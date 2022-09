Dočkáme sa zjednoteného dizajnu mestského smetného koša?

Smrdia, nikto ich nemá rád a sú s nimi iba problémy. Každý z nás ich však produkuje v domácnosti, v práci a aj na ulici. To sú smeti. Samostatnou kapitolou je komunálny odpad z domácností. No smeti tvoria obyvatelia a návštevníci hlavného mesta aj pri prechádzkach po ulici. Drobné obaly z jedla, žuvačky, papierové servítky, zvyšky potravín a aj cigaretové ohorky či exkrementy štvornohých domácich miláčikov, to všetko končí v pouličných smetných košoch. Vyzerá to ako banalita.

Pouličné odpadové koše sú samozrejmou súčasťou každého mesta a obce. Dôležité sú pre udržiavanie čistého verejného priestoru a tak aj pre zvýšenie kvality života obyvateľov. Často sú však preplnené a zničené nielen rukou vandalov ale aj vplyvom počasia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Najväčším problémom sú pouličné smetné koše na frekventovaných miestach, ktoré sa rýchlo plnia. Ťažkosti spôsobujú i koše v parkoch a na detských ihriskách, ľudia si ich zamieňajú za kontajnery na komunálny odpad. To všetko sa odráža v zrkadle čistoty mesta.

Pozrel som sa na to, ako je to v Starom Meste s pouličným košmi. Odpadkové koše na bratislavských cestách I. a II. triedy má na starosti magistrát. Dopravný podnik Bratislava má zase malé smetné nádoby umiestnené na zastávkach MHD. Ostatné má na starosti Mestská časť Staré Mesto.

V Starom Meste tak máme smetné koše nie iba rôznej veľkosti ale aj rôzneho dizajnu. Magistrát má v uliciach mesta umiestnených päť typov smetných košov.

Smetné koše Magistrát hl. mesta SR Bratislava:

malý čierny kôš umiestňovaný na stĺpoch, objem 42 l

veľký čierny plastový kôš, samostatne stojaci, objem 130 l

malý kôš s dreveným obložením, samostatne stojaci, objem 40 l

bratislavský kôš veľký, samostatne stojaci, objem 100 l

bratislavský kôš malý, upevňovaný na stĺpik, objem 45 l

(Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava)

„Smetné koše sú vyberané každý deň, jedenkrát až trikrát denne, záleží od lokality, od typu koša a umiestnenia. Čistenie a údržbu smetných košov zabezpečujú technické služby. Striekanie alebo revitalizáciu košov zabezpečuje Komunálny podnik Bratislavy,“ uviedli z magistrátu v odpovedi v zmysle infozákona.

Ukážka rôznych typov košov na území mesta. (zdroj: Archív M.G. )

„Mestská časť má na území Starého Mesta umiestnených 15 typov smetných košov. Spolu je to 513 kusov. Údržbu zabezpečuje spoločnosť Technické služby Starého Mesta,“ odpísali zo staromestského úradu na otázky podľa infozákona. Koše sa vyberajú jeden až dvakrát denne podľa harmonogramu.

Typy smetných košov Mestská časť Staré Mesto:

Lasdon Jubille (glasdon velký) – 141 ks

Glasdon Streamline (glasdon malý) – 95 ks

Glasdon Everglade (glasdon kvetinka) – 76 ks

Glasdon Super Trimline (glasdon lampa) – 76 ks

Cityzig (zelený na lampe) – 56 ks

Kôš stojaci drevený mmCité v parku Gábora Barossa – 9 ks

Kôš na separovanie (plechový) mmCité v parku Belopotockého – 2 ks

Kôš na separovanie (drevené obloženie) - DI Jedlíkova, Medická záhrada, Grassalkovichova záhrada – 10 ks

Kôš iný stojaci na Kmet'ovom námestí - 6 ks

Kôš trojnožka – 7 ks

Kôš dierovaný plechový - 6 ks

FEREX – Kôš zelený a čierny na lampe – 20 ks

Kôš betónový – 3 ks

Kôš drevený stojaci - Americké námestie – 1 ks

Kôš plechový pletený - promenáda - 5 ks

Mestská časť Staré Mesto a ani Magistrát hl. mesta SR Bratislavy zatiaľ nemá jednotný koncept, ktorý by sa zaoberal smetnými košmi v uliciach. Následky zlého umiestnenia, nesprávneho výberu veľkosti a dizajnu vidieť takmer na každom kroku.