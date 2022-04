Egoisti Fico a Blanár

V nedeľnej debate Na telo sa stretol kultivovaný, slušný a vzdelaný politik s demagógom, hlupákom a majstrom rektálneho umenia podpredsedom sociálnej (to ani náhodou) strany SMER Blanárom. Bol to učebnicový príklad jednej zo zásad diskusie, ktorá hovorí: "nepúšťajte sa do debaty s hlupákom a bezcharakterným človekom lebo diskusiu stiahne na svoju úroveň a v nej proti jeho "zbraniam" nemáte šancu".

Blanár sa hneď v siahodlhom úvode zamotal do nezmyselných vzájomne si odporujúcich a hlavne sebeckých a nelogických "úvah". Táral, táral a táral, nemalo to konca a minister Korčok celkom prirodzene pohrozil, že odíde ak mu tento nevychovanec bude stále skákať do reči. Fico má neskutočný strach z väzenia a celkom oprávnene. Bola by to odmena za 12 rokov jeho vlády a zločinov čo napáchal. Blanár ako správny riťolezec položí za Fica nielen svoju hlavu ale je ochotný tvrdiť jeden nezmysel za druhým. Skúsme spomenúť niektoré:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Ukrajine by sme nemali dávať zbrane, lebo tým len predlžujeme vojnu". Toto tvrdí sociálny demokrat, ktorému by právo napadnutého sa brániť malo byť sväté. Blanárovi a Ficovi nie je nič sväté okrem jeho kariéry, luxusu, frajeriek a pochybne získaného majetku. Oni tvrdia, že Ukrajincov treba čím skôr pozabíjať, roztrhať ich krajinu, znásilniť ich ženy a pozabíjať deti. Preto je Blanárovi s Ficom celkom jasné, že ak Ukrajine Západ zbrane nedodá, tak sa to stane rýchlejšie a Putin bude spokojný. Áno vrahovi treba vyhovieť, lebo sa s tým nasýti a bude mier. Putinov a SMER - ácky mier. "Nedráždime hada bosou nohou". Tak by sa dala interpretovať túžba SMER-u vyhovieť Rusku v jeho snahe roztrhať Ukrajinu na kusy. Veď podľa Blanára a Fica našou starosťou má byť len naše pohodlie, lacná ropa a plyn, bývanie v teplúčku a užívanie si nakradnutého. Čo tam po nejakom humanizme, morálke a spolunažívaní. Fico bije na poplach, posiela listy po celej Európe a kričí "zachráňte ma pred touto gaunerskou vládou!" Mal by volať o pomoc aj pápeža Františka, veď on ako správny komunista bol birmovaný. Celkom chápem, že v chorobnom uvažovaní členov SMER-u je egoizmus vždy na prvom mieste. "Táto vláda zneužíva moc na likvidáciu svojich politických protivníkov". To snáď nie páni Blanár a Fico. Z čoho sú Kaliňák, Fico, Gašpar a ďalší obvinení a potvrdzujú to aj nimi menovaní bývalí nositelia politickej moci za vlád SMER-u. Žeby sa desiatky kajúcnikov pomiatlo na rozume a dobrovoľne sa hrnuli do väzenia len preto, že ich v kolúznej väzbe pritlačili? To ani náhodou. Dobre si to spočítali, radšej sa priznajú k tomu čo pre blaho seba a Fica s Kaliňákom robili ako ich hrdinsky kryť podobne ako Bodor s Gašparom.

Súdruhovia Fico a spol. prestane zneužívať nepravdivé bláboly o tom ako vám záleží na občanovi Slovenska. Vy máte občana na háku, vy ho potrebujete len raz za štyri roky a potom vyhraj voľby, môžeš všetko. To je vaše krédo, tak tu neblúznite o chudobe, dôchodcoch a rodinách! Ak im chcete naozaj pomôcť tak predajte svoje utajené hotely, kaštiele a zlaté tehličky v zahraničných bankách. Pošlite z vašich tajných účtov v bankových rajoch nahonobené milióny späť tam odkiaľ ste ich rozkradli.

Tak by ste najviac pomohli tým čo to najviac potrebujú a potom sa niekde straťte, kde vás nikto neuvidí aby sa vám nedajbože niečo nestalo! Neohlupujte tu jednoduchých ľudí, je to nezodpovedné a zákerné!