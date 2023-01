Dátová analýza, programovanie a telemedicína ako spôsob nabudenia regionálnej ekonomiky?

Možnosť „práce od hocikadiaľ“ môže pomôcť oblastiam, v ktorých sme vyrastali a/alebo ktoré máme radi...a dá sa popri nej aj cestovať.

Nedávno vyšla štúdia dokumentujúca úspech mesta Tulsa, v Americkom štáte Oklahoma, ktoré s podporou nadácie rodiny Georgea Kaisera podporila relokáciu ľudí schopných a ochotných pracovať „na diaľku“ v sektoroch, ktoré sú na to stavané. Porovnávka ľudí, ktorí sa do programu zaradili (a dostali $10000 dotáciu na premiestnenie) a ľudí, ktorí sa do programu prihlásili, ale nakoniec doňho nevstúpili, ukázala, že rozdiel medzi New Yorskou výplatou v New Yorku a rovnakou výplatou bez New Yorských nákladov na život v Tulse môže byt užitočný pre všetky zúčastnené strany.

Keby sa Slovensko viac sústredilo na výchovu dátových analytikov, programátorov, a rozvoj telemedicíny a iných odvetví, ktoré je možné robiť “na diaľku” - možno by tiež vedelo prilákať ľudí aspoň z V4 (vrátane zahraničných Slovákov), ale možno aj ďalej z juhu, na nižšie náklady na život a zároveň krajinu relatívne bohatú na krásy prírody aj historické pamiatky v strede Európy.

So zvýšením kúpnej sily by prišli aj investície do lokálnych obchodov, ktoré by inak ostali len v mestách zabezpečujúcich dané typy práce v rámci lokálneho rozmiestnenia podnikov. Týmto spôsobom by tiež bolo možné založiť miestne kancelárske budovy pre spoluprácu (tzv. „networking“) v oblastiach kde je vysoký dopyt po práci, a tým ich zároveň možno aj postaviť lacnejšie na primeranejšie nacenených pozemkoch.

Ako na to?

Dátových analytikov a iných užšie zameraných programátorov by okrem kompletných, avšak dlhých vysokoškolských zameraní, stačilo dovzdelať medzi existujúcimi odborníkmi v oblastiach, ktoré na Slovensku krivkajú, spôsobom aký sa 23.-27.1.2023 uskutočnil v Bratislave.

Tento prístup by okrem iného zabezpečil aj to, že napríklad v zdravotníctve by sa lepšie zbierali dáta ľuďmi, ktorí systém poznajú aj zo svojej profesionálnej strany, nielen ľuďmi, ktorí rozumejú len práci s dátami ako takými. Takáto spolupráca by potom produkovala lepšie a priekaznejšie výsledky bez zbytočného čerpania zdrojov a času na slabšie doladené analýzy dát, ktorým môžu chýbať potrebné parametre.

Prečo sa dá takto pristúpiť k dátovej analýze alebo programovaniu je aj z laického hľadiska jasnejšie ako predstava, že by to išlo aj v zdravotníctve.

Pozrime sa teda trochu bližšie na zdravotníctvo „na diaľku“ – tzv. telemedicínu.

Telemedicína (alebo aj „telehealth“) môže byt poskytovaná za priamej účasti lekára a pacienta (tzv. časovo synchronizovaná starostlivosť) alebo ako konzultácia medzi pacientom a všeobecným lekárom alebo všeobecným lekárom a odborníkom mimo času návštevy pacienta (časovo nesynchronizovaná starostlivosť). Nesynchronizovaná starostlivosť prebieha na základe laboratórnych údajov alebo výsledkov zobrazovacích diagnostických metód, a tiež môže prebehnúť ako audiovizuálna konzultácia, ale aj vo forme telefonátu alebo v písomnej forme.

