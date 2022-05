Populizmus je zákonite dieťa demokracie.

Naozaj neexistuje, ak je to pravda, tak treba niečo lepšie čím skôr vymyslieť. Nechce sa mi veriť, že ľudské spoločenstvo nevie pre svoje spolunažívanie zaviesť niečo spravodlivejšie, racionálnejšie a hlavne funkčnejšie ako je demokracia, ktorej základom je, že všetci sme si rovní a každý má pri voľbách len jeden hlas. Demokraciu zaviedli v Anglicku pred stáročiami a odvtedy sme nič rozumnejšie nevymysleli. Je najvyšší čas to zmeniť.

Už vidím komunistov, sociálnych demokratov a ochrancov intelektuálne handikepovaných ľudí ako im čo len pomyslenie na spochybnenie mantry „všetci máme rovnaké žalúdky a teda aj rovnaké práva rozhodovať o veciach verejných“ dvíha adrenalín. Pritom si nechcú priznať, že rovnosť každého hlasu vo voľbách je príčinou, že čím ďalej tým viac mizne demokracia a nahrádza ju populizmus.

Áno, všetci máme približne rovnaké žalúdky, ale hlavy máme veľmi rozdielne. Pokiaľ to nemienime akceptovať a uviesť aj do volebného práva, tak tu bude víťaziť populizmus a jeho nezodpovední nositelia. Skúsme si spomenúť na politikov za posledných 30 rokov, ktorí sa dostali do vedenia štátu vďaka nezodpovednému zneužívaniu populizmu. Mečiar, Slota, Ľupták, Fico, Pellegrini, Kollár, Kotleba, Rusko, to sú tie najkrikľavejšie prípady. Všetci mali nejakú tému na základe ktorej systematicky ohlupovali menej rozhľadených (nazvime to takto milosrdne) občanov. Zneužíva sa pritom prirodzené zloženie populácie, ktorej 20% má nadpriemerné schopnosti, 50% je širokospektrálny priemer a 30% sú ľudia jednoduchšieho myslenia.

Tu nejde o spochybnenie princípu, že ľudia majú mať rovnaké práva na užívanie všetkých služieb od štátu bez akejkoľvek diskriminácie. Toto právo musí byť nedotknuteľné, ale prečo majú mať rovnaké právo aj v rozhodovaní o tom, kto bude spoločnosť spravovať rozumným spôsobom pre úžitok všetkých. A to bez ohľadu na intelektuálne dispozície respektíve spoločenský prínos jej jednotlivcov.

Na riadenie auta potrebujete vodičské oprávnenie, kto nezloží skúšky nemôže ho viesť. Je tým diskriminovaný, no určite nie. Chirurg, konštruktér, zubný lekár, atómový fyzik, profesionálny vojak alebo policajt, atď., tí všetci museli najprv preukázať určité schopnosti a vedomosti aby im bolo dovolené vykonávať svoje povolanie.

Aké schopnosti musí preukázať občan aby mohol voliť? Žiadne, okrem toho, že musí existovať, jednoducho jesť, zažívať, dýchať a chodiť. To naozaj má mať vo voľbách tú istú váhu hlas alkoholika v dedinskej krčme ako napríklad špičkového manažéra v nadnárodnej spoločnosti alebo kardiochirurga pri transplantácii srdca? Ja si myslím, že nie. Pokiaľ to tak bude, tak budú mať populisti neskutočnú výhodu pri získavaní moci a jej zneužívaní vo svoj sebecký prospech. Veď stačí dookola omieľať ako nám záleží na občanovi a po získaní väčšiny v parlamente okrádať toho istého občana a hádzať pritom vinu na opozíciu. Tých 30% populácie tomu vďačne uverí, a ešte aj pôjde hulákať a nadávať na prezidentku, že je americká k.... a.

Vyhraj voľby, môžeš všetko. To je hlavné heslo populistov a preto nám dnes vládnu resp. vládli „politici“ ako Mečiar, Fico, Kolár a Matovič. Urobíme s tým niečo?