Fico, Blaha, Blanár, Danko - ruská úderka

Všetci štyria sledujú len osobný prospech i keď každý z iných dôvodov. Majú plnú hubu ochrany Slovenska a prosperity jeho občanov, ale v skutočnosti len nešikovne zakrývajú strach o svoju budúcnosť. To ako pred napadnutím Ukrajiny hlásali rôzne lži, nezmysly a konšpirácie by sa naozaj hodilo len do ruských rozprávok a la Mrázik. Nie sú jediní, taký Čarnogurský, Chmelár alebo Harabín za nimi nezaostávajú, Ale pozrime sa aspoň na týchto aktívnych politikov trochu bližšie:

Fico – už dávno to nie je len chorobne ambiciózny mladý komunista, ktorý na strednej škole tvrdil, že všetko čo sa vo vede v minulosti objavilo vynašli v Sovietskom zväze. Tento obdivovateľ krajiny kde už včera zjedli to čo mali odložené na zajtra, bol ochotný tvrdiť, že socializmus dobehne a nakoniec aj predbehne západný svet. Toto heslo sme si my, zainteresovaní, upravili na verziu, že len dobehne, lebo keby predbehol, tak by kapitalisti zbadali, že máme holé rite. Áno biely štvorec je podľa Putina v skutočnosti čierny kruh a Fico to bude po ňom opakovať bez hanby a zaváhania. Práve tie bezočivé klamstvá Rusov v štýle „stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou“ si Fico osvojil a používa ich pri absolútnej absencii zodpovednosti. Fico nie je hlupák, o to je nebezpečnejší. Netreba mu dávať priestor v médiách ale treba ho odstaviť od diskusií, kde sa vychvaľuje ako premiér s desaťročnou skúsenosťou, čo by naopak pri jeho výsledkoch malo byť skôr hanbou.

Blaha – čo ešte treba o tomto vyšinutom komunistovi povedať. Nič, len ho zatvoriť na psychiatrické oddelenie. Nech mu je útechou, že nie všetko sa podarí a niekedy sa narodí aj takýto nepodarok. Len prečo je preboha poslancom plateným z našich daní, uráža kade chodí a budí dojem pre zahraničie, že Slováci musia byť strašne sprostý národ, keď takémuto exotovi dovolia parazitovať z ich daní.

Danko – etalón idiota. Medzi politikmi by ste ťažko našli väčšieho hlupáka s takým vysokým egom. Pri ňom ma vždy napadne známa pravda, že „ komplex menejcennosti väčšinou majú práve inteligentní ľudia“ hoci práve oni by ho mať nemali. Oni si však uvedomujú zložitosť sveta, vedy a života, a preto aj našu ľudskú malosť. Hlupák je od takýchto problémov úplne zbavený, lebo ich nemá ako poznať a ani pochopiť. V poslednej debate v TV JOJ medzi Dankom a Naďom som čumel. Tento Danko bol predsedom Národnej rady, to naozaj? Človek, ktorý nie je schopný povedať myšlienku, hovoriť k veci, skáče do reči a len omieľa dookola ako mu záleží na Slovensku. On je naozaj vzorka toho ako vyzerá blbec. Predseda SNS, preboha. Naď naozaj dobre vystihol, že túto stranu urazil najviac Danko tým, že sa stal jej predsedom.

Blanár – príklad ako sa z priemerného úradníka môžete pomocou bezhraničnej servilnosti, poklonkovania a rektálneho umenia vypracovať až na podpredsedu parlamentu. Všimli ste si, že pri víťazstve SMER – u vo voľbách bol vždy tam kde treba byť. Pri Ficovi, vyhadzovať ho s Coca colou do vzduchu a volať mu na slávu. Potom si treba počkať až v SMERE – e nezostal nikto príčetný, len nýmandi ako Blaha, Takáč, Kaliňák ml. a Kamenický a zrazu ste v poradí na podpredsedu parlamentu. Nemusíte ani vysvetľovať za čo ste si postavili veľkú chatu, zobchodovali pozemky pod diaľnicu a ani prečo ste ako župan podpísali podozrivé zmluvy.

Títo štyria výtečníci (a samozrejme aj ďalší) presviedčali občanov, že Rusko nikdy nenapadne Ukrajinu, že sú to vlastne Američania, ktorí sú škodná a sú príčinou napätia. Veď Rusko má pri hraniciach len vojenské cvičenie a čo je koho do toho. Nuž občan Slovenska zvoľ si do čela štátu takúto chamraď a potom sa teš na život v ruskom blahobyte. Ja som mal tú smolu, že svoje najproduktívnejšie roky života som si odžil s podobnými „politikmi“ na čele.