne relevantné dáta a plán, čo chce župa v tomto smere robiť? Nemyslím teraz na všeobsiahle a nič neriešiace memorandá o spolupráci, ktorých sú vyprodukované stovky bez konkrétnych ďalších krokov a zmlúv. O tom ale bude iný blog.

#spoludokazemeviac