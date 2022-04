Zabudli sme, alebo kam zmizlo 10 miliárd z agrosektoru?

Zrejme si už nikto nespomenie na geniálny nápad poľného maršála Danka zdaniť mimoriadnym odvodom obchodné reťazce. Síce išlo o pár % vraj len 2,5, ale zásadne nie zo zisku, ale z obratu. Tu tkvie genialita celého zoskupenia okolo poľného maršála. Ceny všetkých potravín vystrelili prudko nahor, od 8 do 10%. A národ bol ticho. Stačilo, že istý, dnes silno kričiaci človek tvrdil, že garantuje vlastnou hlavou, že ceny neporastú. Hlavú má kde predtým, ceny vyrástli a už sa nikdy nevrátili na pôvodnú úroveň.

Tu je krásne vidno, že môžeme porovnať hlúpe rozhodnutia politikov kalibru p.Danka a vojnový konflikt na Ukrajine. Obe sú totiž tragédia. Tragédia pre nás. Vojnový konflikt v 21 storočí zrejme nikto nečakal. Ani ja nie. Výsledok vidíme. Raketový nárast energií a od nich sa odvíja všetko ostatné. Nech sa na to pozriete akokoľvek, každá jedna fabrika potrebuje elektriku a plyn. Bez nich to jednoducho nejde.

Ceny potravín vyleteli hore, rádovo o desiatky %, v priemere atakujeme hranicu 9%. Riešenia nie sú jednoduché, ale všetci ich chceme vidieť. Ak si uvedomíme, že Slovensko dokáže vyrobiť v priemere jedlo pre 2 z 10 ľudí, je úplne zrejmé, že jedlo pre 8 ľudí musíme doviesť. Všetky investície, ktoré aj potencionálne môžeme realizovať, budú mať dopad na 2 z 10 potravín. Ceny jednoducho nezastavíme dovtedy, kým bude horieť konflikt na Ukrajine.

Prečo sú potraviny na Slovensku také drahé? Nuž preto, lebo sa niekde stratilo 10 miliárd Eur. Celý problém začal keď sme si pomýlili EÚ fondy s prilepšením a namiesto cielených investícií sme ich prejedli. Dôležité bolo ale zabávať národ, tak vznikla "dvojaká kvalita" tak vznikol triedny nepriateľ. Raz je to roľník, inokedy distribútor, neskôr obchodník. Ľudia sa skutočne nemajú dobre, náklady na bývanie a stravu atakujú 50% príjmov, tak potrebujú vinníka. Namiesto ľadového kľudu a vedomostnej politike bolo potrebné ukázať palcom na niekoho. Proti nemu obrátiť hnev ľudu. Je úplne jedno ako moc je to hlúpe, ale zaberá to. Hlavne aby sa ľudia nepýtali zodpovedných.

Slovensko obstaralo toľko kombajnov a traktorov, že keby sme ich postavili do radu, bude zapchatá diaľnica za BA do KE, po ktorej už roky jazdíme. Kde sú a čo robia? V horšom prípade stoja v garážach, nerozumiem tomu, lebo každý rok ku nám na Slovensko zavítajú kombajnisti z Čiech a Maďarska. Investície do technológií, znižovanie energetickej náročnosti, sebestačnosti v energiách? Určite. Na každej streche poľnohospodárskeho podniku vidíme slnečné kolektory, vidíme aj hustú sieť bioplynových staníc, ktoré dokážu spracovať všetok odpad v okruhu 30 km. Farmári dodávajú bezplatne do škôl a škôlok, predávajú z dvora, rastú a ich počet sa zdvojnásobil. Zrazu nám stúpol počet ľudí ktorí pracujú v agropotravinárstve, sú spoločensky uznávaní a tešia sa veľkej podpore. Fikcia? U nás áno. Zamyslel sa niekto nad tým, že sme do EÚ vstupovali ako V4 spoločne? Mali sme rovnakú ťažkú 40 ročnú históriu spojenú so socializmom, mali sme rovnako zničené vzťahy k pôde a súkromnému vlastníctvu. Prečo okolité krajiny raketovo rastú a prečo my stagnujeme?

Okolité krajiny totiž nemali "Dobytkárov". Nemali rozkrádačky kryté najvyššími politickými špičkami. A národ nezabúdal. Nesmie zabudnúť, inak sa stane deja vu a všetko sa vráti späť. To je dnes to najhoršie, čo sa môže stať. Konflikt na Ukrajine raz skončí, ľudia zodpovední za rozsiahle rozkrádanie nie len agrorezortu raz budú sedieť. To je istejšie ako isté. Ale musíme sa vedieť poučiť a hlavne nesmieme opakovať chyby, ktoré nás stáli strašne veľa. Dnes nikto nehovorí o ľuďoch, ktorých tragické prípady finančného zničenia nastali v okamihu ako odmietli odovzdať svoj 10tok pri akomkoľvek projekte. Konečne je po rokoch priestor na to, aby sa vidiek nadýchol. Rezort vykonal extrémne množstvo nápravných opatrení a tie niekomu vadia. Veľmi. Tak treba kričať. HLASno a správnym SMERom. Obviniť treba všetkých za to, že nepomáhajú. Potom ich treba obviniť za to, že pomáhajú. Nie je dôležité čo a prečo urobia, treba štvať ľudí. Hnev je najistejšia forma zabudnutia. Čím viac sa hneváme, tým skôr zabúdame.

Skúste sa opýtať, ako narástla "sebestačnosť" za ostatných 20 rokov. Skúste sa opýtať, kde je 10 miliárd Eur, ktoré sem za 20 rokov natieklo. Odpovede sa nedočkáte. Prečo aj. Toto už nie je vraj dôležité, čo bolo, bolo. Nie priatelia, presne toto je veľmi dôležité. Za tú tragédiu, čo tu denne prežívame môže naša krátkodobá pamäť. Ak to nezmeníme, nič sa nikdy nezmení. Stačí analyzovať to čo sa Vám niekto snaží podsunúť, stačí detailne sledovať aktuálne kroky agrorezortu. Porovnajte si to a sami prídete na to, kde je pravda.