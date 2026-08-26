Upozornenie: Tento príspevok bol vytvorený za asistencie umelej inteligencie pod vedením a s redakčnými úpravami človeka.
Spoločnosť OpenAI vydala Codex ako autonómneho agenta na programovanie a plnenie úloh. Spoločnosť síce dosiahla takmer úplné využitie medzi vlastnými zamestnancami, no externé organizácie majú problém tento nástroj bezpečne prepojiť so svojimi systémami. Firemní používatelia narážajú na neprehľadné nastavenia oprávnení a prísne požiadavky na prístup. Tento rozpor ukazuje, že samotná inteligencia základného modelu sa automaticky nepremieta do reálnej využiteľnosti v podnikovom prostredí.
Je to problém, pretože firmy platia za prémiové schopnosti agentického systému (agentic system), no nedokážu ich bezpečne zaviesť do praxe. Keď si integrácia vyžaduje, aby umelá inteligencia získala široký prístup k citlivým dokumentom, kalendárom a záznamom o zákazníkoch, bezpečnostné tímy takýto krok zablokujú. Organizáciám tak zostávajú len vysoké účty za predplatné pokročilých nástrojov, ktoré však stoja izolovane mimo skutočnej každodennej práce.
Rozdiel medzi sľubmi a reálnym využitím agentov
Dostupné údaje poukazujú na ostrý predel medzi programátormi a podnikovými používateľmi. Neoverená štúdia, ktorú podporila spoločnosť OpenAI, merala využívanie Codexu v júni 2026. Záznamy ukazujú, že nástroj používalo 98 % zamestnancov OpenAI. Naopak, z firemných predplatiteľov si ho osvojilo len 17 %. Využitie medzi individuálnymi predplatiteľmi kleslo v rovnakom období pod jedno percento.
Naznačuje to, že riadiaca vrstva agenta – softvér, ktorý spravuje oprávnenia, nástroje a kontext modelu – je pre netechnických používateľov mimoriadne nepriateľská. Inžinieri z OpenAI totiž postavili systém optimalizovaný na výpisy zo softvéru a repozitáre kódu. Ak sa má tento technický základ prispôsobiť bežným zamestnancom, vyžaduje si to zdĺhavé manuálne nastavovanie. Júnové údaje zachytávajú konkrétny moment ešte predtým, ako sa OpenAI pokúsila nástroj upraviť pre širšie publikum, hoci štrukturálne prekážky sú naďalej očividné.
Spoločnosť OpenAI sa tento problém rozhodla riešiť predstavením služby ChatGPT Work. Tento produkt za 20 dolárov mesačne prispôsobuje základnú infraštruktúru Codexu na bežné koordinačné úlohy, pri ktorých sa pracuje s veľkým množstvom údajov. Spoločnosť prepojila agenta s externými platformami vrátane služieb Slack, Notion, Figma, Salesforce a Google Calendar. Jednoznačným cieľom je posunúť produkt od jednoduchého rozhrania, kde používateľ zadáva výzvy a čaká na odpoveď, smerom k viacstupňovému autonómnemu plneniu úloh.
Na vyhodnocovanie týchto postupov využíva OpenAI svoj interný benchmark GDPval. Tento test pokrýva 44 rôznych povolaní a stovky samostatných skúšok zameraných na znalostnú prácu. Kým vyhodnotiť generovanie kódu je jednoduché, pretože program buď funguje, alebo nie, posúdiť plošnú automatizáciu na pracovisku je podstatne ťažšie. Pri tvorbe prezentácií, predajných argumentoch a úlohách v oblasti obchodnej stratégie totiž chýbajú objektívne kritériá zlyhania. Spoľahlivosť týchto agentov pri neštruktúrovanej firemnej práci tak zostáva naďalej otvorenou otázkou.
Úzke hrdlo pri oprávneniach a kontrole
Keď agenti získajú prístup do viacerých platforiem súčasne, vzniká vážny problém s kontrolou. Hlavnou príčinou je fakt, že súčasná architektúra oprávnení zatiaľ nie je dostatočne vyspelá. Základná integrácia podnikového softvéru je založená na prísnom riadení prístupu na základe rolí a na presne vymedzených rozhraniach pre programovanie aplikácií (API). Testovanie systému ChatGPT Work však odhalilo mätúce nastavenia cloudových úložísk, ktoré tieto zaužívané bezpečnostné štandardy porušujú.
Zistenia ukazujú, že agent vypisoval chyby o obmedzení prístupu iba na čítanie a žiadal používateľov, aby mu udelili kompletný prístup k svojim cloudovým súborom. Takáto štruktúra oprávnení v štýle „všetko alebo nič“ okamžite brzdí zavádzanie vo firmách. Riadiaca vrstva agenta, ktorá si pýta úplný prístup k firemným diskom, no zlyháva pri základných administratívnych obmedzeniach, nedokáže prejsť bežnými IT auditmi. Okrem toho je fungovanie systému stále nestabilné – z testovania vyplynulo, že agent síce dokázal vytvárať udalosti v službe Google Calendar, no nedokázal samostatne vytvoriť úplne nový kalendár.
S podobnými prekážkami sa spočiatku potýkali aj netechnickí zamestnanci firmy. Tímy pre internú komunikáciu a financie narážali na technické výpisy, ktoré boli pôvodne určené pre zmeny v softvéri, až kým spoločnosť neprebudovala používateľské rozhranie. Ak sa však má táto interná oprava preniesť do firemného prostredia u zákazníkov, vstupujú do hry ďalšie regulačné podmienky a pravidlá ochrany súkromia, ktoré OpenAI priamo u seba riešiť nemusela.
Spoločnú aplikáciu zlučujúcu ChatGPT Work a Codex momentálne využíva 20 miliónov používateľov. To predstavuje len zlomok z miliardy ľudí, ktorí podľa spoločnosti zadávajú podnety (prompty) do online verzie ChatGPT. Bude zaujímavé sledovať, kedy OpenAI aktualizuje svoju integračnú architektúru. Kľúčovou skúškou pre uplatnenie vo firmách bude zistiť, či dokážu budúce aktualizácie priniesť detailne odstupňovaný a izolovaný prístup, alebo či budú naďalej nútiť firemných používateľov, aby sa v cloude úplne vzdali kontroly nad svojimi dátami.