Z toho ďalej vyplýva, že telemedicína by dokázala nielen zjednodušiť prístup k zdravotnej starostlivosti, ale zároveň pacientom, ako aj lekárom, znížiť náklady na jej zabezpečenie. Pacientom by sa znížili náklady na cestovanie (spolu so znížením rizika dopravných nehôd a expozície prenosným ochoreniam v čakárňach či v hromadnej doprave), zatiaľ čo lekári by vedeli odrobiť aspoň časť práce aj z domova. Tam si za energie a priestory platia tak, či tak a ambulancie by potom mohli možno aj zdieľať s kolegami v oboroch vyžadujúcich rovnaké (podobné) vybavenie.

Pacienti, ako aj niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú obavy, či by telemedicína neviedla k príliš kompromitovanej schopnosti previesť fyzické vyšetrenie pacienta. V niektorých prípadoch je takáto obava rozhodne opodstatnená. Stále je však niekedy lepšie uskutočniť triáž (úvodné rýchle prešetrenie o čo môže ísť) cez audiovizuálnu návštevu na diaľku ako hnať pacienta do vzdialenej nemocnice, najmä ak to nie je potrebné alebo ak je potrebné ísť do úplne inej nemocnice (táto posledná časť môže byť ešte dôležitejšia po dokončení prestavby národnej siete nemocníc, ktorá môže ďalej pozbaviť niektoré nemocnice určitých funkcii v prospech lepšej trénovanosti personálu v daných výkonoch v inej relatívne blízkej nemocnici).

Niekedy je však tento strach ohľadom nemožnosti fyzického vyšetrenia neopodstatnený. Existujú totiž elektronické fonendoskopy, ktoré pripojíte k mašine a elektronicky augmentujú (zvýraznia) a bezdrôtovo prenesú zvuk. Pacient si sám poprikladá počúvadlo podľa inštrukcií lekára v priamom audiovizuálnom prenose. Rovnako existujú rôzne kožné kamery, otoskopy, oftalmoskopy, atď. (príklad tu, avšak je veľa rôznych typov a firiem zabezpečujúcich podobné produkty). Dostupnosť tohto typu zdravotnej starostlivosti by sa aj na Slovensku, najmä v odľahlých dedinách, jednoznačne zišla.

A nebolo by ani treba aby si každý pacient kupoval drahé vybavenie. Potrebné veci sa dajú zapožičať a pomerne rýchlo doručiť od poskytovateľa alebo od firiem, ktoré sa predajom, údržbou a zapožičiavaním týchto produktov živia. U niektorých pacientov, ktorí potrebujú byť monitorovaní dlhšie, môžu potrebné pomôcky nejaký čas aj ostať.

Ďalšou možnosťou by mohlo byt zakúpenie vybavenia pre celú dedinu, ktoré by sa umiestnilo napríklad na miestnom obecnom úrade v malej miestnosti, kde by pacientom s obsluhou pomohla narábať miestna zdravotná sestra v spolupráci s cez internet pripojeným špecialistom zo vzdialenejšej nemocnice.

Treba tiež mať na pamäti, že jednoduché EKG už natočia aj Apple (a iné) hodinky, ktoré Vám zároveň odmerajú aj saturáciu kyslíka, vypočítajú stav fyzickej kondície cez tzv. „VO2 max“, dajú nahliadnuť do kvality spánku a mnoho iných vecí. K mobilu si môžete pripojiť aj dychový analyzátor obsahu alkoholu, ktorý Vám povie, či a kedy je vhodné sadať za volant a uložené údaje Vám môžu pomôcť s rozhodovaním, či by nebolo treba zredukovať spotrebu alkoholu všeobecne. Toto je zhodou okolností tiež komplexná diskusia, ktorú môžete prebrať s lekárom bez fyzického vyšetrenia. V odboroch ako psychiatria, alebo pri stavoch v ktorých niekedy ide len o úpravu dávky liekov (napr. kontrola krvného tlaku, hladina cukru v krvi, atd.) tiež nie je osobná návšteva ambulancie vždy potrebná.

Tzv. digitálna medicína je vo svete už teraz na dosť vysokej úrovni a hýbe sa dopredu veľmi rýchlo.