Učím v tropickom raji. Pripravte sa na všetko!

Už je to nejaký ten piatok, odkedy vyučujem na miestnej univerzite. Má to svoje úskalia, no zároveň aj nespočetne veľa možností a výhod. A popri tom som spoznal svoje schopnosti a naučil sa mnoho nových vecí, nie len o učení, živote, ale aj o sebe samom.

My máme hodinky, no oni majú čas

Hlavné motto je nepodliehať panike. Tá v tichomorskom regióne nemá svoje miesto a je takmer neznámym pojmom. Všetci, študentov nevynímajúc, majú svoje tempo života, svoj čas a škola ich hádam nerozhodí. Tak ako povedal známy slovenský cestovateľ a dobrodruh Martin Navrátil „My máme hodinky, no oni majú čas“ . A v takomto duchu sa nesie aj prístup študentov k ich štúdiu. Veľká česť výnimkám.

Na úvod je potrebné napísať, že štúdium na Marshallovych ostrovoch je spoplatnené, a nestojí vôbec malý peniaz (zlaté naše školstvo, avšak…). Avšak, neexistuje žiadna priama úmera a záruka, ak je školstvo spoplatnené, tak sa k štúdiu dostanú len tí, ktorí na to majú vlohy a predpoklady. V preklade – vďaka príspevkom a štipendiám majú na to v konečnom dôsledku všetci na Marshallovych ostrovoch.

Panoramatický pohľad na univerzitný kampus z vtáčej perspektívy. Oceán obmýva brehy kampusu. (zdroj: cmi.edu)

Masívne financované školstvo

Študenti dostávajú štipendium a celé školstvo je masívne financované Spojenými štátmi (tak ako takmer každá oblasť verejného života na ostrove). Najlepší študenti, ktorí chcú niečo dokázať, pokračujú v štúdiu na amerických univerzitách. Väčšina takéto ambície nemá. Sú spokojní a radi na svojom ostrove. Svojim spôsobom, je to idylka nejedného západniara – bývať na opustenom tropickom ostrove, celoročné leto, nerobiť takmer nič...

Avšak aby som vyzdvihol aj ambiciózne projekty, študentské organizácie majú silné slovo v boji proti klimatickým zmenám a celkom sa im darí. Marshallove ostrovy sú ohrozené zvyšujúcou sa oceánskou hladinou. Snažia sa o budovanie udržateľnej námornej dopravy za použitia prírodných zdrojov. Až čas ukáže, nakoľko úspešne.

Nástup novopečených magistrov a bakalárov pred promóciami. (zdroj: cmi.edu)

Kde hľadať motiváciu?

Najväčšou výzvou je pre mňa motivácia študentov. Nie je to ľahké z pozície učiteľa, no zároveň z môjho pohľadu nie nesplniteľné. Osobne sa riadim heslom môjho večne pozitívneho otca, ktorý nám odjakživa doma vštepoval - „Všetko sa dá, ak sa veľmi chce“. A zobral som si to k srdcu! Nepoznám výhovorky „nedá sa“ a „neviem“. Rovnako pristupujem k svojim študentom, pre ktorých motivácia študovať a dosiahnuť niečo leží hlboko pod primárnymi životnými potrebami (mať strechu nad hlavou, jedlo). Aj v náročných životných situáciách musí byť učiteľ ten, kto pomôže, usmerní a príde s riešením „Ako na to, pane učiteli?“ A tak je to fajn. Neraz je to ťažké, no našťastie stále riešiteľné. A čas stále vyrieši aj ten „najzapeklitejší“ problém.

Časom sa to mení, aspoň finančne. Študenti sú podporovaní štipendiami, fondami, príspevkami od výmyslu sveta. Má to aj negatívny následok.

