Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky

Dlho sledujem "novinára" Patrika Magdoška a dlho krútim hlavou, čoho všetkého je schopný. Dnes však prerazil pomyselné dno a robí všetko preto aby odvrátil pozornosť od seba a svojej kumpánie. Je zrejme najvyšší čas povedať ako to celé v skutočnosti bolo.

Toto trio od úplného začiatku parazitovalo na rezorte a príchodom neskúseného lesníka sa rozhodli, že ho ovládnu. Nie preto, lebo chceli zmenu, ale MALI TOHO DOSŤ, že majú prázdne nie len peňaženky. A pritom sám šéf (na fotke vľavo) tohto zoskupenia bol za čias pána Kožucha veľmi úspešný poberateľ dotácií. V miliónoch Eur, žiaden troškár. Ako sa žiada o peniaze na penzión, ktorý sa nikdy nepostaví o tom by vedel nejeden "Dobytkár" rozprávať, ale dôležité je odvrátiť pozornosť. Potrebuje čas. Udržateľnosť projektov je časovo ohraničená a čím neskôr sa na to príde, tým lepšie. Dokonca si myslím, že by mal získať ocenenie otec roka, lebo okamžite ako mu NAKA oznámila, že to čo vyvádzal ich nenechalo chladnými, prepísal všetky firmy, cez ktoré svoje "podivné" obchody realizoval na svoju dcéru. Fakt výkon hodný starostlivého otca.

Nastupuje čas, kedy minister Mičovský prebral kľúče od ministerstva. Sedel tam on, Martin Fecko a nikto viac. Martina poznám dlho, Mičovského som nikdy pred tým nevidel. Martin ma zavolal a opýtal sa, či som ochotný im pomôcť. Vždy mi záležalo na tom, aby mal vidiek budúcnosť a vždy som tvrdil, že 2020 musí byť pre vidiek rokom, kedy vytiahne hlavu zo žumpy a nadýchne sa čerstvého vzduchu. Dohodli sme sa. A čuduj sa svete, začali sme robiť, nebol čas diskutovať o zmluvách, výplate. Bolo treba napísať programové vyhlásenie vlády za rezort. Mičovský sám priznal, že nevie čo tam má byť a dohodli sme sa, že on urobí lesy a ja všetko ostatné. Stalo sa. Predložili sme ostatným gestorom novo vzniknutej koalície a po rokovaniach a úpravách sme ho mali na svete. Kde bola vtedy svätá trojka z východu? Nikto nevie, jeden pil určite a pije do dnes, druhý sa už videl ako kráľ východu a tretí tíško čakal na pokyny. Ja som zatiaľ denne dochádzal do Bratislavy a podotýkam, za svoje.

Že niečo nie je v poriadku som pochopil asi za mesiac. Mičovského krvavé oči vždy, keď sa spomenuli Lesy vo mne vzbudili záujem. Prvý krok ministra bola cesta do Banskej Bystrice a teatrálne odvolanie šéfa lesov. Bolo mi divné, že nerieši a nechce riešiť napr. Kožucha na PPA. Zákon o štátnej službe totiž umožňuje kohokoľvek postaviť mimo výkon služby ak existujú pochybnosti. Jediný, kto pochybnosti o fungovaní exšéfa PPA nemal bol sám Mičovský. Začal mi vysvetľovať, že toto sa nedá, tamto sa nedá a musíme čakať. Tak sme čakali a Kožuch sa sám vzdal poverenia na výkon funkcie GR PPA a vrátil sa na svoje pôvodné miesto GR sekcie priamych platieb. Odtiaľ ho zobrala NAKA, priamo na rokovaní s RPPS a šéfom ASYFU. O čom rokovali? Nikto netuší, ale tie rozprávky o tom, že rokovali ako pomôcť vidieku sú hlúposť.

Začala hra o vymenovanie nového GR PPA. Bol som osobne pri tom, keď Mičovský túto pozíciu ponúkol nič netušiacemu Kyselovi. Pýtal od neho životopis, týždeň ho tituloval "pán generálny" Trio východ však nespalo, toto im pokazilo plán, lenže kde rýchlo vziať vhodného protikandidáta? Okamžite sa začali šíriť "overené" informácie o Kyselovi a na scénu vchádza Andrej Gajdoš ako nominant na post GR PPA priamo od Feriho. Odkiaľ sa poznali? No Andy robil Ferimu poradenstvo pri vypracovávaní projektov, ktoré predkladal na PPA a za ktoré je aktuálne trestne stíhaný. Mičovký, ako inak, netušil čo vlastne spôsobil a nevedel ako nestratiť tvár pred Kyselom a zároveň splniť sľub triu z východu. Tak rozhodol. Zavolal Kyselovi a požiadal ho, aby sa stretol niekde "mimo" a aby sa s Andym dohodli ako spoločne ovládnu PPA. Andy na stretnutie prišiel, na svojom Mustangu, kožená bundička a zlatá reťaz ktorou by sa dal priviazať býk. Typický šéf PPA, podľa Mičovského. Lenže problém. Andy chcel PPA vládnuť sám a Kysel odmietol akúkoľvek diskusiu tohto charakteru. Ostal v hre Andy, ale mal problém. Keďže mal byť GR PPA, začali sa zaujímať o jeho majetok, životopis a predložené dáta. Nechceli zopakovať Kožucha a prišlo sa na to, že Andrej Gajdoš nedokáže odpovedať na mnohé otázky. Nedokáže, alebo nechce. Tak sa dostal z kola von s poznámkou "veľmi problematická minulosť". To ale vytočilo TRIO východ do biela. Na scénu prichádza Jaroslav Jánoš. Najskôr sa stal členom poradného zboru ministra a ja jeho predsedom. Na otázku čím chce J.Jánoš prispieť k fungovaní poradného zboru prišla odpoveď, že on sa bude venovať výlučne PPA. Nesúhlasil som, lebo poradný zbor sa nemá čo venovať jednotlivým organizáciám a hlavne som nechápal, čo oprávňuje J. Jánoša k tomu, aby niečo smerom k PPA navrhoval. Nič.

