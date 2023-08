Politici dajte pokoj Hamranovi

Policajný prezident neurobil na tlačovke nič iné len pomenoval a popísal trestné činy niektorých predstaviteľov štátnej moci presne tak ako sa udiali. Bol presný, detailný a možno niekedy voči GP aj ironický, a čo na tom? V tomto štáte je taký bordel, že je našou spásou, že sa našiel niekto ako je pán Hamran. On našiel odvahu a pustil sa nebojácne do boja s mafiánskou hydrou. Za to mu patrí obdiv a podpora voličov.

Áno niektorým politikom sa to nepáči, lebo ide často o ich kožu, o ich nelegálne nadobudnuté majetky o vyšetrovanie ich zneužitia štátnej moci a niekedy aj o ich slobodu (však páni Fico, Kaliňák, Bodor, Gašpar, atď.). Aké klamstvá včera povedal policajný prezident na tlačovej konferencii? Žiadne, len chronologicky a presne popísal ako sa skupina policajnej inšpekcie dopúšťa kriminálnych činov za podpory a na pokyn nemenovaného politika za výdatnej asistencie bratislavskej prokuratúry. Hamranovi pripomínajú zdržanlivosť, ktorá tu vôbec nie je namieste, pretože tu nejde o nejaké porušovanie zákonov, ale o rozvrat štátu, ktorého sa dopustila "sociálno-demokratická strana", ktorá údajne obhajuje záujmy a práva nás občanov. Nuž neobhajuje a vieme prečo.

Áno, je tesne pred voľbami a niektorí, ktorých sa trestné činy bezprostredne týkajú apelujú na políciu: "prečo pred voľbami ?". Nuž dobre, že práve pred voľbami, možno, že si niektorí doteraz neprebudení občania položia otázku: "toto sa naozaj dialo a títo zločinci nám sľubujú dodržiavanie práva a krásnu budúcnosť?" Odpoveď je, určite nie. Mrzí ma, že konanie Hamrana spochybňujú aj bývalí členovia KDH a exministri vnútra Šimko a Palko. Páni exministri nepovyšujte formu nad obsahom. Tu je obsah strašný a forma, pokiaľ sa dodržuje zákon, nie je podstatná. Keď sa rúbe les, lietajú triesky a je dobré ak budú lietať.

Porušil Hamran zákon? Nie, tak prestaňte filozofovať a nechajte ho pracovať. Že by ste ho chceli kontrolovať vy politici, aká dôvera vás k tomu oprávňuje? Dôvera v to, čo ste tu zasvinili? To hádam nie.