Prečo sa o trhovisko na Žilinskej oplatí bojovať?

Pulty plné čerstvej zeleniny a ovocia od výmyslu sveta, vajíčka, med aj sliepky a samozrejme nechýbajú kvety. Medzi usmievavými trhovníkmi s mozoľmi na rukách a zeminou za nechtami počuť nie len slovenčinu, ale aj záhorácky dialekt či maďarčinu. Starší aj mladí Bratislavčania prechádzajú s košíkmi či nákupnými taškami pomedzi stánky. Trhovisko na Žilinskej ulici má dlhoročnú tradíciou a špecifickú atmosféru. Mnohí Staromešťania a aj obyvatelia iných mestských častí si už ani nevedia predstaviť sobotné dopoludnie bez nákupu na tomto malom trhu.

Pôvodný priestor však pritom nikdy nemal slúžiť ako trh. Ešte za socializmu v týchto miestach stáli budovy. Keď ich zbúrali, na ploche postavili stánky. Lokalita sa za posledných takmer päťdesiat rokov menila iba minimálne.

Môj ujo Béla

K trhovisku na Žilinskej ulici mám špecifický vzťah. Môj príbuzný, brat mojej babky a otcov krstný, na trhu pracoval ako správca celé roky. Nie iba my doma, ale aj trhovníci ho volali Béla, či Belábáči. Nevolal sa však Vojtech. Bol František. Bella bolo jeho priezvisko. Aj keď už nie je medzi nami, mnohí trhovníci si na neho spomenú aj dnes a niektorí sú stále presvedčení, že sa vlastne volal Vojtech.

Môj ujo Františk Bella (ktorého trhovníci volali Bélabáči) (zdroj: Archív M.G.)

Okrem skvelej atmosféry, trhovisko sprevádzajú už desaťročia ťažkosti spojené s provizóriami. Pozemky pod trhoviskom sú totiž súkromné. Už v toku 2010 sa hovorilo o výstavbe a o šesť rokov neskôr, majitelia pozemku na mieste trhu, plánovali projekt polyfunkčného šesťpodlažného domu s takmer štyridsiatymi bytmi a viac ako stovkou parkovacích miest. Rátali aj so zachovaním trhoviska, ktoré by dostalo nové prestrešenie a zázemie pre trhovníkov aj zákazníkov.

Zámer sa však stretol s nevôľou obyvateľov okolitých domov aj aktivistov. Obávali sa zániku charakteru i vytlačenia predajcov, argumentovali aj tým, že počas výstavby bude trh uzavretý a trhovníci pôjdu inam a na Žilinskú sa už neskôr nevrátia.

Mestská časť napokon prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti ešte koncom roka 2016 podpísala s vlastníkom jedného pozemku zmluvu na jeho prenájom na štyri roky s možnosťou jej predĺženia. V súčasnosti majú Technické služby Starého Mesta trhovisko prenajaté do konca roka 2028. Zmluvu so spoločnosťou, ktorá vlastní pulty a stánky majú podpísanú na rovnaké obdobie. Vďaka daru od finančnej skupiny, samospráva zrekonštruovala prestrešenie stánkov.

Toto všetko však neznamená, že sa skončila diskusia o dlhodobom riešení stavu. Výsledkom vyššie opísanej situácie je aj tak stále iba provizórium. Súkromný pozemok pravdepodobne ostane zablokovaný na dlhé roky a samospráva a Staromešťania môžu o svoje obľúbené trhovisko jedného dňa aj tak prísť.

Ak by existovala vôľa mestskej časti a magistrátu na definitívne zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici, mohli by sa pokúsiť ho získať do svojho vlastníctva. Napríklad, tak, ako to urobili v Ružinove pri problémoch s parkom na Ostredkoch.