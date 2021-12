Poďakovanie našim zdravotníkom

Rok 2021 bol ešte náročnejší ako ten predchádzajúci. Asi pre každého z nás. Patrí sa preto vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí pomáhajú nad rámec svojich bežných povinností a do svojej práce vkladajú celé svoje srdce a obetujú aj svoj rodinný život. Preto veľké ĎAKUJEME ?

Zdravotníkov je dlhodobo málo

Chýbajú zdravotné sestry, lekári. Čísla sú v tisícoch, nie v stovkách. A nikto tento deficit nerieši už viac ako 10 rokov. Je treba neustále upozorňovať na to, že tento stav je neudržateľný. Plán obnovy so svojimi miliardami rieši „železo“ ale nerieši ľudí. Zdravotníci nám odchádzajú a už sa nevrátia. Je to škoda, Plán obnovy mal príležitosť urobiť skutočnú reformu aj pre zdravotníkov a pacientov. Reformy sa bez nich nedajú robiť. Ani bez zníženia dostupnosti, či rušením 10 tisíc lôžok. https://docs.google.com/document/d/1kf-pMTKmAgQ4mm-CiTOJq1k_nKfWh3-X/edit?usp=sharing&ouid=107369362654036866068&rtpof=true&sd=true

Zdravotníkov , nikto ich nechráni, ani zákon

Akoby sme stále počítali so zdravotníkmi a s tým, že to vydržia. Najprv tlieskame, potom vykopávame dvere na ambulanciách a vulgárne nadávame a obviňujeme. Zdravotníci, aj napriek tomu, že sú chránené osoby nikto nechráni. Alebo ste za posledných 10 rokov počuli o tom, že by niekoho zobrali do väzby za útok na zdravotníka?

https://docs.google.com/document/d/1iVCMxUmgl_dHIoOSimCtdHQNhOJiCNCn/edit?usp=sharing&ouid=107369362654036866068&rtpof=true&sd=true

Zdravotníci by mali mať rovnaké sociálne zabezpečenie ako policajti

Motivácia zdravotníkov zotrvať v systéme zdravotníctva sa dnes ukazuje ako kľúčová. Okrem platov je to určite aj dostatok zdravotníkov či ochrana pred násilím. Proste aby prestali byť fackovacími panákmi (prepáčte za ten výraz zdravotníci). Ukazuje sa, že žiadna politická garnitúra nevie dlhodobo v dostatočnej miere garantovať platy a primerané finančné ohodnotenie zdravotníkov. Postavenie zdravotníka postupne degraduje a zdravotníci sa stávajú vazalmi systému.

https://docs.google.com/document/d/1lCNfaZ_NwQwUBTHvBmefCL5jMxyUHURD/edit?usp=sharing&ouid=107369362654036866068&rtpof=true&sd=true

Preto ďakujeme ? zdravotníkom

A hlavne za Vašu úprimnú snahu zotrvať a naďalej veriť, že to konečne pochopia a začnú sa inak správať a nastavia novú podmienky. Osobne ďakujem za spoluprácu a všetko to, čo robíte pre naše zdravotníctvo pani Lazorová, pán Kober, pán Visolajský , pán Majerský, Robo Vetrák a všetci naši zdravotníci, ktorí ešte zostávate a bojujete ? VEĽKÁ VĎAKA, Šťastné a veselé Vianoce aj Nový rok 2022.

Obrázok zdroj: Zdroj: SITA/Branislav Bibel