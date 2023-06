Toto bol krok vedľa, pane prezidente

Prvých 100 dní

Posledné dni sa v českých médiach roztrhlo vrece s článkami a podcastmi, ktoré bilancujú prvých 100 dní Petra Pavla v úrade prezidenta Českej republiky. Prvé mesiace úradovania novej hlavy Českej republiky možno hodnotiť viacmenej pozitívne. Zavše spomeňme aspoň nedávne gesto ľudskosti, kedy pozval na hrad šikanované dievčatko z Ukrajiny. V českej spoločnosti sa za posledné dni šírilo video, na ktorom ukrajinskému dievčatku nadávajú rovesníci za to, že je z Ukrajiny a jeden z nich jej dokonca napľuje do tváre. Takéto správanie je o to šokujúcejšie, že vychádza od detí na prvom stupni, môžme tak len tipovať, čie správanie, či názory preberajú. Český prezident nezaháľal a takéto správanie v českej spoločnosti rázne odsúdil.

Na 98. deň však šliapol vedľa

Keď sa už zdalo, že prvých 100 dní prezidentovania prebehne bez väčších problémov, na 98. deň sa Petr Pavel rozhodol stúpiť vedľa. Český prezident sa totiž ocitol ako hosť v ukrajinskej redakcií rádia Slobodná Európa, kde okrem iného vyslovil nasledovné: „Všetci Rusi žijúci v západných krajinách by mali byť monitorovaní oveľa viac ako v minulosti, pretože sú občanmi národa, ktorý vedie agresívnu vojnu..... To je jednoducho daň za vojnu,“

Odhaduje sa, že len v Českej republike žije približne 100-tisíc občanov ruskej národnosti. Prezident Pavel tak kolektivizuje vinu a rád by monitoroval 100-tisíc občanov len pre ich národnosť. Je len ťažko uveriteľné, že prezident Pavel si pri tomto prehlásení neuvedomil, že takéto konanie by bolo v rozpore s Listinou základných práv a slobôd.

Okrem toho je ťažké pochopiť logiku Pavlovho výroku, pretože tak, ako to, že ste Slovák inherentne neznamená, že ste biely, či kresťan, tak ani to, že ste Rus neznamená, že podporujete putinov režim a ruskú agresiu na Ukrajine. Veď práve veľké množstvo Rusov žijúcich v Česku je doslova vyhnaných z putinovho impéria, pre svoje názory, politickú príslušnosť, či sexuálnu orientáciu. Je až tragikomické si predstaviť, že práve aj títo ľudia by platili "daň za vojnu" v podobe monitorovania.

Petr Pavel spomenul aj americkú internáciu

Azda ešte horším vyhlásením bolo, keď český prezident spomenul, že aj „Za druhej svetovej vojny boli potomkovia Japoncov žijúci v Spojených štátoch tiež pod prísnym monitorovacím režimom,". Opäť je až šokujúce, že český prezident a bývalý vrcholný predstaviteľ NATO si za príklad vyberie azda jednu z najtemnejších epizód Spojených štátov amerických - internáciu japonských Američanov.

Internácia japonských Američanov, bolo násilné presunutie občanov tretej až prvej generácie japonského pôvodu žijúcich v USA do koncentračných táborov po útoku Japonska na Pearl Harbor. Dnes sa odhaduje, že takto presídlených a koncentrovaných bolo vyše 120-tisíc japonských Američanov a sprísnené zákony neskôr do koncentračných táborov posielali, každého, kto bol minimálne z jednej šestnástiny Japonec. USA sa za toto nariadenie ospravedlnili až v roku 1983.

Kto všetko je bezpečnostné riziko? Každý komu zaplatia

Má sa Európa obávať aktivít Kremľa v Európe? Samozrejme, avšak tak ako môže byť ohrozená bezpečnosť občanmi Ruska (prípad Vrbětice), tak ruským rubľom môžu podľahnúť aj Európania fascinujúci putinovým Ruskom, za vše spomeňme aspoň finančnú podporu európskych politikov, medzi ktorými boli aj českí občania. Aj na tomto prípade tak môžeme vidieť, že podpora putinovho systému sa neodvíja od národnosti, ale od ochoty pripojiť sa k putinovmu háremu užitočných idiotov a idiotiek (pozdravujeme Marine Le Pen).

Jedného by tak až napadlo polemizovať, či by česká tajná informačná služba nemala investovať viac do sledovania podozrivých občanov Českej republiky než do monitorovania 100-tisíc Rusov žijúcich v Česku.