Za Mičovského viedli PPA : Kožuch, Galandová, Guniš, Jánoš. Kožucha zdedil a nikdy sám iniciatívne neodvolal. Odvolal ho na základe jeho žiadosti keď už sedel v zadržiavačke. Galandovú dosadil rýchlo, lebo nemal plán. Kysela zablokovalo TRIO a Gajdoš neprešiel pre vlastnú minulosť. Tak narýchlo urobili výberko a vymenovali Guniša. Tomu keď došlo, že má kriviť zákon, postupovať podľa želania svojho šéfa a nie podľa správneho poriadku a hlavne, musí vyriešiť a zahladiť "problémy" šéfa skupiny TRIO vzdal sa funkcie, nenechá sa predsa zatvoriť. Konečne nastal čas aby TRIO úplne ovládlo PPA. Kde sa vzal, tu sa vzal zrazu pán Jánoš ukončil svoje pôsobenie v poradnom zbore, presunul sa do "protikorupčnej" jednotky priamo pod Mičovského a po pár týždňoch sladkého ničnerobenia bol zrazu presunutý do vedúcej funkcie na PPA. Iba tak ho totiž mohol poveriť vedením celej PPA. To už ale pravá ruka deda z lesa nebol Fecko, ale V. Fabriciusová. Nuž kto pozná z akej podpolianskej skupinky vyšla, pochopil, že je zle. Ani ja sa nenechám zatvoriť a odišiel som. Nerobil som cirkus, žiadne vyhlásenia. To, že novinár Magdoško tvrdí, že ma Mičovský vyhodil, je len dôkaz jeho nepríčetnosti. Do funkcie vymenúva dekrétom minister a z funkcie odvoláva dekrétom minister. Presne tak ako odvolal mňa odvolal aj Jaroslava Jánoša. Dokonca v ten istý deň a tým istým dokumentom. Lenže dnešným novinárom a lá Magdoško sú fakty ukradnuté. Povie si čo chce a považuje to za pravdu. Čím viac alkoholu v krvi, tým viac svojej pravdy v texte. To je motto Patrika Magdoška.

Jánoš sa stal povereným GR PPA a Mičovský dostal za úlohu aby ho tam udržal za každú cenu. Preto 4 x zmarené výberové konanie, preto nasledovalo priame vymenovanie. Nikto nespochybňuje, že minister má právo menovať priamo, ale otázka znie, prečo biela vrana 4 x úmyselne zmarila výberové konanie, keď ho vôbec nemusel robiť a mohol Jánoša vymenovať priamo. Zvyšoval svoju cenu? No možno.

Do hry vstúpil Vlčan. Bol som osobne pri tom, keď Mičovský a Fecko tvrdili, že nezvládajú ľudí v budove a žiadali Vlčana aby sa prepol do módu buldozéra a aby pretrhal všetky spojitosti kľúčových ľudí v budove. Videli ste v tej dobe kričať Magdoška? Nie. Videli ste bombastické články? Nie. Prečo? No lebo mali svojho človeka na PPA a rozohrali výpalnícke hry na celom východe. Nebol čas na nejakého Vlčana. Lenže aj Vlčan rýchlo pochopil, že s PPA niečo nie je v poriadku. Keďže je to človek ktorý na svoje riešenia potrebuje exaktné dôkazy, navrhol realizovať forénzny audit. Chyba. To sa nepáčilo ani Vlaďke, ani ľuďom čo stáli za ňou a dokonca aj Feri zavetril problém. Pravda vypláva na povrch a všetci pôjdu sedieť. To sa nesmie stať. Skupinka okolo Vlaďky sa nechala počuť, že majú lepšieho štátneho tajomníka ako Vlčan. Zabrali všetci spoločne a postavili múr. Lenže Vlčan múr prerazil a forénzny audiť objednal. Výsledok? Musel odísť. Dôvod? Lebo sa vraj správal ako buldozér. Bola to len zámienka a do hry sa vracia sám Andrej Gajdoš. Presne ten Andrej Gajdoš, ktorý bol vylúčený pre "pochybnú minulosť". Zrazu Mičovský stratil pamäť, očarený modrým majákom na svojom BMW, ktoré pred tým nikdy nevidel, očarený Vlaďkou a hlavne očarený tým, že cele ministerstvo tlieskalo jeho infantilným nápadom a navrhol Andyho na post štátneho tajomníka. Tým sa kruh uzavrel. Feri bude všetko riadiť z východu, J. Jánoš bude na poste GR PPA, bude mať šéfa Andyho Gajdoša, ktorý sa stane aj predseda pracovnej skupiny forénzneho auditu. Stali sa nedotknuteľnými, verili tomu. Ale kde je Magdoško? Všetci uprataní, slušné fleky, slušné platy. Tak mu dedo z lesa sľúbil, že mu bude platiť za nič. A to nič nazvali "mediálna" podpora. Preto zrazu vznikla FB stránka kde sa robili "nezávislé a hlavne objektívne" rozhovory. Magdoško - Jánoš, Magdoško - Mičovský. Lenže veľké peniaze nikdy neprišli a Patrik sa nahneval. Všetci kamoši za vodou, on jediný trie biedu. Tak mu hodili nejaké drobné a bolo ticho.

