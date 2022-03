Hajzel ▶ zlý, bezcharakterný, naničhodný človek, ničomník (obyč. nadávka)

Chrapúň ▶ kto sa vyznačuje nedostatkom taktu, slušnosti, zdvorilosti, výchovy, bezočivec, grobian (často nadávka)

Idiot ▶ kto sa správa, koná nerozumne, nerozvážne; hlúpy, obmedzený človek, hlupák (obyč. v nadávkach)

Kolaborant ▶ kto kolaboruje, spolupracuje s nepriateľom, správa sa ako vlastizradca, zapredanec

Toľko len pre vysvetlenie, ako to vysvetľuje slovník a ako to myslím ja. A teraz k podstate veci.

Som obyčajný človek (nie, nie TEN "obyčajný" od Matoviča). Mám už čo-to odžité. Žijem na Slovensku, ktoré mám veľmi rád ako krajinu. Nie ako republiku. Chodím do práce, platím dane. Pokladám sa za Slováka, Európana, Pozemšťana. Nevidím svet ružovo, no ani čierne. Snažím sa druhým neubližovať. Mám rád svojich blízkych, rodinu, priateľov, kamarátov, psa. Snažím sa tolerovať iný názor (aj keď mi to veľakrát dá zabrať a - priznám sa - niekedy mi to nejde). Viem pochopiť ľudský strach, snažím sa tolerovať aj ľudskú hlúposť, lebo veľakrát za to ten dotyčný nemôže. Tak isto som pomerne pokojný človek - hlavne čo sa bežného života týka. (Pri športe to neplatí, heh.) Teda bol som.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je večer. Po práci a športe namiesto nejakého filmu či seriálu pozerám na hoteli v telke prenos z koncertu pre Ukrajinu, ktorý striedam so spravodajstvom. V Michalovciach, kúsok od hraníc. Kúsok od ľudí, ktorí nevedia, kde budú zajtra. Či vôbec zajtra budú. A miešajú sa vo mne smútok, obavy, strach, nádej. No najväčšie zastúpenie má HNEV. V prvom rade na toho ruského zakomplexovaného sráča. A v druhom na vás. Lebo je to aj vaša vina.

Keď vidím a počujem vás a vám podobných hajzlov, chce sa mi zvracať. A nechce sa mi, ale dohnali ste ma až k nenávisti. Keď vás vidím, ako momentálne pri tom, čo stvára pomätenec Putler, obhajujete neobhájiteľné, ako by ste (a niektorí už asi aj ste) kvôli vlastnému prospechu, podliezaniu Rusku či vlastnej záchrane zapredali svoju vlastnú sloviansku mater, mám hroznú chuť vás tĺcť po tých vašich zákerných, svinských hlavách. Len biť a biť. Lebo inak sa nedá. Nedá sa s vami diskutovať, hoci po diskusii tak hlasno kričíte a voláte. Máte plné huby "slobody slova, prejavu" a nemáte ani šajny, čo to znamená! (Teda asi okrem Precedu, ale tomu je to všetko jedno - len On nie.) Že to nie je o zákernom klamaní (s)prostého ľudu fašisticko-marxistickými zvratkami. S hajzlami a notorickými klamármi sa jednoducho diskutovať nedá. Ste absolútny okraj našej spoločnosti. Dno. Žumpa.

Keď počúvam a vidím kolaboranta a posluhovača Blahu s tým jeho úškrnom a nacvičeným hereckým prejavom, ako balamúti hlavy tisíckam úbožiakov, ktorí hltajú každý jeden výkal, ktorý vypustí z huby, nemôžem si pomôcť (a asi ani nechcem), ale rastie vo mne hnev. Veď tento odpad spoločnosti obhajuje vojnu. Obhajuje vraždy, klame, zavádza, drísta. A tisícky hlupákov mu to žerú aj s navijákom. Kam sme sa to dostali?! Rastie vo mne hnev. Pretože nie sme v rozprávke a proti zlu nám nepomôže dobro. A Blaha JE ZLÝ. Je to jednoduché. Nie je idiot, nie je nevzdelaný či hlúpy. Je jednoducho zlý hajzel, ktorý rozvracia svojou činnosťou spoločnosť. Šíri svojim falošným úsmevom nenávisť a zlo. A nám nepomôže to, že sme "slniečkári". Tu takýto ľudia šíria nenávisť tým, že lži, klamstvá a výmysly menia ako mávnutím čarovného prútika na pravdy. A my nemôžeme byť ticho. Prechádza im to roky, čomu absolútne nerozumiem! Kde je prokuratúra? (Hej, viem...) Kde je štát? Kde sme my, slušní ľudia? Nebuďme ticho.

