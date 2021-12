5 dôvodov prečo si agrosektor zaslúži uznanie a pochvalu

Zrejme je každému jasné, že téma vidieka a vidieckej krajiny skutočne nepatria medzi TOP témy tejto doby sociálnych médií. Problém je v tom, že na sociálnej sieti je každý odborník a množstvo ľudí si nedokáže relevantne zistiť skutočne pravdivé informácie.

Máme za sebou skutočne turbulentný rok, ale vidiek sa konečne dostal do stredobodu pozornosti národa. Veľmi ma mrzí, že sme akosi zabudli pochváliť niekoho, ak za ním stoja konkrétne výsledky. Ak sa opäť nezačneme tešiť z pozitívnych vecí, tie negatívne nás jednoducho prevalcujú.

Výmena ministrov pôdohospodárstva

Keď som ako študent chodil zbierať jabĺčka do Talianska, pýtal som sa domáceho gazdu, kto je minister pôdohospodárstva u nich. Nevedel. Neskôr mi vysvetlil, že pokiaľ všetko funguje ako má, on nepotrebuje vedieť kto je aký minister. Ministra Mičovského pozná celé Slovensko. Zapísal sa navždy do dejín a nikdy sa nevymaže. Jeho prezentačné zručnosti dosahovali pátos starého Ríma som presvedčený, že aj Cicero by sa mal čo učiť. Nepremyslené vyhlásenia, ktoré viac Slovensku škodili ako pomáhali, preložené bájkami, povesťami a poprepletané historickými osobnosťami boli pevná súčasť jeho funkčného obdobia. V tej dobe vznikol aj nový prúd, či vedný odbor s názvom agroromantizmus. Potom mu zle rozohratá šachová partia nevyšla a sám seba vyfauloval z postu ministra. Nahradil ho pragmatik Vlčan, človek z tvrdého a prísneho prostredia čísiel. Konečne niekto pochopil, že rezort, ktorý rok čo rok preinvestuje skoro miliardu Eur by zrejme mal vykazovať aspoň základné znaky ekonomickej príčetnosti, logiky a každé jedno euro je investícia a nie spotreba. Vlčan zrazu dokázal, že ak existuje dobrý plán a dokáže vyskladať dobrý tím ľudí, nemožné sa stáva skutočnosťou.

Záchrana PPA

PPA bol úplne prvý krok, ktorý musel nový minister sanovať. Bolo zrejmé, že do jej čela postaví niekoho, kto už má silnú manažérsku skúsenosť. Riadiť organizáciu z viac ako 600 ľuďmi jednoducho nemôže hocikto. Skúšali to mnohí, nevyšlo. Ak má však nový šéf PPA plnú a skutočnú (nie len deklaratívnu) podporu ministra, ak všetci zaberú a nepozerajú na to, či je piatok, alebo sviatok, ak nehrajú na svojich malých pieskoviskách, ale majú jeden spoločný cieľ, úspech sa jednoducho dostaví. Nastal ťažký polrok, ale to, čo sa zdalo nemožné, sa stalo skutočnosťou. PPA získala trvalú akreditáciu a začala vyplácať podpory. Môže si myslieť kto chce čo chce, ale na podporách je postavený celý život vidieka. Banky uznávajú podpory ako zábezpeku a na ich základe poskytujú poľnohospodárom preklenovacie úvery. Bez nich by zas poľnohospodári neprežili. Kruh sa uzavrel a namiesto pochvaly a slova ďakujem, zaznieva kritika. Škoda však že výlučne z radov tých, čo pred tým na čele PPA či ministerstva stáli a zrejme za moc nestáli.

Vypracovanie a schválenie SPP 2023-2027

Aj napriek tomu, že ostatné členské štáty mali na tento strategický dokument viac ako 2 roky, my sme opäť zaspali. Jednoducho nebol zrejme čas. V skutočnosti sa zabralo až výmenou vedenia ministerstva. A čuduj sa svete, dokument je vypracovaný, zaslaný do Bruselu na neformálne konzultácie a klobúk dole nad skvelou prácou celého tímu, pod taktovkou ministra a generálnej riaditeľky sekcie rozvoja vidieka. Zrejme sme si ako spoločnosť túto maličkosť nevšimli, ale treba jasne povedať, že bez tohto dokumentu by sa žiadne podpory a pomoci na Slovensku jednoducho nevyplácali. Lenže toto na FB nebude zbierať lajky. To nie je agresivita, osočovanie, populizmus. Je to totiž kus tvrdej práce a to sa dnes berie nejak samozrejme.

Finančné nástroje

V podstate máte možnosti dve. Alebo sa zapojíte do výziev, ktoré sú súladné s platnou a schválenou SPP, alebo si peniaze požičiate z banky. Lenže. Nemáte históriu, nemáte zábezpeku, pre banku ste riziko. Ak si však uvedomíme, že najtransparentnejší spôsob ako podporiť skutočne životaschopné projekty je to, že ich ekonomickú efektivitu posúdi ekonomický expert, čiže banka, pochopíme akú revolúciu minister Vlčan prináša. Bohužiaľ, opäť bez záujmu médií, nie je to predsa bomba kauza. Každý jeden príčetný gazda, farmár, roľník cíti, že Vlčan upchal za pár mesiacov všetky diery v TITANICU ktorý prebral od svojho predchodcu. Ešte zďaleka nie je vyhraté, ale už loď nenaberá vodu. Akékoľvek odčerpávanie vody z lode s dierami je romantizmus a zbytočná námaha. Bez svetla na konci tunela. Ak skutočne chcete loď zachrániť, potrebujete silný plán a krok za krokom smerovať dopredu s jasným cieľom. Konečne vyhral zdravý rozum a obrovské skúsenosti z finančných trhov. A kde dnes máme krikľúňov čo bankovú minulosť ministra považovali za jeho najväčšiu slabosť? Nuž sú ticho, lebo pustiť sa do diskusie.