Sám Mičovský sa stavia do pozície bielej vrany a neohrozeného zástancu spravodlivosti. No možno to tak bude, ale v inom svete a v inej dimenzii. Pán Mičovský bol zamestnaný vo Východoslovenských lesoch a prvý krát vymenovaný do riadiacej pozície pánom, ktorý má podobné iniciálky ako otec najúspešnejšieho HlasoSmeráka a top obchodníka s drevom na Slovensku, ktorého všetci poznajú pod menom Žigožrút. Prečo nikdy ako minister nezasiahol proti tejto TOP firme? Asi preto, lebo sľuby sa majú plniť a on zrejme nejaký dal. Do toho bol kultúrny a mediálny zamestnanec mesta Košice v časoch bačovania pána Rašiho. A zrejme obhajovať skutky tohto pána mu nevadilo. Takto je určená hranica jeho boja proti korupcii. Sám Mičovský nechal opraviť služobný byt za štátne peniaze a potom si ho za babku kúpil. To isté chcel pre svojho syna s chatou Hájenka, lenže tú chceli aj iní, tak vyzeralo, že ju nedostane. Urobil krik a dostal, bielu vranu. Nikto sa nikdy nezamyslel, prečo ho jednoducho za tú revoltu nevyhodili? Vyhodili všetkých, čo ho podporili ale jeho samého nikdy. No možno to bol dôvod jeho častých návštev u veľkofarmára v okolí Dvoroch nad Žitavou a možno to je dôvod, prečo jeho syn, tiež úspešný v sektore, dnes najviac kričí proti Vlčanovi a na Mičovského účelovo zabudol. Kruh sa uzatvára, vyšetrovania sa blížia ku koncu a aktéri budú potrestaní. Nestane sa to iba vtedy, ak frontálne napadnú Vlčana.

Mičovský vyplácal platby aj keď nemohol. Vedel že budú krátené a vedel, že na to doplatí štátny rozpočet. Mičovský vedel, že trio východ má na krku trestné oznámenia, nevadilo mu to, urobil z nich kľúčových ľudí v rezorte. Mičovský vedel, že ak padne PPA, stratia sa zložky a celá kauza "Dobytkár" zanikne a pri tomto bordeli sa stratia aj zložky na TRIO východ a celú skupinku okolo jeho najbližších. Všetci budú beztrestní a on sa usmeje, dá nejakú rozprávku o kozičkách, ovečkách a remízkach a bude dobre, lebo "ťaživá minulosť" No nebude. Brusel sa začal zaujímať. Olaf sa začal zaujímať, NKU sa začal zaujímať a aj GP sa začal zaujímať spolu s NAKA. Čo iné ostalo? Ujsť. Ako to urobiť? S teatrálnym spôsobom jemu vlastným. Podať demisiu pre pocit politickej zodpovednosti a po vytriezvení a pochopení že je zle a hrozí kamošom basa ju okamžite stiahnuť. No nevyšlo. Potreboval ovládnuť Lesy aby aspoň tu udržal beztrestnosť kamošov? No tak začal boj a hra o tróny. Lenže sa dedo aj s lesom jednoducho prepočítal. Nech tento cirkus dopadne akokoľvek, nedá sa rozbehnutý vlak zastaviť.

Mičovský zrejme za 15 mesiacov spôsobil väčšiu ekonomickú škodu SR svojimi debilnými rozhodnutiami a v istých otázkach svojou nečinnosťou ako všetci obvinení v kauze Dobytkár dohromady za 10 rokov. Toto nikdy nesmie začať zaujímať verejnosť. Tak vypustil besného, hladného a skoro skrachovaného alkoholika do prvej línie. Nikoho nikdy nenapadlo, že ako minister nemal toľko mediálneho priestoru ako má dnes? Nikoho nenapadlo, že jeho teatrálne vystúpenia majú jediný ciel? Pripraviť si pôdu na svoju obhajobu a získať čas. Treba po sebe doupratovať. A že sa stretávajú dodnes a plánujú ako si zachrániť kožu? Dôkazov je plný internet.