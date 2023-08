Zbabelec Fico

On vlastne legitimoval Šimečku na seriózneho neskorumpovaného a silného protivníka pred ktorým je lepšie radšej utiecť, ako sa púšťať do vopred prehratej vojny. Ficov ruský vzor Putin to robí ešte radikálnejšie a pohodlne, čo sa bude párať s nejakou Politkovskou, Nemcovom alebo Navaľnym. Zastreliť, otráviť alebo uväzniť a potom ustanoviť komisiu na vyšetrovanie. Také typicky ruské, sovietske a KGB - ácke. Samozrejme Fico a jeho stranícky spolupáchatelia ako Blaha, Blanár, Kaliňák, Gašpar, atď. takéto brutálne metódy odsudzujú (aspoň sa tak tvária), ale čo doteraz neplatí, to sa po prípadnom obsadení Slovenska "špeciálnou vojenskou operáciou" bratským slovanským národom môže ľahko stať.

Ficovi celkom rozumiem, veď mu ide o slobodu. Nič iné mu nezostáva ako diskusiu so Šimečkom odmietnuť. Ono sa ťažko pred kultivovaným, rozhľadeným a vzdelaným protivníkom dajú obhajovať táraniny o manipulovaných výsluchoch, podplatených kajúcnikoch, o úspechoch trojnásobného premiéra počas jeho vlády a tvrdiť, že keby nie SMER-u, tak dôchodky nikto nezdvihne. Klamstvo na klamstvo, bez hanby a škrupúľ, čo iné môžete čakať od nezdravo ambiciózneho politika, pre ktorého je jediný cieľ získať moc bez ohľadu na prostriedky, ktorými sa ju snaží dosiahnuť. Tento kruh je červený, tvrdili kedysi Rusi pri pohľade na čierny štvorec za čias sovietskej éry. Fico opakuje niečo podobné donekonečna. Nič sa nezmenilo, aj Ukrajinci zabíjajú pokojných mierumilovných Rusov a ich deti, a nie naopak.

Fico ako správny bývalý komunista si úspešne prešiel vymývaním mozgu v mladosti a začal stúpať v kariérnom rebríčku nomenklatúry komunistickej strany. Len škoda, že čo vám naočkujú v mladosti do hlavy, toho je ťažké sa zbaviť. Fico nie je výnimka.

Šimečka nakoniec obišiel dobre, pretože diskusná zrážka s Ficom by mu tiež asi nesedela, pretože najväčšia zrážka v živote je zrážka s bezcharakterným populistom (pôvodne je to hlupákom). Ten vás totiž stiahne na svoju úroveň a tam by Šimečka so svojou slušnosťou a argumentočnou zručnosťou ťahal za kratší koniec. Len škoda, že prihlúpla časť smeráckych voličov to pri svojej jednoduchosti nerozozná.

Treba nám ísť voliť (nám príčetným), lebo budeme žiť opäť v Husákových a ruských časoch!!!