Katalóg

Možno si málokto uvedomí, ale investičný dlh ktorý tu vznikol bol spôsobený divotvorným šafárením pri obchádzaní pravidiel verejného obstarávania. Viac ako 15 rokov nám to EÚ vyčíta a viac ako 15 rokov sa tvárime, že im nerozumieme. Ono to je zas jednoduché. Traktor stojí 100 tis Eur, intenzita pomoci z fondov je 50%, čiže žiadateľ dostane 50 tis . Eur, takže si musí doložiť z vlastného 50 tis. Eur Lenže to by tu nesmelo byť verejné obstarávanie. Čo keď sa 3 ľudia začnú tváriť ako dodávatelia traktora a doručia 3 cenové ponuky (podmienka verejného obstarávania) vo výške 350 tis Eur, 353 tis Eur, 357 tis Eur. Vyhrá tá najlepšia, samozrejme 350 tis Eur. Intenzita pomoci tá istá, 50%, tak žiadateľ dostane 125 tis Eur. Traktor stojí tých istých 100 tis Eur, z vlastného 0 a ešte ostane 25 tis Eur na poradenské činnosti, ktoré mimochodom zabezpečili práve tie 3 cenové ponuky. A takto to roky fungovalo. A nie len tak. Neexistujúce stavby, vymožiteľnosť práva=0 a úplné pomýlenie si toho, načo vlastne fondy z EÚ v skutočnosti slúžia. Lenže prestalo stačiť 25 tis Eur, bolo treba viac. A takto sa "rozkradla" väčšina peňazí ktoré niekde chýbajú. Možno preto investičný dlh predstavuje viac ako 1 mld Eur. Niekde sú, len nie tam kam mali smerovať. Videli sme kopu politikov, čo sľubovali zmenu. Nikdy žiadna neprišla. Až Vlčan tomu celému povedal dosť. Nevymyslel koleso, bolo vymyslené, ale je prvý a to prvenstvo mu už nikto nezoberie, kedy vložil hlavu do slučky a prikázal vytvoriť metodiku a cenníky. Cenník znamená jednoduchý odkaz. Počúvaj farmár, vieme koľko skutočne stojí traktor, viac nevyplatíme. Čiže sa vraciame späť ku skutočnému princípu pomoci. Chceš traktor, kúp si ho, vieme koľko stojí, dáme Ti 50% a viac ani cent. Chceš zlaté kľučky, ok, žiaden problém, ale za svoje. A opäť žiadna oslava. Naopak kopec primitívnych článkov z radov najznámejších krikľúňov. Je smutné, že presne títo krikľúni boli pevná súčasť tímu predošlého ministra. Nie moc úspešného, skôr úplne neschopného. Len sa na to nejak pozabudlo.

Položte si jednoduchú otázku. Koľko krát v živote stretnete sudcu? Niekto nikdy, niekto raz. Koľko krát v živote stretnete kominára? Niekto nikdy, niekto raz do roka. Koľko krát v živote potrebujete lekára? Pri všetkej úcte k tejto profesii, dúfam, že čo najmenej. Koľko krát denne ale musíte jesť?

Jesť sa jednoducho musí a kto si myslí, že mäso rastie v regáloch obchodov, mýli sa. Ak si myslíte, že na pečivo nie je treba múku a na tú zas obilie, mýlite sa. Ak si myslíte, že všetko dovezieme, mýlite sa. Pandémia nám ukázala ako rýchlo môžu byť zatvorené hranice a to ani nie je vojna. Všetci na svete detailne sledujú kroky svojho chlebového rezortu. Roľník, gazda opäť získavajú uznanie. Sme skutočne tak naivní alebo ľahostajní? Nie, nie sme. Len sme unavení. Unavení z toho nekonečného boja, sváru, senzácie a negatívnych správ až sme zabudli poďakovať. Zabudli sme pochváliť, nenosí sa to. Nezíska to lajky na FB, zrejme to nebude v správach. Je to škoda, ale z FB sa nenajeme a správy nám síce zdvihnú tlak, ale smäd nezahasia.

Dlho som nepísal, ale nedá mi to. Ešte Vám všetkým želám krásne a pohodové Vianoce a šťastný Nový rok.

Vážme si každého roľníka, chovateľa, spracovateľa, obchodníka. Jasné, nevidíme ich za každým rožkom ani za každým kolieskom salámy, ale sú tam. Niekto to musel najskôr zasiať, potom pozbierať, upraviť, skladovať, vyrobiť hotový produkt a doniesť na regál a možno Vás to prekvapí, samo sa to ozaj nespraví.

A vážme si každého, kto to myslí z rezortom naozaj dobre. Nie podľa statusov, popularity a lajkov, ale podľa skutočných činov a na tie história nikdy nezabudne.

5 dôvodov na oslavu, 5 dôvodov na to aby si tím ľudí povedal, dobrá práca za nami. Poďakujme im spoločne