Keď počúvam a vidím vzdelaného a inteligentného Fica, kam až sa dostal len preto, aby zachránil svoju zapredanú riť a rite svojich oligarchov, je mi na zvracanie. Tento človek keby využil svoj talent a politický potenciál pre dobro ľudí a Slovenska... Ach jaj - kde sme mohli byť... Tu len dúfam, že skončí tam, kde má. A nemyslím tým odpadlisko dejín. Myslím Leopoldov. Nikam inam nepatrí. A áno. Aj Fico je ľudsky ZLÝ.

Keď počúvam a vidím fašistov Kotlebu, Mizíka, Mazureka, Uhríka a spol., ako sa pretŕčajú na hraniciach, youtub-e, zas a opäť rastie vo mne henv. Natáčajú videjká (nechápem, ako to Mizík inak dokázal s jeho mozgovou kapacitou, ktorá nevie obsluhovať notebook) o tom, ako treba pomáhať matkám s deťmi, ALE - vyhodiť všetkých ostatných, lebo toto nie je predsa vojna?! Toto je naplánovaná invázia utečencov (pre istotu ekonomických) z Afriky, ktorú pripravili liberáli a USA!!! Tak poďme všetkých kontrolovať. Nemusíš mať ani pas, veď vidím, či si čierny či biely... Rasistickí, fašistickí, ZLÍ hajzli. Bodka. Plné huby "slovanskej vzájomnosti" a "slovanských národov" a "kresťanských hodnôt". A vlastne tí Ukrajinci a Rusi sa tlčú len kvôli západu. Inak sú to predsa Slovania a tí sa spolu v žiadnom prípade netlčú. Nebyť USA, tak by sa objímali a všetci spoločne by milovali Putina. Áno, lebo by museli. Ježiš by vás utĺkol po tých holých hlavách...

Všetci ste hajzli. Keby ste boli aspoň sprostí, tak by som vedel odpustiť. (Danko sa o tom, že to nemá v hlave v poriadku, síce už roky snaží časť verejnosti presvedčiť, asi kvôli alibi, ale neverím mu.) Lenže vám ide o hlasy, o preferencie, o záchranu vlastnej rite, o lajky. O nenávisť. Napríklad neverím, že absolútne všetci v SMER-e veria tomu, čo hlása Blaha či Fico. Ale idú s nimi. Prečo? Lebo moc, lebo peniaze, lebo hlasy. Lebo zapredanci.

Využívate ľudské utrpenie na jednej strane (Ukrajina) a ľudskú hlúposť, beznádej či zlobu vašich stúpencov na strane druhej LEN A LEN k vlastnému prospechu. A nie, nie je to smutné, aj keby možno mnohí "slniečkári" namietali. Ja si myslím, že je to ZLÉ. Že je to svinstvo prvého kalibru a že, opakujem sa, ste len obyčajní hajzli a patríte na okraj každej slušnej spoločnosti. A z toho okraja by vás všetci slušní občania mali dokopať za mreže. Pretože ste nebezpeční.

Nuž a čo my? Liberálni umiernení slniečkári? Nebuďme ticho. Diskutujme ešte s tými, s ktorými sa diskutovať dá. Doma. V rodine. V práci. V autobuse či parku. Nebuďme ticho. Lebo tu naozaj už končí všetka sranda. Lebo keď budeme ticho a budeme len tí umiernení slniečkári, skončíme raz v Blahostane s fotkou mierotvorcu Putlera na stene. A budeme ho milovať. Budeme musieť.