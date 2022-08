O chaose a trpezlivosti. Ako zaparkovať v centre?

Mestská časť Staré Mesto mala celé roky svoje vlastné pravidlá parkovania. Na niektorých uliciach boli miesta len pre domácich obyvateľov, inde zase vyberala poplatky za parkovné súkromná firma a ďalších miestach mohol zaparkovať ktokoľvek iba tak. Tento rok v máji nastala zmena a veľká časť Starého Mesta sa pripojila do celomestskej parkovacej politiky magistrátu – PAAS. Ide o skutočnú férovú parkovaciu politiku alebo zatiaľ iba o jej zbožné želenie?

Staré Mesto je centrom nielen svojou polohou, ale je centrom kultúrno-spoločenských aktivít, sídlom inštitúcií, spoločností a aj hlavnou turistickou destináciou. Aj z týchto dôvodov je potrebné prihliadať na parkovaciu politiku v centre so „špecifickým a citlivým“ prístupom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšou osobitosťou je dedičstvo minulosti. Súkromná spoločnosť Bratislavská parkovacia služba, ktorá prevádzkuje parkovanie v centre mesta. Naviac, aby to celé nebolo také jednoduché, máme tu aj roky fungujúcu Staromestskú parkovaciu politiku. Nie je síce úplne dokonalá, umožňovala však obyvateľom zaparkovať v blízkosti obydlia s istotou, že parkovacie miesto je určené iba domácim. So zavedením PAAS sa Staromešťania a návštevníci dostali do absolútnej chaotickej situácie. Na územní Starého Mesta máme totiž štyri možnosti parkovania.

· BPS park

· PAAS magistrátny parking

· Staromestské parkovanie

· Miesta, na ktorých môžete voľne zaparkovať.

Nie, nemýlite sa! Aj ja ako domáci mám problém sa v tomto systéme zorientovať. Každý z nich má totiž svoje vlastné pravidlá. Chaos začal už pri prechode z pôvodného parkovania na nové. Staré Mesto si nestihlo splniť časové záväzky s odstránením pôvodného dopravného značenia a správne parkujúci obyvatelia dostávali upozornenia od snaživého magistrátneho zamestnanca v podobe nálepiek na okno automobilu o zlom parkovaní. Keďže „kontrolór“ si nevšimol, že ešte nedošlo k výmene pôvodných dopravných značiek. Po čase sa to nakoniec podarilo. Prekvapení obyvatelia už našťastie prestali doplácať na zlé zosúladenie.

Aj takto vyzerali prvé dni prechodu na "férovú" parkovaciu politiku v Starom Meste (zdroj: archív Martin Gajdoš)

V 21. storočí by sme očakávali automatické smart systémy monitorujúce celý systém ulíc. Magistrát však predstavil monitorovacie autá, od ktorých sa už všade vo vyspelých krajinách upúšťa. Poviete si, v poriadku, však aspoň malý krôčik vpred. Prekvapenie bolo o to väčšie, keď sa v uliciach objavili zamestnanci-pochôdzkari, ktorí kontrolu vykonávajú osobne. Asi návrat do minulého storočia.

Úsmevné je aj značenie šípok smerujúcim k parkomatom. Ak by ste ich hľadali, nenájdete! Pozorne budete nasledovať šípky navigujúce k parkomatu, až kým dorazíte k samotnej tabuli – parkomat, no žiaden parkomat neuvidíte. Predpokladám že časom pribudnú, ale hľadajúcemu návštevníkovi to asi nevysvetlíte.

Tabuľa navádzajúca k neexistujúcemu parkomatu. (zdroj: archív Martin Gajdoš)

Skúšal som aj aplikáciu. Nielen jednu, ale je ich dokonca viac. Na jednej strane výhoda, možnosti výberu. Som si však istý, že jednotný centralizovaný magistrátny systém by určite zjednodušil už aj tak neprehľadnosť samotných zón parkovania, ktorých tu je v meste požehnane.

Efektívne riešenia

Parkovacia politika má v prvom rade odradiť cestovateľov doviesť sa autom priamo do centra mesta. Mesto však začína úplne od konca. Na začiatku by mala byť vybudovaná infraštruktúra - nosný dopravný systém s vysokou obslužnosťou nepodliehajúci dopravným zápcham. Zabezpečiť tak pohodlný presun obyvateľov z periférii do centra. Systém by mal byť v okrajových štvrtiach napojený na prístupné záchytné parkoviská umožňujúce návštevníkom pohodlne zaparkovať a využívať mestskú alebo integrovanú dopravu. Toto je spojené aj s financovaním celej parkovacej politiky.

Celkovo sa mi zdá byť malý rozdiel v benefitoch medzi obyvateľmi mesta, ktorí finančne prispievajú na správu komunikácii zo svojich daní či, poplatkov a platbami, ktoré platia za parkovanie návštevníci. Týka sa to hlavne pri návšteve iného parkovacieho obvodu. Myslím si, že všetky tieto veci majú riešenia a s množstvom vylepšení sa parkovací systém časom naozaj stane férovým. V súčasnosti by to bol však veľmi silný prívlastok.

Podľa môjho názoru, by bolo ideálne zaviesť parkovací systém naraz v celom Starom Meste a nielen v jednej zóne a ideálne po skončení nájomne zmluvy s BPS park. Predišlo by sa tak totálnemu chaosu a neprehľadnosti, ktorý zavádzanie systému v centre prináša.

Je to veľká škoda, pretože ak by sa parkovacia politika pripravovala profesionálne a bola by naozaj férová, mohla zožať pozitívne ohlasy. Zatiaľ si však musíme počkať na vychytanie jej "múch!, bohužiaľ systémom pokus-omyl a obrniť sa obrovskou dávkou trpezlivosti.