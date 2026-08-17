Partizáni boli "COOL"

Zaujal ma starší rozhovor v televízii s účastníkom SNP.
Uvedomil som si, že v čase vojny mal sedemnásť rokov a za jeho odvahu a rozhodnosť si právom zaslúži najvyššiu úctu od nás, ktorí aj vďaka nemu môžeme žiť svoje životy. Nepotreboval ani mobil, ani počítač či obľúbenú sociálnu sieť a pochopil vo svojom mladom veku čo je správne a podstatné v jeho živote. Bezmedzne a maximálne odvážne nasadil to najcennejšie čo vlastnil – svoj život! Dnes keď niekoho napadnú, zväčša sa otočíme a nevšímame si to…
Ťažko sa mu musela chápať dnešná doba ak musí počúvať o udeľovaní čestného občianstva, či odhaľovanie búst ľuďom, ktorí pôsobili v politike a verejnom živote Slovenského fašistického štátu priamo kolaborujúceho s hitlerovským nemeckom.
Rehabilitujeme a velebíme ľudí, ktorí vedome spolupracovali, alebo sa vyjadrovali či sympatizovali s fašizmom. Tento partizán musel bojovať o život v horách, v zime, bez jedla či základnej hygieny. Pomáhal sovietskym vojskám (a samozrejme všetkým účastníkom odboja) dostať sa čo najskôr k slobode a k mieru, pričom musel znášať každodenný smútok zo straty svojich spolubojovníkov.
Namiesto toho, aby naháňal dievčatá ,vzdelával sa alebo sa len tak radoval zo života…mal sedemnásť. Dnes už síce nežije v čase rozhovoru mal 84 rokov ,boh ho odmenil za odvahu a naša úcta?
Vtedy bolo politické vedenie v rozpakoch. Na jednej strane sa bránilo samostatnosti, na druhej zacítilo pach peňazí (viem, že Vám to niečo pripomína).
Pamätná doska odhalená človeku, ktorý predával slovenských židov „ako emisie“ za 500 ríšskych mariek, niektorí židia sa dozvedeli o svojej „národnosti“ až keď im to povedali!
Čestné občianstvo udelené človeku, ktorý nikdy nebude „cítiť výčitky svedomia“ voči riešeniu židovskej otázky!? Zo Slovenska utiekol cez Vatikán z nakradnutým židovským zlatom!!!Odsúdený na 20 rokov za vojnové zločiny….!!!
A mnoho ďalších…
Čo sa to s nami stalo? Kde je naša úcta a zdravý rozum?
Preto sú partizáni cool, pretože s týmito hajzlami bojovali!!!!!!!
Nevyhrali vtedy a nemali by vyhrať ani teraz, pretože za posledných 82 rokov sa nič nezmenilo na tom, že fašisti vraždili, kradli, klamali a správali sa ako zvery bez kúska zľutovania. Preto sa mi bude vždy s takých mien ako Tiso, Mach, Tuka a ďalších mnohých zdvíhať žalúdok a úprimne sa budem hanbiť, že zastupovali túto krajinu. Hanbiť by sa mali aj tí, ktorí sa snažia rehabilitovať tieto slovenské fašistické hyeny.
Viem, že svet zabúda. Aj my postupne zabúdame.
O to viac si treba uvedomiť ako sa rýchlo Hlinkova garda po vojne včlenila do komunistickej strany. Komunisti potrebovali ľudí na špinavú prácu, ktorú títo ľudia dobre ovládali. Či už z hádzania detí do vápenky v Nemeckej, alebo vypálenia obcí.
Ak včas nepochopíme „izmy“ budú nás ovládať a sprevádzať. Nie je náhodou, že v dnešnej dobe sa navzájom vábia komunisti a fašisti. Nie je žiadnou vzácnosťou, že tomuto vábeniu dobre načúvajú aj ľudáci a klerikovia. Akoby chceli dokonať to čo sa nepodarilo v prvej polovici 20 storočia.
Tieto skupiny sú na samom konci reťaze našej krajiny. Nie sú prínosom, nie sú pokrokové, ale hlavne depresívne. Vystavujú svoje myšlienky na obdiv cez sociálne siete, v mnohom nepravdivé, za jediným účelom – získať človeka. Potom zostáva otázka ako nám teda pomáhajú? Kričia, nadávajú, všetko je zle a nič dobré nikto neurobil. Ale ak hľadáte ich výsledky, nejak tak nikde nie sú. Ak niečo kritizujem, tak pripravím súhrn opatrení, ktoré sú lepšie.
Na Slovensku máme obrovský pozostatok socializmu. Do vrcholných funkcií sa dostali či už starý komunisti, alebo ich synovia či dcéry a už aj vnukovia či vnučky. Ich rétoriku zdieľa množstvo ľudí, ktorí sa ocitli na sklonku života a boli hybnou silou socializmu v odevných, strojárskych a iných odvetviach, ktoré zamestnávali milióny ľudí. Zároveň sa pridávajú aj mladý ľudia, ktorý nemajú vedomosti, tie ktoré tvoria tvár človeka, rozdiel medzi dobrom a zlom.
Stráca sa osobnostná zodpovednosť za to čo poviem vo verejnom priestore. Pre peniaze radšej poviem hlúposť, zmanipulujem publikum, no straty na sociálnom pódiu, ktoré tvorí túto krajinu sú obrovské. Občania čelia reálne mediálnemu otroctvu vo virtuálnom svete.
Tu nastáva zásadný obrat, „sociálna demokracia“ nemá kde brať, a tak sa obráti na svoj obľúbený elektorát, ktorí ochotne prispeje za odmenu. Pre nás je táto správa traumou, je popieraním prirodzeného ľudského humanizmu a viery v dobro.
Najväčším sklamaním je, že sa píše rok 2026. Áno 2026!
Podobnosť nie je náhodná. Je presne taká istá. A národ, ktorý žije v roku 1940+, nie je národom. Je zmesou, ktorá nedokáže v roku 2026 priblížiť svojich občanov k normálnemu životu.
Preto boli partizáni „COOL“ pretože napriek všetkému nenechali našu vlajku ležať na zemi, to ktorá to bola, nech si každý vyberie sám.
Nezabúdame a nezabudneme...
Vaša obeť, naša sloboda….ĎAKUJEME!!!!