Prečo by som volil v LM za primátorku Luciu Cukerovú.

Ako najväčší favorit podľa prieskumu Focus sa javí terajší primátor Ján Blcháč. Nemá v preferenciách výrazný náskok, ale o pol hlavy vedie. Je to skúsený politický harcovník a veľmi dobre vie ako rozohrať hru, ktorá sa volá voľby tak, aby nakoniec opäť ovládol mesto. Ale je to dobré aj pre občanov mesta? Nie je, a vysvetlím aj prečo: Pán Blcháč viedol mesto niekoľko volebných období pričom sa striedal s iným úspešným kandidátom Slafkovským. Celé toto obdobie bolo veľmi negatívne poznamenané ich vzájomnými rozpormi, na ktoré doplácal rozvoj mesta. Obviňovanie sa navzájom z korupcie, neschválením rozpočtu, boj o ovládnutie hokejového klubu a nedôstojné osobné útoky je len časť z toho kde sa vybíjala energia, ktorá sa mohla použiť na spoluprácu pri rozvoji mesta. Máloktoré mesto na Slovensku má taký kapitál na rozvoj ako Mikuláš. Okolitá príroda, história a množstvo múdrych a schopných ľudí, ktorí sa tu narodili alebo prežili podstatnú časť života to potvrdzujú. Pán Blcháč urobil aj veci dobré, ale v porovnaní s tým čo urobiť mohol, je to žalostne málo. Niet sa čo čudovať, nakoniec veď primátorstvo je služba občanom a treba sa jej venovať na plný úväzok. To pán Blcháč robil len na pol úväzku a podľa množstva funkcií o ktoré sa aj teraz uchádza to vyzerá, že by v tom aj pokračoval. Mám v tom osobnú skúsenosť, keď vybaviť všetko potrebné pre výstavbu pekných a kvalitných bytov v Palúdzke mi trvalo jedenásť rokov a na termín pre osobné stretnutie s pánom primátorom som čakal dva mesiace. Škoda, pretože v Palúdzke už mohlo byť takých bytov 270, a to za podstatne nižšie ceny aké sú dnes. Pánu Blcháčovi treba poďakovať a popriať mu úspešnú kariéru v parlamente SR. Je čas prepriahnuť v meste mladšie kádre so schopnosťami a znalosťou vedieť riadiť mesto.

V tesnom závese preferencií je bývalý úspešný hokejový brankár a spolumajiteľ hokejovej LC arény Ján Laco. Dalo by sa povedať, že "kde sa vzal, tu sa vzal a zrazu tu máme kandidáta". Jano je ako správny športovec aj správny chlap, aspoň si to myslím. Ale správnych chlapov je v Liptovskom Mikuláši na tucty a nikoho ďalšieho nenapadlo aby kandidoval za primátora. Napadlo to niekoho v pozadí. Ako by sa dala využiť jeho popularita úspešného športovca na získanie vlády v meste. Že to nie je dobrý nápad, nás stále presviedčajú športovci v slovenskom parlamente. Romana Tabák, Krošlák, Galis, Lukáč a Kučera sú v lepšom prípade neviditeľní, ale keď otvoria ústa, hotová katastrofa. Lacovo heslo "ukončím hádky, spojím Mikuláš" je prázdna floskula bez obsahu. Laco o riadení Mestského úradu a rokovaní zastupiteľstva nemá ani tušenia. Stavím sa, že by nevedel ani vymenovať všetky oddelenia úradu, nieto ešte aby aj vedel podrobne čo je ich náplňou a o personálnom obsadení nehovoriac. Najčastejším argumentom nekvalifikovaných a nekompetentných šéfov je "budem mať dobrých poradcov". Riadna hlúposť, dali by ste si operovať koleno sanitárovi s tým, že mu bude radiť primár? Ja teda nie a riadenie mesta je podobný prípad, len tam katastrofálne chyby nemajú dopad na zdravie, tým by sme sa nemali utešovať. Lacovi by som poradil: "Janko rob to čomu najlepšie rozumieš, a to v tvojom prípade je zachrániť hokej v Liptovskom Mikuláši". Zachraňovať sa každý rok v kvalifikácii je nedôstojné tradícií Mikulášskeho hokeja.

Takmer na úrovni Jána Laca sú preferencie Lucie Cukerovej. Odvážna kandidatúra aj keď logicky prirodzená. Cukerová bola totiž v komunálnej politike aktívna niekoľko volebných období ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva. Celkom prirodzene sa dostala na stranu kritikov dnešného primátora, pretože mala možnosť (ne)vidieť nie vždy transparentné "operácie" mestského úradu. Ak má niekto šancu naozaj urobiť na meste zmenu a zjednotiť poslancov, tak je to ona. Dokonale pozná kompetencie oddelení a schopnosti ich pracovníkov. Momentálne pracuje vo vrcholovej manažérskej funkcii v súkromnej firme, kde určite získala dostatočné skúsenosti pre riadenie širokého kolektívu. Nevýhodou je, že začala volebnú kampaň dosť neskoro. Priznám sa, že jej fandím. Určite by bola "novou metlou", na Mikulášskej radnici kde už dávno bolo treba potiahnuť hore schopných a rozlúčiť sa s tými čo spia na vavrínoch, lebo šéf je ich "kamarát". Potom by sa nestávalo, že napísať zápis z rokovania trvá niekomu jeden mesiac.

Na úrovni takmer štatistickej chyby sa pohybujú preferencie mladého a pohľadného advokáta Tomáša Martausa. Je to príliš málo na to aby človek mohol riadiť mesto. Sebavedomie týmto mladým kariérnym šťukám nechýba, horšie je to s ich skúsenosťami. Keď som ako mladý perspektívny inžinier vo veľkej firme siahal na vyššie funkcie, tak mi podnikový riaditeľ povedal: "najprv sa ožeň". Vtedy ma to rozčúlilo, veď som už mal vzťah s dnešnou manželkou, tak čo ma naháňa. Dnes rozumiem viac tomu prečo mi dal takú podmienku. Martaus by mal stúpať po kariérnom rebríčku najprv od spodných priečok a nie hrabať sa niekam, kde si môže dobre naraziť nos. Na pozícii prednostu úradu by mohol získať ako právnik celkom slušný základ, len by nesmel uveriť presviedčaniu mladých z jeho okolia, že on vyhrá voľby. Takto je len do počtu a zostane mu úloha "užitočného idiota" pretože tých pár percent ktoré získa, pomôžu najviac Blcháčovi a bude jednou z príčin, že žiadna zmena sa nakoniec konať nebude. Ale to je o skúsenostiach a tie Martaus nemá.