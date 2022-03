Rusi si zvolili Putina, zvolia si Slováci Fica?

Prezident Biden zdôrazňuje, že NATO nemá nič proti ruskému národu a samotnému Rusku. Že Rusi ako národ sú vlastne tiež obeťou nezmyselných ambícií a túžby po svetovláde jedného psychopata. EU, NATO a USA ani nemôžu nič iné hovoriť, pretože treba myslieť aj na budúcnosť. S Ruskom do budúcna bude treba spolunažívať aj po Putinovi. Otázka je ako, s kým na čele a s akými ambíciami a pravidlami sa bude nová vládnuca garnitúra v Rusku riadiť. Nebolo by preto dobré zabuchnúť si dvere do Ruska len na základe napadnutia Ukrajiny, nech je to akýkoľvek zločin.

Je to ale naozaj tak, že Rusi ako národ za nič nemôžu? Nemyslím si to, nie je to pravda, pretože arogancia, namyslenosť, veľkopanské spôsoby a nevychovanosť je v správaní sa Rusov javom, s ktorým sa stretávame veľmi často v športe, na dovolenkách a pri rôznych stretnutiach mimo Ruska. My sme veľkí, my sme mocní, my sme vyvolení, oslobodili sme vás, tak budete poslúchať, to sú len niektoré záporné prejavy Rusov. Osobne keď idem niekam na dovolenku do zahraničia tak moja prvá otázka na hotel je či tam budú aj Rusi. Ak áno, tak s hotelom končím, pretože mi Rusi niekoľko krát pokazili dovolenku svojou „rozdrapenosťou“. Nie sú to len oni komu sa vyhýbam, podobne to robím aj pri mladých Angličanoch hulákajúcich v opitom stave po nociach na plážach a v baroch.

Takže je Putin len výnimkou potvrdzujúcou pravidlo, alebo je len prirodzenou špičkou na vrchu pyramídy ruského národa. Ale veď 70% Rusov verí, že Ukrajincov treba denacifikovať, že nie sú národ a preto ani nemôžu mať vlastný štát. Zachytené telefonické rozhovory matiek a manželiek ruským vojakom často obsahujú vety ako: "zabite tých Ukrajincov čo najviac". Je to spôsobené len debilizáciou národa cez štátne médiá, alebo je to aj splnenie predstáv väčšiny Rusov o svojej výnimočnosti a preto aj právo na ovládanie ostatných slovanských národov? Niečo bude asi z jedného a niečo z druhého dôvodu. Rusi si dobrovoľne zvolili mača, ktorý ich zatiahol do bahna a budú sa z neho hrabať sto rokov. Predsa za to si môžu oni a nie liberálna Európa. Budú mať na sebe nálepku vrahov Ukrajiny a Putin, Lavrov a Šojgu ich z toho nedostanú. Už dnes sú príkladom nekultúrneho národa a nič na tom nezmení ani skutočnosť, že dali svetovej kultúre a vede takých velikánov ako boli Tolstoj, Čajkovskij, Mendelejev, Puškin, atď. atď.

Vrátim sa však k titulku v blogu. Čím sa líši Fico od Putina? Tá istá arogancia, namyslenosť, paranoja a túžba po moci. Za jeho vlády sa už vraždili novinári, síce menej ako v Rusku, ale princíp bol ten istý. Bolo treba umlčať kritikov jeho vládnutia tak ako Politkovskú, Nemcova a Navaľného. Potrebuje slovenský národ takéhoto mača, ktorý myslí len na svoju moc, peniaze, luxusný život a frajerky? Aká to podoba s Putinovými milenkami, oligarchmi a jeho utajeným bohatstvom. Predstava, že Fico by nás v prípade volebného víťazstva zavliekol do podobného bahna ako Putin Rusko, nie je až tak nereálna. Aby sa tak nestalo treba otvárať oči Ficovým a Kotlebovým sympatizantom. Nech si dobre zapamätajú čo sa teraz pácha na Ukrajine, lebo to nie je spôsobené vojskami NATO ani USA, ako to tvrdili pred mesiacom ale ruská armáda "špeciálnou akciou" o ktorej do poslednej chvíle klamali, že je to len vojenské cvičenie. Klamstvo a demagógia boli vždy pracovnou metódou komunistov na čele so Sovietskym zväzom. Na Slovensku vždy našli kolaborantov ako boli v minulosti Biľak a Široký, dnes napríklad Blaha, Čarnogurský, Chmelár a Danko.