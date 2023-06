Pani prezidentka ďakujeme

To, čo si musela vypočuť a vytrpieť táto nádej Slovenska na politickom nebi, by skolilo aj vola a nie len citlivú, vzdelanú, rozhľadenú a empatickú osobnosť akou pani prezidentka bola, stále je a určite aj naďalej bude. Mnohí, ktorí boli doteraz na jej strane budú teraz vyplakávať nad jej rozhodnutím, dovolávať sa zodpovednosti a potrebe že v záujme Slovenska bolo aby slúžila naďalej. Rád by som sa opýtal týchto pohodlných demokratov: "čo ste vy urobili, v čom ste jej pomohli, postavili ste sa verejne na jej stranu keď na ňu vylieval kýble špiny taký ľudský odpad ako sú Blaha, Fico, Mazurek, Kotleba a ďalší?" Tešili ste sa ako kaviarenskí povaľači, že však ona ten zápas so spodinou vybojuje za vás. Kritizovali ste, že je málo rozhodná, váhavá, že diskutovala aj s Ficom, že nie je typickým vodcovským typom. A aký vodcovia ste vy Matovič, Heger, Remišová, Majerský, Kiska a všetci tí, ktorí sa hlásite k ochrane demokracie. K tej ochrane totižto patrí aj úcta, podpora a pomoc najvyššej ústavnej funkcie štátu. Nie, vy ste sa len hádali, niekedy aj používali na adresu prezidentky hanlivé výrazy, ale hlavne: "nerobili ste si zodpovedne a plnohodnotne svoju prácu, na ktorú ste dostali od nás občanov mandát. Páni demokrati je čas, pani Čaputová už za vás horúce gaštany z ohňa ťahať nebude, ste na rade vyhrňte si rukávy.

A čo druhá strana politickej mince? Vulgárni, skorumpovaní a postihnutí chorobnou túžby po moci, ktorých hlavnou túžbou je parazitovať na práci iných. Čo budete teraz vykrikovať, a na koho svoje oplzlé nadávky hodné krčmových povaľačov. Koho si teraz vyberiete za terč svojich útokov vymysleným Sorosom a ruskou ambasádou, za ktorými nie je nič iné len túžba po peniazoch, luxusnom majetku, ochrana pred odsúdením a za tým účelom korupcia na každom kroku.

Pani prezidentka úprimne vám ďakujem a viem, že nie som sám. Na Slovensku žije väčšina slušných, pracovitých a múdrych ľudí, ktorým je naozaj ľúto, že už nebudú mať najlepšieho prezidenta v Európe. Na druhej strane ale chápeme, že v boji so zlom ste urobili maximum a človek si potrebuje oddýchnuť, venovavať sa rodine a žiť aj svoj vlastný život.

Ešte raz ďakujeme za všetko čo ste museli za nás pretrpieť.